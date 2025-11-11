Se acerca el invierno y este 2025 toca estar preparados en pleno noviembre. En días en los que Estados Unidos afronta la llegada del frente frío y la primera nevada de la temporada está próxima, muchos ciudadanos se están preguntando cuánta nieve va a caer en el área metropolitana de Washington D.C.. Aquí los detalles que debes conocer de mano de los meteorólogos, así como el protocolo que activó el gobierno de la capital del país para proteger a los residentes durante las semanas de intenso clima con lluvias intensas y frío anticipado.

La primera gran incursión de aire ártico de la temporada ha traído el desplome de las temperaturas haciendo que la costa este de Norteamérica enfrente su momento más gélido. Esto también se sentirá en la región que abarca desde Canadá y EE.UU. hasta el norte de México.

Eso ha activado las alarmas porque las temperaturas podrían situarse docenas de grados por debajo de lo habitual para esta época del año y la posibilidad de las primeras nevadas significativas de la temporada para la región de los Grandes Lagos y partes de Nueva Inglaterra, a medida que el aire gélido interactúe con la humedad de los lagos.

Nieve llegará a Washington D.C.

Según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (SNM), ciudades como Nueva York, Washington D.C. y Boston experimentarán un cambio drástico, con sensaciones térmicas que podrían caer cerca o por debajo del punto de congelación.

Joseph Martínez, meteorólogo en Telemundo 44 y NBC4, explicó el pronóstico del tiempo para este invierno 2025-2026 y dijo que “estamos esperando que tengamos nieve muy cerca de lo normal o un poco encima de lo que es normal en el área de DC, Maryland y el norte de Virginia pudiéramos ver cerca del promedio que son 13 pulgadas hasta un máximo de 20 pulgadas de nieve mientras que hacia el oeste de la capital que típicamente reciben más nieve. Durante estos meses desde diciembre hasta marzo podríamos acumular entre 18 a 30 pulgadas de nieve. Recuerda que este es un pronóstico a largo plazo y esto puede variar a medida de diferentes tormentas se acerquen a nuestra zona”.

El puertorriqueño especialista en clima agregó que se está esperando nieve un poco por encima de lo que es normal debido a “la fase de El Niño o de La Niña” y “ocurre cuando las aguas en el océano Pacífico típicamente están más frías de lo que es normal y a pesar de que esto ocurre en el océano, esto también tiene implicaciones en cómo cambian las corrientes de viento en la atmósfera y típicamente cuando estamos en La Niña aquí en DC recibimos menos nieve debido a que recibimos aire un poquito más cálido que favorece más eventos de aguanieve y de lluvia así que La Niña no te favorece si quieres nieve pero a pesar de que está presente ahora mismo, se pronostica que La Niña desaparezca a partir del mes de enero y es por esa razón que se favorece que tengamos nieve en el promedio o por encima del promedio”.

Este invierno 2025–2026 la región metropolitana de D.C. podría ver entre 13 a 20 pulgadas de nieve, ligeramente sobre la acumulación normal de nieve.(Foto: Alex Wroblewski / AFP) / ALEX WROBLEWSKI

Gobierno de D.C. anuncia protocolo de invierno

El invierno en Estados Unidos se inicia oficialmente el 21 de diciembre, pasando el Día de Acción de Gracias y previo a Navidad; sin embargo, las frías temperaturas ya se comienzan a sentir en Washington D.C.. Ante esto, la alcaldesa Muriel Bowser anunció el protocolo para proteger a los residentes en la temporada de hipotermia que se extiende del 1 de noviembre al 31 de marzo. Estas condiciones son especialmente peligrosas para las personas sin hogar, los ancianos y los menores no acompañados. Desde Telemundo 44 explican los recursos para condiciones frías en esta parte de Estados Unidos:

Si necesita ayuda o ve a alguien que necesita refugio, llame al 202-399-7093 o al 311

Si alguien está en riesgo inmediato, llame al 911

Las familias sin hogar pueden comunicarse con la línea directa del refugio o visitar el Centro de Recursos Familiares Virginia Williams en 64 New York Ave. NE.

Inscríbase para recibir alertas gratuitas por correo electrónico y mensajes de texto con AlertDC o siga a AlertDC en X para recibir notificaciones sobre alertas de hipotermia

El transporte hacia y desde los refugios está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Consulte aquí el horario de transporte.

Mira aquí el mapa de refugios.

Estas condiciones son especialmente peligrosas para las personas sin hogar, los ancianos y los menores no acompañados. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Cómo protegerte de la hipotermia

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), “la hipotermia es causada por exposiciones prolongadas a temperaturas muy frías” lo que afecta el cerebro y ocasiona falta de movilidad. Los síntomas son:

Tiritar

Sentirse agotado o muy cansado

Confusión

Torpeza con las manos

Pérdida de la memoria

Habla arrastrada o enredada

Somnolencia

La recomendación es utilizar gorros, bufandas, cubrirse la cara y la boca, vestir con varias capas de ropa, utilizar guantes, abrigos y botas que sean resistentes al agua. No olvides cubrirte la nariz, las orejas, los pies, las mejillas, la barbilla y los dedos al momento de salir.

Si permanecerás en casa, es importante que tomes las siguientes medidas: verificar las alarmas de humo y monóxido de carbono; alejar los calefactores de elementos inflamables; evitar el uso de extensiones para conectarlos; apagar la calefacción si vas a salir de la casa.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí