Nueva York se prepara para varios días seguidos de frío intenso, nieve y viento entre el 22 y el 26 de enero, en plena recta final del mes más duro del invierno para la Costa Este. Para quienes viven en los cinco condados —desde el Bronx hasta Staten Island, pasando por Queens, Brooklyn y Manhattan— esto significa mañanas con veredas resbalosas, delays en el subway, posibles cambios en los horarios escolares y un regreso a casa con la clásica escena de abrigos pesados, gorros, guantes y el vapor saliendo de las bocas en cada esquina. La combinación de aire ártico canalizado desde Canadá y sistemas que se mueven sobre el noreste del país dejará nevadas recurrentes, sensaciones térmicas peligrosamente bajas y un ambiente invernal continuo que afectará tanto a quienes trabajan en delivery, construcción o limpieza de nieve, como a familias latinas que dependen del transporte público y de turnos nocturnos en restaurantes, bodegas y servicios. Para la comunidad hispana en la ciudad, acostumbrada a organizar la vida diaria entre el trabajo, la escuela de los niños y los compromisos en iglesia o centros comunitarios, este patrón de tiempo implica ajustar rutinas, anticipar compras de supermercado y prever más tiempo en los traslados.

PANORAMA GENERAL DEL EVENTO INVERNAL

Según el Centro de Predicciones Meteorológicas (Weather Prediction Center) y los avisos del National Weather Service, el patrón que domina la última parte de enero responde a un vórtice polar desplazado hacia el este de Estados Unidos, que permite la entrada continua de aire ártico sobre el noreste. No se trata de una sola tormenta aislada, sino de una secuencia de sistemas invernales que mantienen las temperaturas muy por debajo de lo normal, con intervalos de nieve, rachas de viento fuertes y sensación térmica peligrosa incluso en los días con menos precipitación.

El aire frío se mantiene anclado sobre la región mientras la atmósfera canaliza humedad desde el sur y el Atlántico, lo que favorece nevadas recurrentes y acumulaciones que varían según la zona del estado, del norte cercano a los Great Lakes hasta el área metropolitana de Nueva York y la costa. En la práctica, esto significa que incluso cuando la nieve se debilita por unas horas, las calles siguen heladas, los techos continúan cubiertos y la sensación de invierno “duro” no da tregua para quienes viven y trabajan en Nueva York.

En tanto, Pedro Montoro también dio su informe en Telemundo New York, dando más luces sobre los eventos que van a ocurrir en los próximos días. ”El fin de semana se muestra unas altas probabilidades de nieve en Nueva York. ¿Cuál es el escenario meteorológico? Aire ártico estará dominando la parte norte del país... La posibilidad de una tormenta es moderada, pero aumenta más al sur. Eso sí, nadie ni nada puede decir con exactitud qué va a suceder ni cuánta nieve se acumulará“, comentó.

Factores clave del evento:

Ingreso continuo de aire ártico desde Canadá hacia el noreste de Estados Unidos.

Nevadas por efecto lago en zonas cercanas a los Great Lakes.

Sistemas rápidos entre semana y una tormenta costera el fin de semana.

Frío intenso antes y después de cada nevada.

PRONÓSTICO POR FECHAS: NIEVE DÍA POR DÍA EN NUEVA YORK

Jueves 22 de enero

La nieve comienza a ganar terreno desde temprano en el día. Un sistema tipo clipper deja nieve ligera a moderada, especialmente al norte de la I-90. En el área de la ciudad de Nueva York se esperan temperaturas máximas cercanas a 4 °C (39 °F) y mínimas alrededor de -3 °C (27 °F), valores que refuerzan el ambiente invernal pese a los momentos de menor intensidad de nieve. En el sur de los Adirondacks, la nevada puede intensificarse durante la tarde y la noche, con ritmos de 1 a 1,5 centímetros por hora, y posibles ráfagas breves de nieve (snow squalls) que reducen de forma repentina la visibilidad. Por la noche, la nieve pierde fuerza, pero el frío se intensifica rápidamente, favoreciendo la formación de hielo en calzadas y veredas.

Viernes 23 de enero

El viernes combina frío extremo con nieve localizada. En la ciudad de Nueva York, las máximas rondarán los -2 °C (28 °F) y las mínimas podrían acercarse a -10 °C (14 °F), con una sensación térmica incluso más baja por la acción del viento. En el norte del estado, sobre todo en sectores de los condados de Herkimer y Hamilton, continúa la nieve por efecto lago, con acumulaciones adicionales durante la madrugada y la mañana, mientras que en el resto del estado la nieve es más dispersa, pero el ambiente permanece totalmente invernal, con superficies congeladas y viento constante.

Sábado 24 de enero

No se espera una gran tormenta, pero la nieve sigue presente de manera intermitente. Para la ciudad, el sábado llega con temperaturas muy frías, con máximas cercanas a -10 °C (14 °F) y mínimas alrededor de -14 °C (7 °F), un rango que mantiene heladas las superficies y dificulta cualquier derretimiento significativo. Bandas residuales de efecto lago pueden dejar nevadas aisladas en el suroeste del valle del Mohawk y el norte de los Catskills; las acumulaciones serán menores, pero el frío intenso impide cualquier derretimiento, por lo que la nieve acumulada se mantiene.

Domingo 25 de enero

El escenario vuelve a activarse. Un sistema costero secundario comienza a afectar el este del estado. En la ciudad de Nueva York, el domingo presenta máximas en torno a -9 °C (16 °F) y mínimas cerca de -12 °C (10 °F), con un ambiente de nieve seca y suelta que favorece acumulaciones rápidas sobre calles y veredas. Desde la madrugada, la nieve se extiende hacia el este, incluyendo el área metropolitana de New York City; en sectores costeros puntuales podría darse una mezcla, aunque el perfil térmico favorece mayormente la nieve.

Lunes 26 de enero

La nevada asociada al sistema costero continúa durante las primeras horas del lunes, con complicaciones en el traslado matutino, especialmente a lo largo del corredor de la I-84. Para el lunes se esperan temperaturas algo menos extremas pero todavía muy frías en la ciudad, con máximas cercanas a -4 °C (25 °F) y mínimas alrededor de -11 °C (12 °F), manteniendo el carácter plenamente invernal de la jornada. Con el correr del día, la nieve se retira de oeste a este, pero el frío permanece sin cambios, manteniendo condiciones invernales durante toda la jornada.

PRONÓSTICO POR ZONAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK

Norte del estado y regiones cercanas a los Great Lakes

En el norte del estado y en las áreas cercanas a los Great Lakes, el efecto lago será el gran protagonista, con nevadas frecuentes y acumulaciones que pueden volverse significativas a lo largo de varios días. En estas zonas, el aire ártico que se desplaza sobre las aguas relativamente más templadas de los lagos alimenta bandas de nieve persistentes, capaces de reducir la visibilidad en carretera y de complicar tanto los desplazamientos diarios como las operaciones de limpieza. Para quienes viven o trabajan en estas regiones, el escenario será el de un invierno pleno, con episodios de nieve intensa, ráfagas de viento frío y condiciones propias de advertencias por tormenta invernal.

Nieve total estimada entre 15 y 30 cm en varios sectores expuestos al efecto lago.

Máximos aislados que podrían acercarse a los 60 cm bajo las bandas de nieve más persistentes.

Riesgo elevado de advertencias por tormenta invernal y de visibilidad reducida en rutas y carreteras principales y secundarias.

Adirondacks y zonas interiores

En los Adirondacks y otras zonas interiores del estado, el invierno se sentirá de forma constante, con días marcados por nevadas frecuentes y noches en las que el termómetro cae por debajo de cero una y otra vez. La combinación de terreno montañoso, aire ártico persistente y episodios de nieve más intensa a mitad de semana hace que estas áreas enfrenten condiciones invernales prolongadas, con caminos resbalosos y paisajes completamente blancos durante varios días seguidos.

Acumulados de 12 a 23 cm a lo largo del periodo, concentrados en los momentos de mayor actividad.

Momentos de nevada intensa el jueves, con visibilidad reducida y manejo complicado en rutas locales.

Mínimas bajo cero varias noches seguidas, reforzando la sensación de frío extremo y el riesgo de hielo en superficies.

Valle del Mohawk y Catskills

En el valle del Mohawk y la región de los Catskills, el impacto será moderado pero sostenido, con nevadas que van y vienen y un ambiente que se mantiene claramente invernal. Aunque no siempre se registren los acumulados más altos del estado, el viento y el relieve de la zona pueden agravar la sensación de frío y generar tramos de ruta especialmente delicados, sobre todo en carreteras secundarias y caminos rurales.

Nevadas intermitentes entre viernes y sábado, asociadas a bandas residuales y sistemas menores.

Sensación térmica muy baja por el viento, especialmente en áreas abiertas y elevadas.

Riesgo en carreteras secundarias, con presencia de nieve compactada y posibles parches de hielo.

Área metropolitana de Nueva York y costa

En el área metropolitana de Nueva York y la franja costera, el foco principal estará puesto en lo que ocurra hacia el fin de semana, cuando el sistema costero pueda organizar nevadas más persistentes. Para la ciudad y sus alrededores, esto significa un escenario típico de invierno fuerte: acumulados que se sienten en las veredas, retrasos en el tránsito y la necesidad de salir con varias capas de abrigo para enfrentar las ráfagas frías que corren por avenidas amplias y zonas cercanas al agua.

Posibles acumulados superiores a 15 cm, especialmente hacia el domingo en sectores del área metropolitana.

Nieve mayormente seca, que se acumula con rapidez en veredas, escaleras y entradas de edificios.

Alguna mezcla puntual cerca de la costa, pero con predominio de nieve en buena parte del evento.

TEMPERATURAS Y VIENTO: EL FACTOR MÁS PELIGROSO

Más allá de cuánta nieve caiga, el aspecto más delicado será el frío extremo y prolongado. El National Weather Service advierte que las temperaturas se mantendrán muy por debajo de lo normal antes y después de cada evento de nieve, con valores que en la ciudad de Nueva York se mueven, en promedio, entre -4 °C y 1 °C (25 °F y 34 °F) a lo largo de enero.

Los vientos, con ráfagas frecuentes, harán que la sensación térmica caiga a niveles peligrosos, sobre todo durante la noche y la madrugada, aumentando el riesgo de congelación en piel expuesta en pocos minutos. Este tipo de condiciones complica cualquier actividad al aire libre y afecta especialmente a quienes dependen del transporte público, a trabajadores de calle y a personas sin vivienda estable en los cinco condados.

PRONÓSTICO POR DÍAS (22–26 DE ENERO)

Día Condiciones principales Nieve estimada Temperaturas aprox. en NYC* Jueves 22 de enero Sistema clipper; nieve ligera a moderada; ambiente invernal desde temprano. Ligera a moderada; más intensa al norte del estado. Máx. 4 °C (39 °F) / Mín. -3 °C (27 °F) Viernes 23 de enero Frío intenso; nieve localizada; ráfagas de viento; efecto lago más al norte. Acumulados adicionales, más al norte; nieve dispersa en el resto del estado. Máx. -2 °C (28 °F) / Mín. -10 °C (14 °F) Sábado 24 de enero Nieve intermitente; bandas residuales de efecto lago; superficies siguen heladas. Nevadas aisladas; acumulados menores. Máx. -10 °C (14 °F) / Mín. -14 °C (7 °F) Domingo 25 de enero Sistema costero secundario; nieve seca y suelta en NYC; acumulaciones rápidas; posible mezcla en la costa. Posibles acumulados > 15 cm en el área metropolitana. Máx. -9 °C (16 °F) / Mín. -12 °C (10 °F) Lunes 26 de enero Nieve durante la mañana; traslados complicados; luego mejora de oeste a este; el frío se mantiene. Acumulados adicionales en primeras horas. Máx. -4 °C (25 °F) / Mín. -11 °C (12 °F)

PRONÓSTICO POR ZONAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK

Zona Condiciones principales Nieve total estimada Notas clave sobre el frío y el viento Norte del estado y regiones Great Lakes Efecto lago dominante; bandas persistentes; visibilidad reducida; limpieza de calles más exigente. 15–30 cm, con máximos aislados hasta 60 cm. Frío muy intenso; sensación térmica muy baja. Adirondacks y zonas interiores Nevadas frecuentes; jueves más intenso; paisaje invernal continuo. 12–23 cm en el periodo. Varias noches con mínimas bajo cero y riesgo de hielo. Valle del Mohawk y Catskills Impacto moderado pero sostenido; nevadas intermitentes; rutas rurales y secundarias más riesgosas. Acumulados moderados y dispersos. Viento que acentúa el frío; sensación térmica muy baja. Área metropolitana de NYC y costa Foco en el fin de semana; nieve seca; posible mezcla puntual cerca de la costa; impacto en tránsito y vuelos. > 15 cm en sectores de la ciudad y alrededores. Máximas y mínimas bajo cero varios días; ráfagas frías.

RECOMENDACIONES PARA SOPORTAR EL FRÍO INTENSO EN NUEVA YORK

Vístete en capas: ropa térmica pegada al cuerpo, suéter o sudadera intermedia y abrigo grueso tipo parka o plumífero; siempre con gorro, bufanda y guantes.

Protege las extremidades: usa guantes impermeables, gorro que cubra las orejas, bufanda o braga para nariz y boca, y calcetines gruesos con botas que no se mojen.

Elige buen calzado: botas con suela antideslizante y caña al menos hasta el tobillo para caminar sobre nieve, hielo y escalones resbalosos del subway.

Limita el tiempo en la calle: evita estar muchos minutos seguido al aire libre, sobre todo en la noche y madrugada; entra a tiendas, cafeterías o estaciones para calentarte.

Vigila señales de alarma: escalofríos intensos, mareos, entumecimiento de dedos, nariz u orejas, o dificultad para hablar pueden ser signos de hipotermia o congelación; busca ayuda de inmediato.

Mantén la casa caliente: revisa que la calefacción funcione bien, sella filtraciones de aire en ventanas y, si no tienes suficiente calor, llama al 311 para reportarlo.

Hidrátate y come bien: toma agua, caldos o chocolate caliente y consume comidas calientes y energéticas para ayudar al cuerpo a mantener la temperatura.

Evita alcohol para “entrar en calor”: puede darte sensación de calor momentáneo, pero en realidad acelera la pérdida de calor corporal.

Camina con cuidado: da pasos cortos, mira donde pisas y usa barandas en escaleras; el hielo negro en esquinas y entradas de edificios es especialmente peligroso.

Consulta fuentes oficiales: revisa los avisos del National Weather Service, alertas de la ciudad y notificaciones en el celular antes de salir, para saber si hay alertas por frío extremo o nieve.

