Aunque septiembre todavía deja tardes templadas en Nueva York —de esas en las que aún se puede caminar por el Alto Manhattan, Queens o Brooklyn sin sacar el abrigo pesado, salvo algunas inesperadas lluvias—, muchos residentes ya empiezan a mirar el calendario con la misma pregunta de cada otoño: ¿cuándo llegará el primer episodio invernal? Para quienes usan el subway a diario, manejan por las autopistas de la ciudad, trabajan temprano o viven en vecindarios donde las aceras se hielan rápido, la llegada de los copos no es solo una postal. Puede cambiar el trayecto al trabajo, complicar la salida de los niños a la escuela y marcar el momento de sacar las botas, el abrigo grueso y la sal para la entrada de casa.

Por ahora, no existe una fecha exacta para afirmar cuándo habrá precipitaciones de invierno en New York City durante la temporada 2026-2027. Los cálculos de largo alcance permiten identificar una ventana general: desde finales de noviembre y, sobre todo, durante diciembre, aumenta la posibilidad de que se produzcan las primeras acumulaciones en la ciudad.

Eso no significa necesariamente que Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island vayan a amanecer cubiertos de blanco en esos días. En la Gran Manzana, una variación mínima en el termómetro puede convertir una tormenta en lluvia, aguanieve o hielo, especialmente en áreas próximas al Atlántico.

El Farmers’ Almanac, como aseguran varios medios, incluye a Nueva York dentro de su perspectiva para el noreste y anticipa una temporada cambiante, con lluvia, aguanieve, hielo y episodios de precipitación blanca húmeda. Para las ciudades costeras, la publicación advierte que pequeños cambios en el desplazamiento de los sistemas y en la temperatura pueden definir si habrá acumulación o solo agua. También sitúa enero y febrero como los meses más activos del invierno en la región.

Muchos en Nueva York disfrutan de la nieve, principalmente los niños (Foto: AP)

FINALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: LA PRIMERA VENTANA A VIGILAR

Si la pregunta es cuándo podría producirse el primer evento que deje una cantidad medible en las calles de NYC, la respuesta más responsable en septiembre es entre finales de noviembre y diciembre de 2026.

La posición geográfica explica buena parte de esa incertidumbre. La influencia del Atlántico suele suavizar las condiciones frente a localidades del interior del estado, como áreas del Hudson Valley, los Catskills, Albany, Syracuse o Buffalo. Así, mientras comunidades al norte o al oeste pueden recibir un manto blanco antes, en los cinco boroughs puede predominar la lluvia fría o una combinación invernal.

Esa diferencia se nota especialmente durante los primeros frentes de la temporada. Puede haber acumulaciones en Westchester, Rockland o partes de Nueva Jersey, mientras en Midtown, Jackson Heights, Sunset Park o Staten Island cae agua. Para muchas familias latinas, es la época en que comienza la costumbre de revisar el pronóstico antes de salir a trabajar, llevar a los niños a la escuela o tomar el tren hacia Manhattan.

Periodo Posibilidad que se debe considerar en NYC Octubre de 2026 Puede aparecer un episodio temprano, aunque sería breve y poco habitual. Principios de noviembre Son posibles los descensos térmicos, pero la acumulación sigue siendo incierta. Finales de noviembre Comienza una etapa más favorable para precipitaciones invernales. Diciembre de 2026 Es uno de los periodos principales para vigilar el primer registro medible. Enero y febrero de 2027 Meses con mayor potencial de actividad invernal en el noreste.

La tabla no representa un cálculo por día. Un evento específico solo puede evaluarse con mayor precisión cuando el sistema se encuentra cerca, normalmente con varios días de anticipación y con ajustes relevantes durante las últimas 24 a 72 horas.

EL NIÑO INFLUIRÁ, PERO NO PUEDE ANTICIPAR UNA FECHA

Uno de los factores climáticos más relevantes para la temporada 2026-2027 es El Niño, un fenómeno asociado con temperaturas más cálidas de lo habitual en parte del Pacífico tropical y con cambios en los patrones atmosféricos a gran escala.

El Climate Prediction Center de NOAA informó en septiembre que el fenómeno se está fortaleciendo. La agencia calcula una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno del hemisferio norte, con una posibilidad elevada de que llegue a niveles excepcionales hacia los últimos meses de 2026.

Sin embargo, en el área metropolitana hay que evitar conclusiones automáticas: este patrón no garantiza una gran tormenta ni permite calcular el día exacto de la primera acumulación.

Para que se produzca un episodio de este tipo en los cinco boroughs deben coincidir varios elementos:

Aire suficientemente frío cerca de la superficie.

Temperaturas alrededor o por debajo del punto de congelación en diferentes capas de la atmósfera.

Humedad disponible para generar precipitación.

Una trayectoria favorable del sistema.

La ubicación precisa de la línea entre hielo, aguanieve, lluvia y copos.

El pronóstico estacional del Farmers’ Almanac describe una costa este con condiciones variables. Su previsión contempla alternancia entre agua, hielo, aguanieve y precipitación blanca húmeda, sobre todo en zonas costeras donde pequeñas variaciones térmicas pueden modificar el resultado.

En términos cotidianos, un sistema puede dejar una capa blanca en el norte de Westchester o el interior de Nueva Jersey, mientras en partes de Brooklyn o Queens predomina la lluvia. Esa diferencia de pocos grados es común en NYC durante noviembre, diciembre y parte del invierno.

¿QUÉ CUENTA COMO “LA PRIMERA NEVADA” EN NUEVA YORK?

La expresión “ya nevó” puede tener distintos significados. Para quien vio caer algunos copos al salir de una bodega, esperar el bus o cruzar una avenida en Washington Heights, el fenómeno ya ocurrió. Pero los registros oficiales utilizan criterios más precisos.

La distinción resulta importante para evitar titulares confusos y para entender por qué una observación aislada no siempre se refleja en los informes climatológicos.

Tipo de episodio Qué significa Primeros copos Se observan partículas de hielo cayendo, pero pueden derretirse al tocar el suelo Cantidad traza Hay precipitación blanca, aunque no alcanza un nivel medible Nevada medible Se registra una acumulación de al menos 0.1 pulgadas Nevada significativa La medición llega a 1 pulgada o más

Para una nota sobre el primer registro de la temporada, el dato más sólido es la nevada medible, es decir, una acumulación de por lo menos 0.1 pulgadas.

El reporte climatológico diario del National Weather Service mantiene mediciones de precipitación invernal en Central Park desde el inicio de cada temporada. Hasta mediados de septiembre de 2026, la estación oficial registraba 0.0 pulgadas desde el 1 de septiembre.

Por eso, es posible que residentes de distintos barrios vean copos durante noviembre, pero que Central Park todavía no contabilice ese momento como el primer evento medible del ciclo.

¿POR QUÉ PUEDE NEVAR ANTES FUERA DE NYC?

La ciudad no se comporta igual que el resto del estado. Está rodeada de agua y cuenta con un entorno urbano que puede mantener condiciones algo más altas que las de comunidades interiores.

Durante una misma tormenta, el resultado puede cambiar según el barrio, la elevación y la distancia al océano:

Acumulaciones en zonas del interior del estado de Nueva York.

Precipitación blanca en partes de Westchester, Rockland, Nueva Jersey o Long Island.

Aguanieve o lluvia helada en sectores de los cinco boroughs.

Agua en áreas más próximas a la costa.

Una mezcla invernal cuando el termómetro ronda los 32 °F.

Esto explica por qué no sería extraño que localidades tierra adentro tengan su primera acumulación antes que Manhattan, Brooklyn o partes de Queens. También ayuda a entender por qué un evento aparentemente menor puede alterar el tráfico, los buses y algunos tramos del subway: la combinación de hielo, humedad y temperaturas cercanas al congelamiento suele ser más complicada que un episodio seco con frío estable.

LA HISTORIA MUESTRA VARIACIONES IMPORTANTES

Los datos de Central Park confirman que no hay un día fijo para la llegada de la primera acumulación medible a la ciudad. El inicio del periodo invernal puede cambiar de manera considerable de un año a otro.

Ha habido temporadas con registros tempranos durante octubre y otras en las que la espera se ha extendido hasta enero. Esa variabilidad demuestra por qué los cálculos estacionales deben leerse como una guía general, no como un anuncio definitivo.

Además, la climatología de Central Park no siempre describe exactamente lo que ocurre en todos los vecindarios. Un residente de Riverdale puede observar una capa mayor que alguien en Lower Manhattan; de la misma manera, un frente de hielo y precipitación blanca en el Bronx puede convertirse casi por completo en lluvia cerca de Coney Island o en áreas costeras de Queens.

Nueva York es uno de los estados que suele recibir nieve en invierno (Foto: AFP)

LO QUE SE SABE POR AHORA

Pregunta Respuesta disponible en septiembre de 2026 ¿Ya existe una fecha exacta para el primer evento invernal? No ¿Qué periodo aparece como primera referencia? Finales de noviembre y diciembre de 2026 ¿Puede ocurrir antes de esa ventana? Sí, aunque sería un caso temprano ¿La primera precipitación siempre se acumula? No; puede tratarse solo de copos o una cantidad traza ¿El Niño garantiza un episodio importante en NYC? No ¿Qué meses concentran el mayor potencial invernal? Enero y febrero de 2027 ¿Cuándo habrá previsiones más confiables? Cuando un sistema esté a pocos días de llegar

Por ahora, los residentes de Nueva York deberían marcar el tramo entre finales de noviembre y diciembre como el comienzo de la vigilancia más seria de la temporada. No porque exista un día confirmado, sino porque es cuando aumenta la posibilidad de que las condiciones permitan los primeros episodios de precipitación blanca o una acumulación medible.

La diferencia decisiva seguirá siendo la misma de cada invierno: una cosa es observar algunos copos cruzando las luces de Times Square, caer sobre los edificios de Washington Heights o aparecer durante el trayecto a casa en el subway; otra muy distinta es que calles, autos, parques y aceras amanezcan cubiertos.

Para conocer cuándo se aproxima realmente el primer episodio, la referencia más útil será seguir las actualizaciones del National Weather Service y los avisos meteorológicos oficiales. Los reportes a corto plazo podrán indicar con mayor claridad si un sistema traerá acumulación, agua, hielo o condiciones peligrosas para la movilidad en la ciudad.