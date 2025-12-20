Cuando se acerca el cierre del año en Nueva Jersey, muchas familias hispanas empiezan a organizar viajes, turnos de trabajo, misas, posadas y reuniones en casa de los abuelos. Saber exactamente cuándo empiezan y terminan las vacaciones de invierno es clave para coordinar con tiempo, especialmente en comunidades latinas de ciudades como Newark, Jersey City, Union City, Elizabeth o Paterson, donde muchos padres trabajan en horarios rotativos y dependen de estos días libres para reunirse en familia.

¿CÓMO FUNCIONA EL CALENDARIO ESCOLAR EN NUEVA JERSEY?

En Nueva Jersey no existe una única fecha oficial de vacaciones de invierno para todo el estado, porque cada distrito escolar define su propio calendario académico. En la práctica, distritos como Newark Public Schools, Jersey City Public Schools o Princeton Public Schools publican sus calendarios con varios meses de anticipación, y aunque cambian algunos detalles, suelen coincidir en lo esencial: el receso se concentra entre Navidad y Año Nuevo.

Las vacaciones en Nueva Jersey representan una oportunidad perfecta para que los más pequeños pasen las fiestas de fin de año junto a sus familias (Foto: Freepik)

FECHAS MÁS HABITUALES DEL RECESO DE INVIERNO

Al revisar los calendarios escolares 2025‑2026 de varios distritos públicos de Nueva Jersey, aparece un patrón bastante claro. En la mayoría de los casos, las vacaciones de invierno comienzan oficialmente el miércoles 24 de diciembre de 2025, con el martes 23 como último día de clases, muchas veces con jornada reducida para que los estudiantes y el personal puedan prepararse para las fiestas.

Distritos como North Bergen School District, Cherry Hill Public Schools o Paramus Public Schools marcan el receso de invierno (“Winter Recess”) desde el 24 de diciembre hasta el 2 de enero de 2026, lo que en la práctica implica un cierre continuo que abarca Navidad, Año Nuevo y varios días adicionales sin actividades escolares.

¿CUÁNDO REGRESAN A CLASES LOS ESTUDIANTES?

Lo más habitual es que el receso se extienda del 24 de diciembre al 1 o 2 de enero, según el distrito. En muchos casos, el regreso a clases se programa para el lunes siguiente al feriado de Año Nuevo, lo que, tomando como referencia el ciclo 2025‑2026, colocaría el retorno alrededor del 5 de enero de 2026, aunque puede haber variantes por días administrativos o jornadas de desarrollo profesional para docentes.

Este esquema explica por qué diciembre suele tener cerca de 17 días lectivos en Nueva Jersey: la última semana del mes queda prácticamente reservada para las vacaciones de invierno. Para las familias latinas, eso se traduce en varios días seguidos para viajar a visitar familiares en otros estados o países, organizar cenas grandes, hacer novenas o asistir a celebraciones religiosas propias de la temporada.

Los niños en Nueva Jersey aprovecharán las vacaciones para descansar y disfrutar una cómoda Navidad (Foto: Freepik)

DIFERENCIAS EN ESCUELAS PRIVADAS, CHARTER Y RELIGIOSAS

Las mayores diferencias suelen encontrarse en escuelas privadas, charter o religiosas. Algunas escuelas católicas, judías u otras confesionales adelantan uno o dos días el inicio del receso, comenzando desde el lunes 22 o martes 23 de diciembre, o extienden las vacaciones más allá del 5 de enero. Asimismo, ciertos programas de educación especial o calendarios extendidos ajustan algunas fechas, aunque por lo general mantienen el cierre entre Navidad y Año Nuevo para alinearse con las dinámicas familiares y laborales del estado.

Si eres padre o madre en la comunidad hispana de Nueva Jersey y todavía no tienes un distrito definido, es razonable usar como referencia que las vacaciones de invierno de 2025 arrancarán el miércoles 24 de diciembre, sin clases hasta por lo menos el 1 de enero y, muy probablemente, hasta el 2 de enero de 2026. En todo caso, para evitar sorpresas y poder organizar con calma cenas navideñas, fiestas de Año Nuevo o viajes a ver a la familia en tu país de origen, siempre vale la pena confirmar el calendario oficial del distrito escolar donde estudian tus hijos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!