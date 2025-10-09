El otoño en Estados Unidos no solo trae consigo la caída de las hojas y la promesa de festividades, sino también un evento ineludible que afecta la vida de millones de personas: el fin del horario de verano, conocido como Daylight Saving Time (DST). A pesar de los debates legislativos, la regla se mantiene para 2025. Este cambio, popularmente conocido como “Fall Back” (atrasar el reloj), nos regala una hora adicional, marcando el retorno al horario estándar.

Fecha y hora exacta del cambio de hora en Estados Unidos 2025

El ajuste de hora en Estados Unidos está regido por la Ley Uniforme del Tiempo de 1966, la cual establece que el DST finaliza el primer domingo de noviembre. Por lo tanto, la fecha oficial para el cierre del horario de verano en 2025 es:

Domingo, 2 de noviembre de 2025

A las 2:00 a.m. (hora local), en la mayoría de los estados, los relojes deberán ser atrasados una hora, volviendo a marcar la 1:00 a.m.

Este es el momento en que se recupera esa hora de sueño o de actividad que se “perdió” en marzo, cuando el reloj se adelantó. El resultado es que, a partir de ese día, tendremos mañanas con más luz solar y atardeceres que llegarán más temprano, un signo claro de que el invierno boreal se acerca. Es fundamental recordar que este cambio se realiza a nivel local, por lo que la hora exacta de la transición varía según cada huso horario (Eastern, Central, Mountain y Pacific Time, entre otros).

Este domingo 2 de noviembre de 2025, los relojes se atrasarán una hora para marcar el final del horario de verano. Averigua por qué los estadounidenses se oponen cada vez más a esta práctica anual. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿Qué estados no aplican el Daylight Saving Time (DST)?

A pesar de ser una norma federal en gran parte del país, la ley permite que los estados y territorios puedan solicitar una exención. Esto significa que no todo el territorio estadounidense participa en este ajuste bianual.

En 2025, las siguientes entidades se mantendrán en el horario estándar durante todo el año y, por lo tanto, NO deben atrasar sus relojes el 2 de noviembre:

Arizona: A excepción de la Nación Navajo, que sí observa el DST.

A excepción de la Nación Navajo, que sí observa el DST. Hawái: El estado más meridional del país no realiza el ajuste.

El estado más meridional del país no realiza el ajuste. Territorios de EE. UU. en el Pacífico y el Caribe: Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes.

Si resides o viajas a alguna de estas zonas, puedes relajarte: tu reloj no necesita ser modificado. Esta excepción se debe a factores geográficos y legislativos, donde los beneficios del DST, como el ahorro energético y el aprovechamiento de la luz, son considerados mínimos o nulos.

Recomendaciones para adaptarse y evitar problemas tras el cambio de hora en EE.UU.

Como experto, mi principal recomendación siempre es la anticipación. Si bien la mayoría de dispositivos digitales (teléfonos inteligentes, computadoras) se ajustan automáticamente, los relojes de pared, microondas y vehículos requieren de tu intervención manual.

Ajuste Proactivo: Atrasar los relojes manuales antes de irte a dormir el sábado 1 de noviembre. Esto te asegurará despertar el domingo con la hora correcta y evitar confusiones con citas o transportes. Impacto en el Sueño: Aunque “ganamos” una hora, este pequeño ajuste puede desregular nuestro ritmo circadiano. Coordinación de Viajes: Si tienes vuelos, trenes o compromisos internacionales, verifica la hora del cambio con anticipación. La hora de salida o llegada en tu billete siempre es la hora local.

Daylight saving time will begin on Sunday, March 9, 2025. In the early morning hours, the time will be advanced by one hour. (Photo: iStock)

¿Qué estados en EE.UU. hacen el cambio de hora?

Dado que solo dos estados continentales (Hawái y la mayor parte de Arizona) y varios territorios están exentos del cambio, la inmensa mayoría de Estados Unidos sí ajustará sus relojes. A continuación, la lista completa de los 48 estados y el Distrito de Columbia que sí cambiarán la hora (la atrasarán 60 minutos) el domingo 2 de noviembre de 2025:

Alabama Alaska Arkansas California Carolina del Norte Carolina del Sur Colorado Connecticut Dakota del Norte Dakota del Sur Delaware Distrito de Columbia (D.C.) Florida Georgia Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Luisiana Maine Maryland Massachusetts Míchigan Minnesota Misisipi Misuri Montana Nebraska Nevada Nuevo Hampshire Nueva Jersey Nueva York Nuevo México Ohio Oklahoma Oregón Pensilvania Rhode Island Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Virginia Occidental Washington Wisconsin Wyoming