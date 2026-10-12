La llegada del invierno despierta la expectativa de los residentes y visitantes de Nueva York, que esperan conocer cuándo se registrarán las primeras nevadas de la temporada 2026-2027. Los pronósticos meteorológicos comienzan a ofrecer perspectivas sobre las condiciones que podrían marcar los próximos meses, aunque la fecha exacta de la primera nevada dependerá de la evolución de las temperaturas y los sistemas atmosféricos.

Además de cuándo podría nevar, otra de las principales dudas es cuánta nieve podría acumularse en la ciudad durante el invierno. Las previsiones estacionales permiten conocer las tendencias generales de temperatura y precipitación, pero no determinan con precisión las nevadas de un día específico. Por ello, será importante seguir las actualizaciones meteorológicas para conocer cuándo podría llegar la nieve a Nueva York y qué zonas podrían verse más afectadas.

¿Cuándo nevará en Nueva York?

El reporte de Farmers’ Almanac indica que la primera nevada podría registrarse en este mes de octubre en algunas zonas del norte del estado. En otras ciudades, el inicio sería en noviembre. En el caso de Nueva York, la nevada empezaría en diciembre.

Te comparto las fechas estimadas para el comienzo de las nevadas en diferentes puntos del país:

Saranac Lake: 23 de octubre de 2026

Binghamton: 1 de noviembre de 2026

Syracuse: 5 de noviembre de 2026

Buffalo y Rochester: 8 de noviembre de 2026

Albany y región de la Capital: 16 de noviembre de 2026

Poughkeepsie: 30 de noviembre de 2026

Central Park, Nueva York: 7 de diciembre de 2026

Islip, Long Island: 14 de diciembre de 2026

No solo se registrará nieve; también se espera un drástico descenso de las temperaturas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Enero y febrero podrían concentrar las mayores nevadas del invierno

El reporte de Farmers’ Almanac indica que en enero y febrero se podrían desarrollar varias rondas de nieve intensa y húmeda en el interior del noreste, especialmente en áreas elevadas, montañosas y alejadas de la costa.

En la ciudad de Nueva York y las comunidades costeras, las temperaturas cercanas al punto de congelación podrían favorecer la presencia de precipitaciones mixtas, como lluvia y nieve. El pronóstico también contempla breves episodios de frío intenso, alternados con periodos más templados, cuyas condiciones dependerán de la trayectoria y la intensidad de las tormentas que lleguen a la región.

¿Cuánta nieve caerá en la ciudad de Nueva York?

El Farmers’ Almanac estima que la ciudad de Nueva York podría acumular entre 10 y 20 pulgadas de nieve durante el invierno 2026-2027. Sin embargo, la cantidad final dependerá de la intensidad y la trayectoria de las tormentas que se formen a lo largo de la temporada, así como de las temperaturas que acompañen a cada sistema meteorológico.

Otro factor que podría influir en las condiciones invernales es el fenómeno de El Niño, que puede modificar los patrones de circulación atmosférica y afectar la trayectoria de las tormentas. Su impacto en las nevadas de Nueva York dependerá de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas durante los próximos meses.

¿Cuándo se conocerá el pronóstico oficial de NOAA?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) publicará este 15 de octubre su pronóstico para el invierno, que será de diciembre de 2026 a febrero de 2027.