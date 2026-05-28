Para miles de familias en San Antonio y sus suburbios, el cierre del ciclo escolar 2025-2026 ya se siente en el ambiente: entre ceremonias en gimnasios llenos, la entrega de boletas, compras de último minuto en tiendas locales como H-E-B y Walmart, y planes para viajes a la playa en Corpus Christi o visitas a familiares en el Hill Country, los padres organizan semanas que combinan trabajo, campamentos y cuidado infantil. Muchos están buscando las fechas exactas del último día de clases para coordinar turnos laborales, inscribir a los niños en programas de verano o reservar espacios en actividades culturales: desde clases de mariachi o talleres de arte en el Centro Cultural de San Antonio hasta ligas de béisbol o camps de STEAM. Con graduaciones que se extienden por todo el mes y eventos comunitarios que congregan a la comunidad hispana, la decisión de cuándo terminan las clases influye en logística, presupuesto y tradiciones familiares durante el verano.

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Y aunque cada distrito escolar maneja su propio calendario académico, la mayoría de las escuelas del área de San Antonio terminarán actividades entre mediados y finales de mayo de 2026. Distritos como San Antonio ISD, Northside ISD y North East ISD ya publicaron las fechas oficiales del cierre del año escolar 2025-2026 y del inicio de las vacaciones de verano, lo que permite a las familias fijar planes concretos para campamentos, viajes cortos por Texas y programas de apoyo alimentario para menores.

Algunos alumnos de San Antonio ya salieron de vacaciones mientras que otros están próximos a salir (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CUÁNDO TERMINAN LAS CLASES EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE SAN ANTONIO?

La fecha de salida varía según el distrito, aunque casi todos concluyen actividades antes de junio. Algunos sistemas escolares incluso terminarán una semana antes que otros.

Distrito escolar Último día de clases 2025-2026 Inicio de vacaciones de verano San Antonio ISD Jueves 28 de mayo de 2026 Viernes 29 de mayo North East ISD Viernes 29 de mayo de 2026 Sábado 30 de mayo Northside ISD Última semana de mayo de 2026 Inmediatamente después del cierre escolar Harlandale ISD Entre el 15 y 16 de mayo de 2026 Tercera semana de mayo IDEA Public Schools Viernes 29 de mayo de 2026 Sábado 30 de mayo KIPP Texas Viernes 22 de mayo de 2026 Sábado 23 de mayo

En términos generales, los estudiantes de San Antonio tendrán entre dos meses y medio y casi tres meses de descanso antes del regreso a clases previsto para agosto de 2026.

LOS DISTRITOS QUE SALDRÁN PRIMERO DE VACACIONES

Este año algunos distritos concluyen antes y eso amplía el periodo de descanso para sus familias. Harlandale ISD y KIPP Texas terminarán actividades en la segunda o tercera semana de mayo, lo que ofrece un receso más largo. En contraste, distritos con matrícula más grande como San Antonio ISD y North East ISD mantienen clases prácticamente hasta el cierre completo del mes.

Para muchas familias hispanas en San Antonio, estas diferencias influyen en decisiones prácticas: coordinar permisos laborales, organizar cuidado durante la jornada escolar (por ejemplo con tíos, vecinos o programas locales), y aprovechar eventos comunitarios como la Feria de la Calle (cuando corresponda), vernos en parrilladas familiares o en la River Walk. También afecta la demanda en campamentos de verano y la disponibilidad en programas gratuitos o de bajo costo gestionados por iglesias, centros comunitarios y la propia ciudad.

¿CUÁNDO COMENZARÁ EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR?

Aunque varios distritos todavía deben aprobar oficialmente el calendario definitivo 2026-2027, algunos ya adelantaron fechas tentativas de regreso a clases.

Distrito Inicio estimado del ciclo 2026-2027 Northside ISD 10 de agosto de 2026 North East ISD Segunda semana de agosto de 2026 San Antonio ISD Mediados de agosto de 2026 IDEA Public Schools Agosto de 2026 KIPP Texas Agosto de 2026

Lo habitual en Texas es que los estudiantes regresen a las aulas entre la segunda y tercera semana de agosto, dependiendo de días festivos, capacitación docente y ajustes del calendario estatal.

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LAS FAMILIAS DURANTE EL VERANO?

Con el fin de clases, los distritos empezarán a enviar información sobre programas y actividades para las vacaciones. Entre las opciones más comunes aparecen:

Campamentos de verano (locales y de día) y programas bilingües.

Programas deportivos (ligas de verano y clínicas en parques municipales).

Cursos de recuperación académica y tutorías de refuerzo.

Actividades artísticas y culturales (música, baile folclórico, talleres).

Escuelas de verano enfocadas en STEM o lectura.

Programas gratuitos de alimentación infantil (suministros y comidas en escuelas seleccionadas).

Entidades como Texas Education Agency y los distritos publican en junio y julio recursos para estudiantes y padres, con guías de aprendizaje de verano, bibliotecas con actividades y enlaces a programas de ayuda alimentaria. Recomendamos revisar la web del distrito correspondiente y las redes sociales locales —muchas escuelas publican actualizaciones en español— además de las páginas del City of San Antonio y organizaciones comunitarias.

Los escolares de San Antonio están llegando a su final (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PADRES EN SAN ANTONIO

Confirma fechas en la web oficial del distrito; los calendarios pueden actualizarse.

Inscribe temprano en campamentos populares (los cupos se agotan rápido).

Revisa programas de alimentación veraniega y bibliotecas públicas (San Antonio Public Library ofrece actividades gratuitas).

Aprovecha recursos bilingües y contactos en la escuela para resolver dudas.

Considera el clima: planifica actividades al aire libre temprano en la mañana o a última hora de la tarde por las altas temperaturas de verano en Texas.

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