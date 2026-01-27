Nueva York amaneció el lunes convertida en un verdadero paisaje invernal después de que una tormenta histórica cubriera la ciudad con niveles de nieve que no se veían desde hace años. Las bajas temperaturas no darán tregua por ahora y el frío intenso sigue marcando la rutina diaria de millones de personas. La tormenta invernal Fern dejó más de 30 centímetros de nieve en varios puntos de la ciudad. Trabajadores y vecinos tuvieron que hacer grandes esfuerzos para despejar autos y veredas mientras soportaban temperaturas bajo cero.

Entre ellos estaba David Vallejo, de 43 años, quien mientras paleaba la entrada de su casa en Queens declaró al New York Post: “Es duro. Es como si estuviera haciendo ejercicio”.

Las consecuencias también se sintieron en el día a día de muchas personas. Muchos estudiantes pasaron a clases virtuales, los viajeros enfrentaron cancelaciones de vuelos y quienes fueron a trabajar encontraron retrasos en el transporte público.

Además, el frío extremo tuvo un impacto trágico: siete personas murieron durante el fin de semana, según informó el alcalde Zohran Mamdani.

Las autoridades confirmaron al menos siete muertes durante el fin de semana y advirtieron que el frío extremo representa un serio riesgo para la población. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Sobre la situación, señaló que algunas de las víctimas habían tenido contacto previo con el sistema de albergues y advirtió: “No hemos visto un frío como este en ocho años, y es debilitante”.

Entre las historias más conmovedoras está la de Roger McGovern, un ex sargento retirado de la policía de Nueva York que falleció mientras se preparaba para limpiar la nieve en su iglesia antes de la misa dominical.

Su primo Brendan McGovern lo recordó con estas palabras: “Se dirigía a palear y despejar caminos para que otros pudieran llegar con seguridad a la iglesia, un acto silencioso de servicio que dice mucho sobre la clase de persona que era”.

Las nevadas fueron especialmente intensas en varios barrios: en Washington Heights se registraron casi 38 centímetros, mientras que Central Park acumuló más de 28 según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

El temporal provocó cancelaciones masivas de vuelos, problemas en el transporte y clases remotas para miles de estudiantes. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Otras zonas de la ciudad y localidades cercanas en Nueva Jersey y Long Island superaron incluso los 40 centímetros, confirmando que se trató de una de las tormentas más fuertes de los últimos años.

Para muchos vecinos, el esfuerzo físico ha sido agotador. Mary, residente de Jamaica, contó tras pasar cinco horas retirando nieve: “Al final entras y lo sientes. Haces pequeñas paladas. No te excedas con paladas grandes”.

Por su parte, Nasir, también de Queens, resumió el sentir de muchos al decir: “Es horrible. ¿Ya estoy harto? Definitivamente. Soy más una persona del verano”.

Aunque los servicios municipales trabajan para normalizar la situación, las temperaturas bajo cero podrían prolongarse durante semanas. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Los expertos advierten que el frío seguirá siendo peligroso durante varios días. En conversación con el medio citado, el meteorólogo Alex DaSilva, de AccuWeather, explicó: “Este frío es excepcionalmente peligroso para cualquiera que pase tiempo al aire libre durante períodos prolongados. Los residentes deben limitar la exposición al exterior esta semana y abrigarse bien”.

Aunque los servicios municipales lograron despejar gran parte de las calles, los aeropuertos JFK y LaGuardia sufrieron casi mil cancelaciones de vuelos. Recién ahora la ciudad comienza a retomar lentamente su ritmo habitual.

Consejos para limpiar la nieve de forma segura tras la tormenta invernal en EE. UU.

Para limpiar la nieve de forma segura tras la tormenta en EE. UU., la clave es la prevención y la técnica. El Consejo Nacional de Seguridad sugiere despejar las áreas de paso mientras la nieve aún está fresca y ligera, ya que si esperas a que se congele o se compacte, el peso será mucho mayor. Utiliza una pala ergonómica, mantén la espalda recta y empuja la nieve en lugar de levantarla siempre que sea posible. Si necesitas cargarla, hazlo en pequeñas cantidades para evitar lesiones lumbares o ataques cardíacos por el esfuerzo extremo.

En cuanto a las superficies, evita usar sal común de mesa, ya que daña el concreto y las plantas; opta por cloruro de magnesio o de calcio, que son más efectivos a temperaturas muy bajas y menos abrasivos. Si no tienes estos químicos, esparcir arena o incluso arena para gatos puede proporcionar la tracción necesaria para evitar resbalones peligrosos en las entradas y aceras. Además, no olvides despejar las rejillas de ventilación de tu casa y los tubos de escape de los vehículos para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Finalmente, prioriza tu salud física vistiéndote en capas con materiales que absorban la humedad y tomando descansos frecuentes. El frío extremo puede enmascarar el cansancio, por lo que es vital mantenerse hidratado y entrar a un lugar cálido ante cualquier signo de mareo o dolor en el pecho.

Recuerda que en muchas ciudades de EE. UU. es obligatorio por ley limpiar la acera frente a tu propiedad en un plazo determinado tras la tormenta para evitar multas.

