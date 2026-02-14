Después de varias semanas de frío intenso, montículos de nieve gris ocupando esquinas, autos prácticamente enterrados y ráfagas de viento que hacían pensar dos veces antes de salir del building, en Nueva York por fin empieza a sentirse un cambio que mucha gente estaba esperando, desde los repartidores que recorren Queens y el Bronx hasta quienes toman el subway bien temprano rumbo a Manhattan o Brooklyn. No es que el invierno haya desaparecido de golpe ni mucho menos, todavía hay mañanas heladas y veredas resbalosas, pero sí es evidente que la ciudad está dejando atrás los días más duros de la temporada: se ve más asfalto, el hielo empieza a ceder en las esquinas y en barrios con fuerte comunidad latina, como Washington Heights, Jackson Heights o Sunset Park, ya se nota menos ese paisaje blanco que marcó el final de enero. Con este escenario, la pregunta que muchos se hacen mientras esperan el bus, caminan hacia el deli de la esquina o llevan a los niños a la escuela es la misma: ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo nieve y hielo en las calles de Nueva York?

Si has seguido lo que ocurrió tras la tormenta invernal que golpeó a la ciudad a finales de enero, sabes que no fue un episodio menor. La acumulación de nieve transformó avenidas, aceras y estacionamientos en un verdadero desafío para peatones y conductores, especialmente en zonas residenciales donde las quitanieves tardan más en pasar. Ahora, en plena temporada del Día de San Valentín y el Día de los Presidentes, con temperaturas por encima del punto de congelación, la gran duda es la ya mencionada.

Las últimas semanas han sido muy duras para los ciudadanos de Nueva York, pues se produjo varias nevadas de gran magnitud que dejaron todas las calles de color blanco (Foto: AFP)

EL PRONÓSTICO QUE MARCA EL INICIO DEL DESHIELO

De acuerdo con expertos de AccuWeather, el proceso de deshielo ya está en marcha. El meteorólogo Chad Merrill explicó en declaraciones ofrecidas al New York Post que el cambio más importante ya comenzó a sentirse desde el martes 10 de febrero, cuando las temperaturas superaron el punto de congelación.

Según detalló Merrill, actualmente la profundidad promedio de nieve en la ciudad es de aproximadamente 5 pulgadas, aunque aclaró que existen montículos mucho más altos en zonas donde la nieve fue acumulada por las máquinas quitanieves y en esquinas muy transitadas, como cerca de escuelas, estaciones de subway o paradas de bus en zonas de alta circulación.

Y aquí viene el dato clave: el experto aseguró que es muy probable que toda la nieve y el hielo desaparezcan completamente hacia finales de la próxima semana, siempre y cuando se mantenga el patrón de temperaturas que se proyecta para la ciudad.

“Vimos un período de vientos suaves con temperaturas superiores a cero desde la noche del martes 10 de febrero hasta el miércoles, lo que contribuyó al derretimiento. La nieve actual en Nueva York tiene 12,7 cm de espesor, pero, por supuesto, hay montones de nieve retirados que, en algunos lugares, son bastante altos. Probablemente veremos toda la nieve y el hielo derretirse por completo en la ciudad a finales de la próxima semana”, mencionó Merrill.

¿QUÉ FACTORES ACELERAN EL DERRETIMIENTO?

Merrill explicó que no todo depende únicamente de que el termómetro marque cifras superiores a 32°F (0°C). Hay dos elementos que aceleran el proceso:

Viento cálido que sopla sobre la superficie de nieve.

Presencia de niebla con temperaturas por encima del punto de congelación.

En sus palabras al New York Post:

“Los dos factores más significativos que conducen al deshielo más rápido incluyen un viento cálido sobre la capa de nieve y la niebla, con temperaturas por encima del punto de congelación”.

Además, adelantó que se espera un periodo de viento moderado acompañado de temperaturas superiores a 32°F entre la noche del martes y el miércoles, lo que ayudará considerablemente a reducir la acumulación, sobre todo en calles secundarias y en zonas donde todavía se ven montículos en las orillas de las aceras.

Una ciudadana de Nueva York caminando con su perro al lado de un montón de nieve sucia y en proceso de descongelamiento (Foto: AFP)

TEMPERATURAS PREVISTAS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

Para entender mejor cuándo se irá la nieve, conviene revisar el panorama térmico previsto para la ciudad. Este rango sirve como guía para quienes se mueven a diario entre boroughs, ya sea manejando, usando el subway o caminando largos tramos:

Día aproximado Temperatura máxima Temperatura mínima Durante la semana Entre 38°F y 42°F Entre 30°F y 35°F Sábado Hasta 46°F Alrededor de 33°F Próximo jueves Hasta 45°F Cerca de 34°F

Aunque podrían presentarse ligeras precipitaciones invernales aisladas el domingo y el miércoles siguiente, el patrón general es de temperaturas sostenidas por encima del punto de congelación durante el día.

En términos simples: mientras las máximas se mantengan en los 40°F y las mínimas no caigan de forma prolongada por debajo de 32°F, la nieve no tendrá oportunidad de consolidarse nuevamente ni de formar nuevas capas de hielo duro en las aceras.

¿HABRÁ OTRO GOLPE DE FRÍO?

El pronóstico contempla un último periodo de temperaturas más frías hacia la última semana del mes e inicios de marzo. Sin embargo, Merrill fue claro al señalar que no se espera que tenga la misma intensidad que el episodio anterior, cuando la sensación térmica llegó a estar por debajo de cero y muchos neoyorquinos optaron por evitar salir, salvo para lo estrictamente necesario.

Esto significa que, aunque el invierno todavía no termina oficialmente, el escenario extremo que dejó a la ciudad cubierta por más de dos semanas no se repetiría con la misma fuerza. Es posible que se registren días fríos, pero no del tipo que provoca nuevas acumulaciones importantes de nieve en calles y avenidas.

EL IMPACTO EN LA CIUDAD

El deshielo no solo tiene un componente visual; también afecta la movilidad y la seguridad, algo que sienten a diario quienes caminan hacia el trabajo, llevan a los niños a la escuela o hacen delivery en bicicleta por barrios como el Bronx, Queens o Brooklyn.

Durante días, enormes montículos de nieve dificultaron la visibilidad en cruces, bloquearon espacios de estacionamiento y complicaron el tránsito peatonal.

Con el aumento progresivo de las temperaturas:

Se reducirá el riesgo de caídas por hielo acumulado.

Mejorará la circulación vehicular en calles secundarias.

Disminuirán los montículos que ocupan carriles y esquinas.

No obstante, también es importante considerar que el deshielo rápido puede generar acumulación de agua y posibles encharcamientos, especialmente en zonas donde el drenaje es limitado y en esquinas muy transitadas, donde el tráfico peatonal es intenso cerca de iglesias, supermercados y restaurantes.

ENTONCES, ¿CUÁNDO SE IRÁ TODA LA NIEVE?

Si tomamos en cuenta:

Las temperaturas previstas consistentemente por encima del punto de congelación.

El viento moderado que ayudará a acelerar el proceso.

La ausencia de tormentas significativas en el corto plazo.

La estimación más sólida, según lo declarado por Chad Merrill al New York Post, apunta a que hacia finales de la próxima semana la ciudad podría quedar completamente libre de nieve y hielo, más allá de algún pequeño resto en zonas con sombra permanente o en montículos muy compactos.

Montones de nieve cubren la acera mientras una persona cruza la calle en Midtown Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 1 de febrero de 2026 (Foto: AFP) / KENA BETANCUR

