En Illinois, donde miles de familias hispanas viven en Chicago, Aurora, Elgin, Rockford, Peoria y otros suburbios, el receso de invierno se ha convertido en un momento clave para organizar viajes a visitar a la familia en México, Centroamérica, el Caribe u otros estados, o simplemente para descansar en casa con los niños.

Aunque las vacaciones suelen concentrarse alrededor de Navidad y Año Nuevo, muchos padres latinos se preguntan exactamente qué días no hay clases para coordinar mejor vuelos, trabajo y cuidado de los hijos.

FECHAS GENERALES DEL RECESO 2025‑2026

En los distritos más grandes de Illinois, como Chicago Public Schools (CPS) y varios sistemas escolares del área metropolitana de Chicago, las vacaciones de invierno del ciclo 2025‑2026 están programadas aproximadamente del lunes 22 de diciembre de 2025 al viernes 2 de enero de 2026.

En algunos distritos, el receso se alarga hasta el 6 de enero de 2026, lo que significa que la fecha exacta de inicio y regreso a clases puede variar según el distrito escolar donde estudien tus hijos.

Las escuelas de Illinois le darán a sus estudiantes unos cuantos días de vacaciones durante este invierno (Foto: Imagen creada con inteligencia artificial por Freepik)

¿CÓMO SUELEN ORGANIZARSE LAS VACACIONES DE INVIERNO?

En la mayoría de los distritos de Illinois, el “Winter Break” cubre las últimas dos semanas de diciembre e, incluso, los primeros días de enero, de manera que los estudiantes tengan libres Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

En los calendarios escolares pueden aparecer distintos términos en inglés, como “Winter Break”, “Non‑attendance Day”, “Holiday” o “Teacher Institute Day”, pero, para las familias, todos estos días funcionan como parte de las vacaciones de invierno en las que los estudiantes no asisten a clases.

DIFERENCIAS ENTRE DISTRITOS DE ILLINOIS

Illinois tiene cientos de distritos escolares independientes, incluyendo sistemas grandes como Chicago Public Schools, Naperville District 203, Elgin U‑46, Rockford Public Schools o Peoria Public Schools.

Cada distrito aprueba su propio calendario a través del consejo escolar, por lo que puede haber variaciones de uno o varios días en la fecha de inicio o finalización de las vacaciones, y algunos colegios privados o religiosos, como los católicos, añaden días adicionales al receso.

¿QUÉ REVISAR EN EL CALENDARIO ESCOLAR DE TU HIJO?

Si quieres saber con precisión cuándo comienzan las vacaciones de invierno de tu hijo, lo más seguro es revisar el calendario oficial del distrito escolar en la página web, en la sección “Academic Calendar” o “Calendario escolar”.

Ahí conviene fijarse en el último día de clases antes del receso (que suele ser un viernes entre el 19 y el 22 de diciembre de 2025), si hay medio día de clases (“Early Dismissal”) justo antes de las vacaciones y cuál es el primer día de regreso a clases después de Año Nuevo.

En resumen, conviene identificar:

El último día de clases antes del receso, generalmente un viernes cercano al 19‑22 de diciembre de 2025.

Si hay medio día de clases (Early Dismissal) justo antes del receso.

El primer día de regreso a clases después de Año Nuevo, que marca el fin de las vacaciones.

CONSEJOS PARA FAMILIAS HISPANAS QUE PLANEAN VIAJES

Si piensas aprovechar las vacaciones para viajar fuera de Illinois o visitar a la familia en otro país, confirma primero el calendario del distrito o llama a la escuela, ya que puede haber cambios por decisiones locales o por el clima, como días de nieve (“snow days”).

También es útil revisar si durante el receso seguirán algunas actividades extracurriculares, como entrenamientos deportivos o ensayos de música, para que tus hijos no se pierdan compromisos importantes y puedas organizar mejor tu tiempo libre en estas fiestas.

Los parques nacionales de EE. UU. son lugares ideales para visitar durante la temporada de invierno. (Foto referencial: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!