El primer frente frío de la temporada en Florida llegó este fin de semana y, por esa razón, miles de personas que se encuentran en dicho estado están percibiendo cambios en la temperatura. Pero como nada es eterno, en algún momento regresará la humedad. En esta nota te voy a mencionar cuándo volverá. Presta atención.

Luego que el frente frío de la temporada llegara ayer, viernes 12 de septiembre, a Florida Central, “el aire más seco detrás del frente se asentará en Florida Central” durante el día de hoy, según información que brindó Click Orlando.

Con respecto a lo que sucederá este sábado por la noche, la citada fuente sostuvo que las temperaturas de rocío caerán a los 15° C. “Cuanto más bajo sea el punto de rocío, más seco será el aire”, precisó, antes de subrayar que el fin de semana debería sentirse “mucho más cómodo”.

Florida es un estado sureño de Estados Unidos, bañados por el Océano Atlántico y el Golfo de México. Su capital es Tallahassee, y su ciudad más conocida es Miami. (Foto: Eivaisla / iStock) / Eivaisla

¿Cuándo regresará la humedad característica a Florida?

Click Orlando, eventualmente, señaló que este cambio durará poco. Según dio a conocer, la humedad regresará a Florida en la próxima semana, recalcando que generalmente el frente que cambia la temperatura “no llega hasta más tarde en octubre”.

Florida es un estado de EE.UU. conocido por sus playas, parques temáticos y clima cálido. (Foto: PeterHermesFurian / iStock) / PeterHermesFurian

La humedad típica en Florida

En Florida, la humedad es típicamente alta (sobre todo durante los meses de verano: de mayo a septiembre). Si te preguntas por qué, pues se debe a su clima subtropical y a la proximidad al agua.

Para ahondar más en el tema, te cuento que la humedad relativa promedio anual está alrededor del 60-66 %; sin embargo, es capaz de superar el 70 % en el mes de agosto, creando una sensación bochornosa y pegajosa, especialmente en el sur del estado, donde el clima es todavía más tropical.

