Cuando uno empieza a sentir un poquito más de calor en la calle, ve a la gente sentarse en los parques con su café, los niños jugando en los playgrounds, los vendedores de food trucks otra vez en las esquinas y los árboles del vecindario mostrando los primeros brotes verdes, muchos en Nueva York sienten que la primavera ya llegó. Es algo muy normal, sobre todo después de pasar meses soportando el frío, la nieve, los abrigos pesados y los días cortos: en cuanto sale un sol más fuerte de lo habitual y la temperatura sube unos grados, en barrios como Jackson Heights, Washington Heights o el Bronx más de uno piensa que el invierno ya quedó atrás y que por fin empieza la mejor época para caminar por la ciudad, ir a Central Park o simplemente sentarse en un bench a disfrutar el día.

Sin embargo, vale la pena recordar un detalle que a veces pasa desapercibido: una cosa es que el clima se sienta primaveral y otra muy distinta es el inicio oficial de la estación. En lugares como New York City, la primavera tiene una fecha y una hora exactas marcadas por la astronomía, independientemente de si algunos ya están con chaqueta ligera, sin guantes o disfrutando un helado en la calle.

Nueva York ha tenido un invierno muy frío y con demasiada nieve (Foto: AFP)

FECHA Y HORA CONFIRMADA DEL INICIO DE LA PRIMAVERA EN NUEVA YORK

El comienzo oficial de la primavera está determinado por el fenómeno conocido como Spring Equinox. Este evento ocurre cuando el Sol cruza el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

Para este año, el equinoccio ocurrirá en la siguiente fecha:

Evento astronómico Fecha Hora en Nueva York Equinoccio de primavera 20 de marzo 10:46 a. m.

Esto significa que la primavera comenzará oficialmente el 20 de marzo a las 10:46 de la mañana en New York City y, al mismo tiempo, en todo el Northern Hemisphere. A partir de ese momento, los días comenzarán a sentirse cada vez más largos, algo que muchos esperan con ganas después de los meses más oscuros del invierno, cuando anochece temprano y salir del trabajo todavía se siente como plena noche.

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS CREEN QUE LA PRIMAVERA EMPIEZA ANTES?

Aquí suele aparecer una confusión que vale la pena aclarar. En meteorología, la primavera no empieza el mismo día que en astronomía. Los meteorólogos utilizan un sistema diferente para estudiar el clima y comparar estadísticas entre años. Según el Farmers’ Almanac, la llamada primavera meteorológica comenzó el 1 de marzo.

Esto divide el año en bloques de tres meses completos:

Marzo

Abril

Mayo

De esta forma se crea un período de 92 días que facilita el análisis de temperaturas, lluvias y tendencias climáticas, algo muy útil para entender, por ejemplo, cómo cambian las condiciones entre un año y otro en ciudades del noreste como Nueva York.

PRIMAVERA METEOROLÓGICA VS. PRIMAVERA ASTRONÓMICA

Para entenderlo mejor, se puede resumir así:

Tipo de primavera Inicio Quién la utiliza Meteorológica 1 de marzo Meteorólogos y científicos del clima Astronómica 20 de marzo (10:46 a. m.) Astrónomos y calendarios estacionales

Ambas formas de medir la estación son correctas; simplemente responden a objetivos distintos. La gente en su vida diaria suele guiarse más por lo que siente en la calle y por el calendario meteorológico, mientras que los organismos oficiales y los observatorios usan el equinoccio como referencia formal.

El clima de Nueva York ha mostrado una notable mejora en las últimas semanas. Y es que las temperaturas han subido un poco, dando un pequeño respiro tras un intenso invierno (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

LO QUE VIENE DESPUÉS: EL SIGUIENTE GRAN CAMBIO DE ESTACIÓN

Una vez que comienza la primavera, el calendario astronómico ya tiene marcado el siguiente gran evento del año: el Summer Solstice. Este fenómeno llegará el 21 de junio y marcará el inicio del verano en el Northern Hemisphere. Ese día tendrá la mayor cantidad de horas de luz del año.

Para quienes viven en New York City, eso significa parques más verdes, terrazas llenas, rooftops abiertos, partidos de fútbol en las canchitas de los barrios latinos, ferias callejeras y atardeceres cada vez más tardíos sobre el skyline de Manhattan.

¿QUÉ CAMBIA REALMENTE CON LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA?

Cuando llega el equinoccio, hay varios cambios que empiezan a notarse poco a poco:

Más horas de luz solar cada día

Temperaturas gradualmente más altas

Árboles y flores en pleno crecimiento

Mayor actividad al aire libre en la ciudad

No ocurre todo de golpe. La primavera en Nueva York suele avanzar de forma gradual, con días templados mezclados todavía con algunas jornadas frías en las que toca volver a sacar el abrigo. Es posible que un fin de semana veas a mucha gente en Central Park en camiseta y, al siguiente, el pronóstico vuelva a marcar temperaturas cercanas a cero.

Pero una cosa es segura: desde el 20 de marzo a las 10:46 a. m., la primavera será oficialmente una realidad. Y después de un invierno largo, esa suele ser una noticia que muchos neoyorquinos, especialmente en la comunidad hispana, reciben con entusiasmo mientras planean sus primeras salidas al parque, picnics familiares o caminatas al final de la tarde por su barrio.

