El invierno 2026 dejó acumulados históricos de nieve en Nueva York. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

El invierno 2026 no pasó desapercibido en . Para muchos residentes, fue una temporada marcada por tormentas intensas, cierres de carreteras y jornadas enteras bajo capas de nieve que parecían no terminar. Desde el área metropolitana hasta el norte del estado, los acumulados superaron expectativas y, en varios casos, también los promedios históricos. Y aunque febrero ya quedó atrás, el frío todavía tiene margen para seguir sumando pulgadas en marzo e incluso en abril.

Hasta finales de febrero, y recordando que las cifras pueden seguir cambiando, estos son los acumulados totales registrados en algunas de las principales ciudades del estado:

Acumulado total invierno 2026 (hasta finales de febrero)

  • Syracuse: 133.5 pulgadas
  • Rochester: 107.6 pulgadas
  • Buffalo: 87.9 pulgadas
  • Binghamton: 67.9 pulgadas
  • Islip (Long Island): 61.6 pulgadas
  • Albany: 55 pulgadas
  • New York City (Central Park): 43.3 pulgadas

Syracuse lidera con amplia diferencia, mientras que Rochester también superó la barrera de las 100 pulgadas. Incluso en la ciudad de Nueva York, donde cada tormenta tiene gran impacto urbano, el acumulado ha sido significativo.

Varias ciudades de Nueva York superaron su promedio estacional antes de terminar febrero. | Crédito: AFP
Varias ciudades de Nueva York superaron su promedio estacional antes de terminar febrero. | Crédito: AFP

¿Qué pasó en febrero?

Febrero fue un mes clave para disparar los totales. Estas fueron las cifras registradas solo en ese mes:

  • Islip (Long Island): 34.2 pulgadas
  • Rochester: 25.1 pulgadas
  • New York City (Central Park): 22.3 pulgadas
  • Syracuse: 19.8 pulgadas
  • Binghamton: 17.4 pulgadas
  • Buffalo: 16.6 pulgadas
  • Albany: 10.5 pulgadas

Con marzo todavía activo y la posibilidad de más sistemas invernales, los números podrían seguir subiendo.

Los totales podrían seguir aumentando en Nueva York si marzo trae nuevas tormentas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Los totales podrían seguir aumentando en Nueva York si marzo trae nuevas tormentas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Cómo revisar tu zona exacta

Si quieres saber cuánto cayó específicamente en tu vecindario, puedes consultar el mapa interactivo de acumulación de nieve de . La herramienta permite revisar acumulados de las últimas 24, 48 y 72 horas, así como el total de la temporada desde el 1 de octubre, con actualizaciones diarias.

Este invierno ya dejó cifras llamativas en New York. Ahora la pregunta es: ¿tu ciudad estuvo entre las más afectadas?

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

