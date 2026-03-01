El invierno 2026 no pasó desapercibido en Nueva York. Para muchos residentes, fue una temporada marcada por tormentas intensas, cierres de carreteras y jornadas enteras bajo capas de nieve que parecían no terminar. Desde el área metropolitana hasta el norte del estado, los acumulados superaron expectativas y, en varios casos, también los promedios históricos. Y aunque febrero ya quedó atrás, el frío todavía tiene margen para seguir sumando pulgadas en marzo e incluso en abril.

Hasta finales de febrero, y recordando que las cifras pueden seguir cambiando, estos son los acumulados totales registrados en algunas de las principales ciudades del estado:

Acumulado total invierno 2026 (hasta finales de febrero)

Syracuse : 133.5 pulgadas

: 133.5 pulgadas Rochester : 107.6 pulgadas

: 107.6 pulgadas Buffalo : 87.9 pulgadas

: 87.9 pulgadas Binghamton : 67.9 pulgadas

: 67.9 pulgadas Islip (Long Island): 61.6 pulgadas

(Long Island): 61.6 pulgadas Albany : 55 pulgadas

: 55 pulgadas New York City (Central Park): 43.3 pulgadas

Syracuse lidera con amplia diferencia, mientras que Rochester también superó la barrera de las 100 pulgadas. Incluso en la ciudad de Nueva York, donde cada tormenta tiene gran impacto urbano, el acumulado ha sido significativo.

Varias ciudades de Nueva York superaron su promedio estacional antes de terminar febrero. | Crédito: AFP

¿Qué pasó en febrero?

Febrero fue un mes clave para disparar los totales. Estas fueron las cifras registradas solo en ese mes:

Islip (Long Island): 34.2 pulgadas

(Long Island): 34.2 pulgadas Rochester : 25.1 pulgadas

: 25.1 pulgadas New York City (Central Park): 22.3 pulgadas

(Central Park): 22.3 pulgadas Syracuse : 19.8 pulgadas

: 19.8 pulgadas Binghamton : 17.4 pulgadas

: 17.4 pulgadas Buffalo : 16.6 pulgadas

: 16.6 pulgadas Albany: 10.5 pulgadas

Con marzo todavía activo y la posibilidad de más sistemas invernales, los números podrían seguir subiendo.

Los totales podrían seguir aumentando en Nueva York si marzo trae nuevas tormentas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Cómo revisar tu zona exacta

Si quieres saber cuánto cayó específicamente en tu vecindario, puedes consultar el mapa interactivo de acumulación de nieve de USA TODAY. La herramienta permite revisar acumulados de las últimas 24, 48 y 72 horas, así como el total de la temporada desde el 1 de octubre, con actualizaciones diarias.

Este invierno ya dejó cifras llamativas en New York. Ahora la pregunta es: ¿tu ciudad estuvo entre las más afectadas?

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!