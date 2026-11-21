Las intensas lluvias dejaron más de 17 pulgadas de precipitación en sectores de Broward, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Miami publicado el jueves 19 de noviembre de 2026. Una estación al sureste de Plantation alcanzó 17,59 pulgadas durante 72 horas, mientras que otra al norte de Dania Beach registró 17,41 en ese mismo período. Sin embargo, conviene tener presente una diferencia: las cantidades corresponden a puntos específicos y no representan un valor uniforme para cada ciudad.

Miami-Dade y Palm Beach también figuran entre los condados con acumulaciones importantes. Cerca de Aventura se midieron 9,86 pulgadas, mientras que una estación próxima a The Acreage llegó a 12,92. Los horarios de lectura varían, por lo que resulta necesario revisar las características de cada observación antes de establecer comparaciones.

Miles de ciudadanos al sur de Florida han resultado damnificados por las intensas lluvias (Foto: Getty Images)

¿CUÁNTA LLUVIA CAYÓ EN BROWARD?

Plantation y Dania Beach encabezan los valores incluidos en el boletín de Miami, con registros superiores a las 17 pulgadas durante tres días. Otros puntos cercanos a Lauderhill y al aeropuerto North Perry rebasaron las 16, lo que muestra que los mayores acumulados no se limitaron a una sola comunidad.

Ubicación de referencia de la estación Precipitación acumulada 2 millas al sureste de Plantation 17,59 pulgadas (44,7 cm) 1 milla al norte de Dania Beach 17,41 pulgadas (44,2 cm) 2 millas al oeste de Lauderhill 16,23 pulgadas (41,2 cm) 2 millas al noreste del aeropuerto North Perry 16,11 pulgadas (40,9 cm) 1 milla al oeste de Sunrise 12,30 pulgadas (31,2 cm) 3 millas al noroeste de Hollywood 12,29 pulgadas (31,2 cm)

Las ciudades del condado de Broward suspendieron sus clases por 3 días seguidos debido a las fuertes lluvias (Foto: Getty images)

MIAMI-DADE: AVENTURA Y PRINCETON SUPERARON LAS 9 PULGADAS

Una estación al suroeste de Aventura reportó 9,86 pulgadas, seguida por otra al este de Princeton, con 9,26. El informe también incluye cantidades superiores a 8 en las inmediaciones de Carol City, además de mediciones destacadas cerca de Coral Gables y Key Biscayne.

Ubicación de referencia de la estación Precipitación acumulada 1 milla al suroeste de Aventura 9,86 pulgadas (25,0 cm) 2 millas al este de Princeton 9,26 pulgadas (23,5 cm) 2 millas al noreste de Carol City 8,21 pulgadas (20,9 cm) 2 millas al este de Coral Gables 7,19 pulgadas (18,3 cm) 3 millas al norte de Key Biscayne 6,77 pulgadas (17,2 cm)

PALM BEACH: THE ACREAGE ROZÓ LAS 13 PULGADAS

El mayor acumulado del condado fue de 12,92 pulgadas, medido dos millas al noreste de The Acreage. Royal Palm Beach y un punto cercano a Haverhill también aparecen entre los valores destacados, con cantidades superiores a 7.

Ubicación de referencia de la estación Precipitación acumulada 2 millas al noreste de The Acreage 12,92 pulgadas (32,8 cm) Royal Palm Beach 7,91 pulgadas (20,1 cm) 2 millas al suroeste de Haverhill 7,30 pulgadas (18,5 cm) 1 milla al suroeste de Boynton Beach 6,10 pulgadas (15,5 cm) 2 millas al norte de Lake Worth 5,16 pulgadas (13,1 cm)

OTRAS ZONAS DEL SUR DE FLORIDA CON ACUMULACIONES IMPORTANTES

El documento también recoge observaciones de Collier y de la parte continental de Monroe. En estos casos, los períodos son distintos: Fiddlers Creek presenta una medición de 72 horas, mientras que Middle Cape Sable figura con el total del episodio.