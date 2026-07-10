Los habitantes del sur de Florida tendrán un breve respiro este viernes con el alejamiento temporal de la densa nube de polvo del Sahara que ha afectado la región durante los últimos días. Sin embargo, el alivio será pasajero, ya que el pronóstico anticipa el regreso del calor extremo durante el fin de semana, con índices de calor cercanos a los 110 °F. A continuación, te explico cómo cambiará el tiempo en Florida y qué esperar en los próximos días.

El polvo del Sahara se aleja, pero aumentan las lluvias

De acuerdo con los meteorólogos, una combinación de una onda tropical que avanza por el sur y un sistema de baja presión en niveles altos de la atmósfera, ubicado cerca de las Bahamas, favorecerá el aumento de la humedad entre el viernes y el sábado.

Este cambio permitirá el desarrollo de chubascos y tormentas aisladas, principalmente en el interior y algunos sectores del sur de Florida, poniendo fin al período de tiempo más seco provocado por la presencia del polvo sahariano.

Aunque la concentración de polvo disminuirá temporalmente, la bruma no desaparecerá por completo y la calidad del aire podría seguir siendo moderada en varias zonas del estado.

El pronóstico para Florida anticipa lluvias aisladas y sensación térmica de hasta 110 °F este fin de semana. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cuándo volverá el calor extremo a Florida?

El alivio será breve. Los meteorólogos prevén que el domingo las temperaturas vuelvan a intensificarse, convirtiéndose en uno de los días más calurosos de la semana.

Según explicó Ariel Rodríguez, meteorólogo de Telemundo51 Miami, las temperaturas máximas oscilarán entre 91 y 94 °F, pero la elevada humedad hará que la sensación térmica alcance entre 108 y 110 °F, niveles considerados peligrosos para permanecer al aire libre durante períodos prolongados.

Además, existe una alta probabilidad de que vuelvan a emitirse advertencias por calor no solo durante el fin de semana, sino también en varias tardes de la próxima semana.

Índices de calor de hasta 112 °F mantendrán bajo alerta al sur de Florida durante el viernes y el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional. | Crédito: NWS

Pronóstico para el sur de Florida

Día Condiciones previstas Viernes Más humedad, chubascos aislados y ambiente brumoso. Sábado Tormentas aisladas, principalmente hacia el interior; calor intenso. Domingo Regresa el calor extremo con índices térmicos de hasta 110 °F y persistencia de la bruma. Próxima semana Continuarán las altas temperaturas, la humedad y posibles advertencias por calor.

La calidad del aire seguirá siendo un factor importante

Rodríguez explicó que el polvo del Sahara ha mantenido cielos brumosos sobre Miami y gran parte de la península de Florida durante toda la semana.

Aunque la calidad del aire no se encuentra en sus niveles más críticos, continúa siendo moderada en buena parte del sur del estado, incluyendo áreas como Tampa. Las personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños pequeños deben limitar las actividades al aire libre cuando la concentración de partículas aumente.

El especialista añadió que la bruma característica del polvo sahariano seguirá presente durante los próximos días, incluso cuando aumente la humedad y aparezcan lluvias aisladas.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones en Florida ante las altas temperaturas previstas para los próximos días. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Recomendaciones ante el calor extremo

Las autoridades recuerdan que, con índices de calor cercanos a los 110 °F, aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Por ello, recomiendan:

Mantenerse bien hidratado durante todo el día.

Evitar actividades físicas intensas entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Buscar lugares con aire acondicionado si se emiten advertencias por calor.

Nunca dejar niños o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Permanecer atento a los pronósticos meteorológicos y a las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Aunque la salida temporal del polvo del Sahara traerá algo más de humedad y algunas lluvias, el calor seguirá siendo el principal protagonista en Florida durante los próximos días, por lo que las autoridades piden a la población extremar precauciones.

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