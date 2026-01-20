Cuando llega el invierno a Nueva York, los neoyorquinos —incluyendo los hispanos que viven en los cinco condados— saben que no se trata solo de sentir el frío: es prepararse para los días en que la ciudad parece otra. Las aceras cubiertas de blanco, los techos congelados y ese silencio particular que deja la nieve en medio del ruido habitual del metro y los taxis. Para muchos latinos que vienen de climas cálidos —de Puerto Rico, República Dominicana, México o Centroamérica—, ver cómo la vida sigue en medio de una nevada es todavía una mezcla de asombro y adaptación. En ese escenario, el Metro de Nueva York, administrado por la Metropolitan Transportation Authority (MTA), juega un papel esencial: mantener en movimiento a millones de personas incluso cuando el clima intenta detenerlo. Cada tormenta invernal pone a prueba no solo la infraestructura del sistema, sino también la resiliencia de una ciudad que nunca duerme.

Con los años, la MTA entendió que no todas las tormentas son iguales. Por eso desarrolló protocolos específicos con un objetivo muy claro: mantener el servicio todo lo posible sin poner en riesgo a pasajeros ni trabajadores. Entender cómo se toman esas decisiones ayuda a miles de residentes y turistas a anticiparse cuando el pronóstico anuncia nieve o hielo.

El metro de Nueva York es uno de los servicios de transporte más usados del estado, por lo que genera mucha preocupación cualquier posibilidad de que se suspenda o cierre (Foto: AFP)

¿CUÁNTA NIEVE PUEDE CAER ANTES DE QUE SE SUSPENDA EL METRO?

No hay una cifra mágica que apague el sistema de inmediato, pero sí rangos muy definidos que la MTA utiliza como referencia. En términos simples, el impacto de la nieve suele manejarse así:

Entre 2,5 y 18 centímetros de nieve. El servicio suele ser regular. Es habitual ver sal y arena en andenes y escaleras para evitar caídas.

Entre 20 y 30 centímetros (8 a 12 pulgadas). Se activa un servicio reducido, especialmente en las vías expresas. Muchos trenes comienzan a circular como locales.

Más de 30 centímetros o condiciones de ventisca. Puede haber suspensiones importantes o incluso un cierre total del sistema. En este escenario, la recomendación oficial es viajar solo si es estrictamente necesario.

CUANDO EL PROBLEMA NO ES LA NIEVE, SINO EL FRÍO

Algo que no siempre se tiene en cuenta es que el invierno no afecta solo por la cantidad de nieve. Las temperaturas extremas también juegan un papel importante. Incluso sin precipitaciones, el frío intenso puede obligar a modificar el servicio.

En estas situaciones, lo que suele ocurrir es:

Suspensión de algunos servicios exprés.

Reducción de frecuencias para proteger trenes y equipos.

Ajustes en el uso del tercer riel para evitar fallas eléctricas.

El hielo, la lluvia helada o la aguanieve generan un escenario similar. Aunque el sistema puede seguir funcionando, muchas veces lo hace con limitaciones preventivas.

EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL METRO DE NUEVA YORK

Detrás de cada tormenta hay un trabajo enorme que muchas veces pasa desapercibido. La MTA coordina con autoridades locales y estatales para monitorear el clima y activar sus planes de emergencia. Uno de los puntos más sensibles son los patios de trenes, que deben mantenerse libres de nieve para que el servicio pueda sostenerse o restablecerse rápidamente.

Dentro de ese plan invernal, se aplican varias medidas clave:

Limpieza constante de patios ferroviarios.

Uso de vías exprés para estacionar trenes cuando es necesario vaciar los patios.

Aplicación de sal en estaciones, escaleras y andenes.

Despliegue de quitanieves, descongeladores y equipos especiales para las vías.

Uso de zapatas especiales en el tercer riel para evitar acumulación de nieve.

Colocación de cadenas de nieve en autobuses urbanos.

Durante el invierno, la infraestructura del metro de Nueva York puede llenarse de nieve (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

¿QUÉ CAMBIOS PUEDEN ENCONTRAR LOS PASAJEROS?

Cuando el clima se vuelve severo, los ajustes en el servicio pueden ser variados y, a veces, confusos. Algunos de los escenarios más comunes incluyen:

Trenes expresos operando como locales.

Líneas que funcionan solo en tramos subterráneos.

Suspensión parcial o total de algunas líneas.

Reducción del servicio en LIRR, Metro-North Railroad y el Staten Island Railway.

Demoras, cancelaciones o desvíos en autobuses.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL Y RECOMENDACIONES BÁSICAS

En días de tormenta, informarse es casi tan importante como abrigarse bien. La aplicación oficial de la MTA, su sitio web y las alertas por SMS o correo electrónico son las fuentes más confiables para seguir el estado del servicio. Para LIRR y Metro-North, la app TrainTime permite consultar horarios y chatear en tiempo real con atención al cliente.

En cuanto a la seguridad personal, las recomendaciones básicas no cambian:

Usar pasamanos en estaciones y trenes.

Caminar con cuidado al subir y bajar de los vagones.

Evitar correr sobre superficies mojadas o heladas.

Prestar atención a los anuncios y carteles digitales.

El Metro de Nueva York está preparado para enfrentar el invierno, pero también sabe cuándo es momento de frenar. Y en una ciudad tan viva, donde millones de latinos cumplen horarios, llevan a sus hijos a la escuela o vuelven tarde del trabajo, entender cómo y por qué se toman estas decisiones no solo ayuda a planificar el día, también permite mantener segura y en movimiento a una comunidad entera.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!