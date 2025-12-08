El calendario de la naturaleza se está alineando para dar paso a una nueva estación en Estados Unidos. Millones de estos ciudadanos están a la espera de la llegada del frío ; sin embargo, desconocen en qué fecha se dará el final del otoño y el inicio del invierno en este 2025. En esta nota, te revelaré los detalles completos.

El inicio de esta nueva etapa se debe a un momento astronómico clave: solsticio. Para que tengas un mejor entendimiento sobre este término, National Geographic señala que se caracteriza por ser el momento exacto en que la posición del Sol se encuentra en su punto más alejado o más cercano del ecuador de la Tierra.

Entonces, durante el solsticio de invierno, se experimenta la noche más larga y el día más corto. La razón es que el eje norte de la Tierra se inclina al máximo, alejándose de nuestra estrella. Esto provoca que el Sol se vea en el punto más bajo del horizonte a mediodía, alcanzando su máxima declinación hacia el sur.

A causa del solsticio de invierno, en dicho día se podrá presenciar menos luz solar. (Foto: AFP)

Por lo tanto, este proceso permite que el invierno llegue a Estados Unidos en estos días de diciembre. A continuación, te revelaré en qué fecha y horario aparecerá el solsticio de invierno de este 2025. Presta atención.

Fecha y hora exacta que inicia el invierno en Estados Unidos 2025

Según información otorgada por Time and Date, el último día de otoño en el país norteamericano será el próximo sábado 20 de diciembre. Entonces, el solsticio de invierno en EE.UU. se hará presente el domingo 21 de diciembre a las 9:03 (CST) o 10:03 (tiempo del Este).

Desde aquella fecha, los millones de estadounidenses e inmigrantes podrían experimentar temperaturas más frías de las que se están registrando actualmente en distintas regiones, a medida que los días avancen.

El solsticio de invierno en EE.UU. llegará el próximo 21 de diciembre. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿El solsticio de invierno también se trata del día más frío?

Si bien este fenómeno es el día más corto del año, ya que se presenciaría menos luz solar, no se podría determinar con certeza que también se trataría del día con temperaturas gélidas. Esto dependerá de varios factores, tales como la altitud, la capa de nieve y patrones meteorológicos a gran escala.

Para el portal Almanac , existe la posibilidad de que el día del solsticio de invierno sea el más frío; sin embargo, las temperaturas bajas suelen registrarse entre mediados de diciembre y fines de enero.

