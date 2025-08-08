El sistema educativo público de Nueva York ya definió su hoja de ruta para el próximo periodo lectivo. El Departamento de Educación de NYC publicó el calendario escolar 2025-2026, en el que se detallan no solo las fechas de inicio y cierre del ciclo, sino también los recesos escolares, feriados religiosos y cívicos, así como las reuniones entre familias y maestros.

La agenda oficial establece el jueves 4 de septiembre de 2025 como el inicio de clases para estudiantes desde 3-K hasta grado 12, mientras que el cierre está previsto para el viernes 26 de junio de 2026. El documento servirá como guía para la planificación académica y familiar a lo largo de todo el curso.

El ciclo escolar 2025-2026 en Nueva York incluye recesos, feriados y conferencias con padres en distintas fechas a lo largo del año. (Foto: iStock / Getty Images) / FG Trade

¿Cuáles son las fechas más relevantes del inicio del año escolar?

El primer gran hito será el retorno de los alumnos a las aulas el 4 de septiembre, fecha común para todos los niveles educativos. A partir de la segunda mitad de ese mes se programan las primeras reuniones escolares: el 17 de septiembre para escuelas primarias y Pre-K, el 18 para instituciones intermedias y programas D75, y el 25 para secundarias, escuelas K-12 y 6-12.

Estas jornadas buscan fortalecer el vínculo entre las familias y los docentes, y pueden variar dependiendo de cada centro educativo. Además, en caso de emergencias o mal clima, el calendario contempla la activación de clases remotas, garantizando la continuidad pedagógica.

¿Qué días no habrá clases por feriados o recesos?

Durante septiembre, el calendario marca los días 23 y 24 como no laborables debido a Rosh Hashaná, seguido por el 2 de octubre por Yom Kipur. También destacan el 13 de octubre con motivo del Día del Patrimonio Italiano e Indígena, y el 20 de octubre, en reconocimiento a la festividad de Diwali.

Noviembre incluye una serie de fechas clave sin clases: el 4 por el Día de Elecciones, el 11 por el Día de los Veteranos, y el 27 y 28 por el Receso de Acción de Gracias. En ese mismo mes se realizarán varias conferencias entre padres y maestros, algunas con salida anticipada para los estudiantes.

¿Cómo está estructurado el segundo semestre del año lectivo?

Las actividades escolares se interrumpen por el receso de invierno, que irá del 24 de diciembre al 2 de enero. El segundo semestre comenzará el 27 de enero y estará marcado por evaluaciones estatales, reuniones escolares y nuevas pausas por festividades.

Del 20 al 23 de enero se realizarán los exámenes Regents, mientras que el 26 de enero será una jornada exclusiva de capacitación docente para escuelas de grados 6-12. En febrero, del 16 al 20, se celebran las vacaciones de mitad de invierno.

Marzo incluye el día feriado por Eid al-Fitr (20 de marzo), además de encuentros entre padres y docentes en varias fechas. El receso de primavera tendrá lugar del 2 al 10 de abril, afectando a todo el sistema público.

El Departamento de Educación de NYC publicó el calendario escolar 2025-2026 con fechas clave para familias y estudiantes. (Foto: iStock)

En mayo se destacan las últimas reuniones escolares (7, 14 y 21 según nivel educativo), además de los feriados por el Día de los Caídos (25 de mayo) y Eid al-Adha (27 de mayo). También figuran jornadas administrativas como el Chancellor’s Conference Day (4 de junio), con suspensión parcial de clases.

Los exámenes Regents se llevarán a cabo entre el 17 y el 26 de junio, con excepción del 19, día reservado para la conmemoración de Juneteenth. El curso escolar concluye el 26 de junio de 2026, marcando el cierre oficial del calendario.

Para consultar más detalles o actualizaciones por escuela, el Departamento de Educación de NYC recomienda revisar directamente su página oficial: schools.nyc.gov/calendar.