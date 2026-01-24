Una tormenta invernal potencialmente histórica comenzará a formarse hacia finales de esta semana y podría afectar a más de 30 estados de Estados Unidos. Se espera que deje fuertes nevadas y acumulaciones de hielo a lo largo de un corredor de más de 3.200 kilómetros, desde las Llanuras del Sur hasta la región del Atlántico Medio. Las alertas por tormenta invernal ya se están ampliando y los impactos podrían comenzar el viernes y extenderse hasta el lunes. Los meteorólogos de Fox Weather esperan que grandes zonas del sur, sureste y del Atlántico Medio reciban nieve con alta probabilidad; sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre qué tan al norte avanzará el sistema y si alcanzará de lleno al noreste del país, lo que podría modificar los acumulados previstos en esa región.

En el suroeste y las Montañas Rocosas del sur, incluyendo Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah, se esperan entre 2,5 y 30 centímetros de nieve en general, aunque en áreas montañosas podrían acumularse hasta 60 centímetros.

Santa Fe podría recibir hasta 20 centímetros, mientras que zonas más elevadas cercanas a Flagstaff y Telluride podrían superar los 30 centímetros. Otras ciudades como Page, Alamosa, Farmington y Cedar City estarían en un rango de entre 7 y 20 centímetros.

Las acumulaciones variarían según la región, con ciudades del noreste que podrían superar los 45 centímetros de nieve. (Foto: Charly Triballeau / AFP)

En las Llanuras del Sur, el panorama varía según la ubicación. En el sur de Texas podrían caer menos de 2,5 centímetros, pero en zonas cercanas a Oklahoma City los acumulados podrían llegar hasta los 30 centímetros. Ciudades texanas como Dallas, Fort Worth, Denton y Plano se ubican entre 2,5 y 7 centímetros, mientras que localidades como Norman y Edmond, en Oklahoma, podrían registrar entre 20 y 30 centímetros.

Las Llanuras Centrales y el Medio Oeste también se preparan para nevadas moderadas. En términos generales, se esperan entre 7 y 20 centímetros, aunque algunos puntos podrían superar esas cifras. Kansas City, Lincoln y Omaha podrían recibir entre 7 y 12 centímetros, mientras que Sioux City tendría acumulaciones más leves, de entre 2,5 y 7 centímetros.

En el Atlántico Medio, las proyecciones son más preocupantes. Muchas zonas podrían recibir entre 15 y 30 centímetros de nieve, aunque en algunos puntos aislados los acumulados serían menores. Washington D.C., Richmond, Norfolk y sectores de Filadelfia podrían alcanzar o incluso superar los 30 centímetros.

Las alertas meteorológicas ya extendieron y los impactos podrían comenzar el viernes y prolongarse hasta el lunes. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

El noreste todavía está bajo observación, pero existe la posibilidad de que la tormenta impacte con fuerza. Nueva York podría recibir hasta 45 centímetros, al igual que ciudades cercanas como Yonkers, White Plains y New Rochelle. Newark, Jersey City y Paterson también podrían superar los 30 centímetros.

Más al interior, ciudades como Syracuse y Binghamton podrían enfrentar acumulaciones extremas de hasta 60 centímetros.

En el sureste, el escenario es más variable: Georgia y Alabama se moverían entre menos de 2,5 y 7 centímetros, mientras que Tennessee y Carolina del Norte podrían superar los 30 centímetros.

Recomendaciones oficiales ante la tormenta invernal en EE. UU.

Autoridades como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el NWS (Servicio Meteorológico Nacional) brindaron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la población durante la megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos.

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. Si debes viajar, es indispensable llevar un kit de emergencia en el vehículo que incluya mantas, cables de arranque, arena o arena para gatos (en caso de quedar atascado), una linterna y el tanque de gasolina lleno.

Dentro del hogar, se recomienda prepararse para cortes de energía. Esto incluye tener suministros de alimentos no perecederos y agua para al menos tres días, así como linternas con baterías adicionales (evitando el uso de velas por riesgo de incendio).

Las autoridades recomiendan a la población prepararse ante posibles cortes de energía y complicaciones en los desplazamientos. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Para conservar el calor, se aconseja cerrar las habitaciones que no se utilicen y colocar toallas en las rendijas de las puertas. Si utilizas generadores, las autoridades son enfáticas en nunca utilizarlos en interiores, garajes o cerca de ventanas, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Para proteger la infraestructura de la vivienda, se sugiere dejar los grifos goteando ligeramente para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

Finalmente, las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y descargar aplicaciones como la de FEMA para recibir alertas en tiempo real.

