Si estás en Nueva York, tienes familia en la ciudad o estás pendiente desde otro estado donde vive buena parte de la comunidad latina (como Nueva Jersey, Connecticut o Pensilvania), es normal que en febrero vuelvas a preguntar lo mismo: ¿cuándo va a caer otra nevada de verdad en la Gran Manzana? Este mes suele ser traicionero: puede regalar algunos días relativamente suaves, pero también sorprender con mezclas de lluvia y nieve justo cuando la gente está saliendo al trabajo, llevando a los niños a la escuela o tomando el subway bien temprano. Tras revisar los reportes más recientes del National Weather Service (NWS) y de AccuWeather, te cuento con palabras claras qué se espera esta semana para la ciudad de Nueva York y sus alrededores, pensando en quienes viven, trabajan o visitan barrios como el Bronx, Queens, Brooklyn o Washington Heights, donde muchos hispanos ya se están organizando entre chamarras, botas y transporte público para no quedar mal con el clima.

Como sabemos, National Weather Service y AccuWeather son dos de las fuentes más consultadas en Estados Unidos, y te explico con claridad qué podemos esperar esta semana, especialmente si estás atento a una posible nevada.

¿HABRÁ NIEVE ESTA SEMANA EN NUEVA YORK?

La respuesta corta es: sí hay posibilidad, pero no de forma inmediata ni como una tormenta intensa, tal y como hemos visto en las últimas semanas. Y es que en Nueva York aún hay pilas altisimas de nieve que falta derretir.

Según el pronóstico oficial del National Weather Service para la ciudad de Nueva York, el primer escenario que incluye mezcla de lluvia y nieve aparece entre la noche del jueves y el viernes, algo típico de esos días en los que sales de casa con cartera, guantes y paraguas porque el clima cambia de un momento a otro.

Te detallo los momentos clave:

Jueves en la noche: posibilidad de lluvia y nieve después de la 1 a.m. (40% de probabilidad).

Viernes: lluvia y nieve por la mañana, cambiando a lluvia después de la 1 p.m. (70% de probabilidad).

Domingo: nueva posibilidad de lluvia y nieve, aunque con baja probabilidad (30%).

En ningún caso se habla de acumulaciones significativas por ahora, sino más bien de una mezcla invernal ligera, de esas que pueden mojar las calles y hacer resbaloso el piso, pero sin convertirse en una nevada fuerte que paralice la ciudad o cierre escuelas.

Una pareja besándose en Nueva York en plena tormenta invernal (Foto: AFP)

PRONÓSTICO DÍA POR DÍA SEGÚN EL NATIONAL WEATHER SERVICE

A continuación, te organizo la información oficial en un cuadro claro para que tengas el panorama completo y puedas planear tu semana, desde los turnos de trabajo hasta las compras en el súper:

Día Condiciones Temperatura máxima Probabilidad de precipitación Martes Nublado, luego más soleado 46°F 20% lluvia Miércoles Lluvia probable 38°F 70% Jueves Mayormente nublado 44°F — Jueves noche Posible lluvia y nieve 36°F (mínima) 40% Viernes Lluvia y nieve, luego lluvia 41°F 70% Sábado Mayormente nublado 43°F 30% lluvia Domingo Posible lluvia y nieve 39°F 30%

Como puedes ver, el viernes es el día más inestable de la semana, aunque las temperaturas rondarán los 41°F, lo que favorece que la nieve se transforme en lluvia con el paso de las horas, algo muy típico del invierno en Nueva York cuando el hielo se mezcla con charcos en las esquinas y las aceras se vuelven incómodas para quienes caminan o esperan el bus.

¿QUÉ ANTICIPA ACCUWEATHER PARA NUEVA YORK?

Por su parte, AccuWeather coincide en un patrón similar: días fríos, bastante nubosidad y episodios intermitentes de lluvia, más en la línea de un invierno húmedo que de una nevada fuerte.

Resumen basado en su proyección semanal:

Lunes: parcialmente soleado, frío.

Martes: más templado, nubosidad variable.

Miércoles: lluvias intermitentes.

Jueves: principalmente nublado.

Viernes: lluvias y lloviznas en la tarde.

Sábado: posibilidad de lluvia por la mañana.

Domingo: intervalos de sol y nubes.

Aunque el portal menciona precipitaciones frecuentes, tampoco advierte de una tormenta de nieve fuerte en el corto plazo, por lo que, al menos por ahora, no se espera un evento que deje a la ciudad cubierta de blanco como en otros inviernos recientes.

ENTONCES, ¿CUÁNDO SERÍA LA PRÓXIMA NEVADA REAL?

Si estás esperando una nevada más clara, el momento con mayor probabilidad esta semana es: entre la madrugada del viernes y la mañana del viernes. Sin embargo, las temperaturas cercanas o por encima del punto de congelación indican que cualquier nieve podría ser ligera y de corta duración, más parecida a una mezcla invernal que a la típica imagen de Central Park totalmente nevado.

El domingo vuelve a aparecer una posibilidad menor, pero con apenas 30% de probabilidad, por lo que todavía no se puede hablar de un evento significativo. Por ahora, la sensación general es de un invierno que sigue presente, pero sin un gran sistema invernal que cambie la rutina diaria de quienes viven en la ciudad y en los suburbios.

Ciudadano de Nueva York limpiando la nieve tras la tormenta invernal (Foto: AP)

¿SE ESPERAN ACUMULACIONES IMPORTANTES?

Con la información actual del National Weather Service, no hay alertas de tormenta invernal ni avisos especiales para la ciudad de Nueva York. Eso suele ser una señal clara de que no se anticipa un impacto mayor en transporte, escuelas o servicios, algo clave para las familias hispanas que dependen del subway, los buses o el carro para ir al trabajo y llevar a los niños al daycare o a la escuela.

