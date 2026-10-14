El cambio de horario en Estados Unidos 2026 se realizará el domingo 1 de noviembre , cuando la mayor parte del país dejará atrás el horario de verano (Daylight Saving Time) para regresar al horario estándar (Standard Time). El ajuste comenzará a las 2:00 a. m., momento en que los relojes deberán atrasarse una hora hasta la 1:00 a. m., lo que permitirá dormir 60 minutos adicionales, pero también adelantará la llegada de la oscuridad durante las tardes. La medida regirá en casi todo el territorio estadounidense, con excepciones como Hawái y la mayor parte de Arizona, que no participan en el cambio estacional de hora.

¿A qué hora cambia el reloj el domingo 1 de noviembre de 2026?

El cambio se realiza a las 2:00 a. m., hora local, cuando el reloj retrocede hasta la 1:00 a. m. En la práctica, esa hora se repite y la madrugada dura 60 minutos más. No es necesario hacer el ajuste a medianoche: puedes atrasar los relojes manuales antes de acostarte el sábado 31 de octubre o hacerlo al levantarte el domingo.

El regreso al horario estándar también modifica la distribución de la luz solar: las mañanas tendrán más luz en comparación con el horario de verano, mientras que el atardecer llegará aproximadamente una hora antes según el reloj. Para quienes trabajan temprano, llevan a sus hijos a la escuela o tienen viajes programados, conviene revisar los horarios de transporte, citas y actividades del domingo.

¿Qué estados deben cambiar la hora en noviembre de 2026?

La norma federal establece las fechas del cambio para los estados que observan el horario de verano. En noviembre, el ajuste corresponde a 48 estados y a la parte de Arizona que sí sigue el horario de verano, principalmente dentro de la Nación Navajo.

Grupo de estados Estados que atrasan el reloj Costa del Pacífico California, Oregón y Washington Montaña Colorado, Idaho (excepto algunas zonas que no cambian), Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming; también las áreas correspondientes de otros estados que observan el horario de verano Centro y Grandes Llanuras Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Kansas, Luisiana, Minnesota, Misisipi, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wisconsin Este y Atlántico Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia y Virginia Occidental Alaska Alaska Otras zonas que observan el cambio Partes de Idaho y otros estados con más de un huso horario, según la zona local

Nota: el horario se ajusta según la hora local de cada zona, no de manera simultánea en todo el país. La tabla agrupa los estados por región para facilitar la consulta; las excepciones locales se detallan a continuación.

¿Qué estados y territorios no cambian la hora?

Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses mantienen el horario estándar durante todo el año. Sus residentes no deben atrasar el reloj el 1 de noviembre por el cambio estacional.

Estado, territorio o zona ¿Cambia la hora? Hawái No Mayor parte de Arizona No Puerto Rico No Samoa Americana No Guam No Islas Marianas del Norte No Islas Vírgenes de EE. UU. No Nación Navajo Sí, observa el horario de verano, incluidas sus zonas en Arizona

La excepción de Arizona: la mayor parte del estado no aplica el horario de verano, pero la Nación Navajo sí lo hace. Por eso, dentro de Arizona puede haber diferencias horarias según la localidad y la jurisdicción. No conviene asumir que todo el estado mantiene la misma hora durante el año.

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente y cuáles requieren un ajuste manual?

Los teléfonos inteligentes, las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes actualizan la hora automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos relojes de automóviles, hornos y microondas suelen necesitar una corrección manual.

Para evitar confusiones, revisa la configuración automática de tu teléfono antes de acostarte el sábado 31 de octubre. Si un dispositivo no se actualiza por sí solo, atrasa el reloj una hora antes de dormir o comprueba la hora correcta al levantarte el domingo. En los automóviles y electrodomésticos, consulta el menú o el manual del fabricante: el procedimiento puede variar según el modelo.

¿Se eliminará el cambio de horario en Estados Unidos en 2026?

Por ahora, el cambio del 1 de noviembre sigue previsto. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139), que propone mantener el horario de verano durante todo el año, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra, pero todavía necesita avanzar en el Senado para convertirse en ley.

El presidente Donald Trump ha respaldado la iniciativa y ha pedido terminar con el ajuste de los relojes dos veces al año. Sin embargo, su apoyo no modifica por sí mismo el calendario vigente. Mientras el Congreso no apruebe una ley y esta entre en vigor, los residentes de las zonas que observan el horario de verano deben prepararse para atrasar sus relojes el primer domingo de noviembre.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Estados Unidos

¿Se adelanta o se atrasa el reloj el 1 de noviembre de 2026?

Se atrasa una hora: a las 2:00 a. m., el reloj vuelve a la 1:00 a. m.

¿Se duerme una hora más?

Sí. La madrugada incluye una hora adicional, aunque los horarios de trabajo, transporte y otras actividades siguen sujetos a sus respectivos calendarios.

¿El cambio se aplica en todo Estados Unidos?

No. Hawái, la mayor parte de Arizona y los territorios estadounidenses que no observan el horario de verano mantienen su hora habitual.

¿Debo cambiar la hora de mi celular?

Normalmente, no. Si la opción de fecha y hora automáticas está activada y el dispositivo tiene configurada la zona horaria correcta, el ajuste suele realizarse automáticamente.

¿Será el último cambio de hora en Estados Unidos?

No está confirmado. La propuesta para hacer permanente el horario de verano todavía necesita completar el proceso legislativo federal.