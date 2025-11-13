El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 13 de noviembre no se esperan nevadas significativas en el oeste del estado de Nueva York, aunque sí habrá lluvias dispersas, bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento en ciudades como Buffalo y Rochester.

En Buffalo, el día se mantendrá mayormente nublado, con una probabilidad de lluvia del 40% a partir de las 2:00 p.m..

Las temperaturas máximas rondarán los 44 °F (7 °C), mientras que los vientos del oeste alcanzarán velocidades de 14 mph (22 km/h), con rachas de hasta 25 mph (40 km/h).

Se prevén acumulaciones menores a una décima de pulgada, sin señales de nieve en la zona. Por la noche, el cielo seguirá nublado, con bajas de 34 °F (1 °C) y posibilidad de lloviznas antes de las 9:00 p.m.

Los vientos del oeste afectarán la movilidad en Nueva York, especialmente en Buffalo y Rochester. | Crédito: AFP

En Rochester, el panorama será más inestable. El SMN anticipa lluvias intermitentes y posibilidad de tormentas eléctricas durante el día, con una probabilidad de precipitación del 60%.

La temperatura máxima se ubicará cerca de los 42 °F (5 °C), y los vientos del oeste soplarán entre 13 y 15 mph (21 a 24 km/h), con rachas de hasta 26 mph (42 km/h).

Las acumulaciones de lluvia oscilarán entre una décima y un cuarto de pulgada, con posibles valores más altos en zonas con tormentas.

Durante la noche en Rochester, las lluvias continuarán hasta la 1:00 a.m., manteniendo un ambiente mayormente nublado y un descenso de temperatura hasta los 34 °F (1 °C).

El SMN recomienda precaución en Nueva York ante las bajas temperaturas y posibles tormentas aisladas. | Crédito: AFP

Aunque la nieve todavía no aparece en el pronóstico inmediato, los meteorólogos advierten que las condiciones frías y húmedas de esta semana podrían preparar el terreno para las primeras nevadas del mes en la región durante los próximos días.

