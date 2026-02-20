Lo que estás viendo con el COLA no es solo un número técnico que anuncia la Social Security Administration (SSA): para más de 75 millones de personas en Estados Unidos, muchos de ellos latinos que han trabajado décadas en construcción, limpieza, restaurantes, health care o delivery, ese ajuste anual puede marcar la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes. Para casi 22 millones de jubilados, este beneficio es su única fuente de ingreso durante el retiro, así que cada aumento se traduce en si se puede pagar la renta completa, cubrir los medicamentos, enviar algo de dinero a la familia fuera del país o simplemente no atrasarse en los recibos de luz y gas. En ciudades caras como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago o Houston —donde la comunidad hispana es muy fuerte—, este adicional se siente directamente en el presupuesto mensual, porque impacta el carrito del supermercado, la gasolina, el co-pay del doctor y hasta pequeños gastos del día a día.

Si estás pendiente de cuánto subirán los cheques en 2027, tiene todo el sentido: muchos hogares hispanos dependen de estos aumentos para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos y atención médica. Para quienes ya están retirados o están a punto de reclamar el Seguro Social, estos ajustes pueden determinar si alcanza para la renta, si se puede mantener el mismo plan de Medicare o si toca recortar gastos en el supermercado, en medicamentos o en apoyos que se envían a familiares en Latinoamérica. Aunque la cifra oficial no se anunciará hasta octubre de 2026, ya hay proyecciones bastante sólidas sobre cuánto podría ser el ajuste y qué tanto se notaría en el bolsillo mes a mes.

¿DE CUÁNTO SERÍA EL COLA EN 2027?

De acuerdo con las proyecciones de The Senior Citizens League (TSCL), el COLA para 2027 sería de 2.8%. Esta estimación fue revisada recientemente y se mantiene en línea con el aumento aplicado en 2026, que también fue de 2.8%.

Para ponerlo en contexto:

COLA 2025: 2.5%

COLA 2026: 2.8%

COLA proyectado 2027: 2.8%

Si la predicción se cumple, estaríamos hablando de un incremento modesto, muy lejos de los aumentos históricos de 2022 (5.9%) o 2023 (8.7%), cuando la inflación estaba en niveles mucho más altos y muchas familias vieron cómo subían la renta, la comida y hasta los pañales de un mes para otro.

El anuncio oficial del COLA 2027 se hará en octubre de 2026 y entrará en vigor en enero de del próximo año, cuando los cheques comiencen a reflejar el nuevo monto.

Aunque sean unos cuántos dólares, todo aumento suma para el bolsillo de los beneficiarios del Seguro Social (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO DINERO EXTRA REPRESENTARÍA ESE 2.8%?

Según los datos más recientes de la SSA, el cheque promedio mensual en enero de 2026 fue de US$1,976 para todos los beneficiarios y de US$2,075 para trabajadores jubilados.

Si aplicamos un aumento estimado de 2.8%, el incremento aproximado sería:

Tipo de beneficiario Pago promedio actual Aumento estimado (2.8%) Nuevo promedio aproximado Todos los beneficiarios US$1,976 US$55 US$2,031 Jubilados US$2,075 US$58 US$2,133

Estamos hablando de entre US$55 y US$60 adicionales al mes en promedio. Puede parecer poco, pero en un presupuesto ajustado cada dólar cuenta: puede ser la diferencia para pagar el internet, un medicamento genérico en la farmacia, el abono del celular o parte de la despensa en tiendas donde muchos hispanos compran a diario, como Walmart, Target o supermercados latinos.

Ahora bien, no todos reciben el mismo monto. En 2026, los beneficios pueden ir desde US$54 dólares (beneficio mínimo especial) hasta US$5,230 mensuales en el caso del beneficio máximo, dependiendo del historial laboral, los años trabajados y la edad en que se comenzó a cobrar. En comunidades latinas, donde es común haber tenido trabajos con salarios bajos o períodos sin cotizar de forma continua, los cheques suelen ubicarse más cerca del promedio que del máximo.

¿CÓMO CALCULA LA SSA EL COLA?

La Social Security Administration determina el COLA utilizando el índice de precios conocido como CPI-W, elaborado por la Bureau of Labor Statistics (BLS).

El CPI-W mide los cambios en los precios para trabajadores urbanos asalariados. El problema —y aquí es donde muchos expertos alzan la voz— es que los jubilados no suelen encajar en ese perfil, y menos aún los adultos mayores hispanos que destinan una parte importante de su cheque a salud y vivienda.

Los adultos mayores tienden a gastar más en:

Vivienda (renta, hipoteca, utilities).

Atención médica (consultas, co-pays).

Medicamentos y seguros.

Y menos en transporte o educación, por ejemplo. En la práctica, eso significa que el índice que se usa para calcular el COLA no siempre refleja cómo suben los precios que realmente pagan los jubilados en la vida diaria.

¿POR QUÉ ALGUNOS EXPERTOS DICEN QUE EL COLA NO ES SUFICIENTE?

TSCL sostiene que el COLA no refleja adecuadamente la inflación que enfrentan los adultos mayores. En su informe de pérdida de poder adquisitivo de 2024, estimó que los beneficios han perdido alrededor de 20% de su poder de compra desde 2010.

Una de las propuestas es utilizar el CPI-E (Índice de Precios para Personas Mayores), también calculado por el BLS, que da mayor peso a los gastos médicos y de vivienda, dos rubros que pesan mucho en el presupuesto de los jubilados hispanos, especialmente quienes viven en estados con altos costos de vida como California, Nueva York o New Jersey.

Si se hubiera usado el CPI-E en los últimos 10 años:

El COLA promedio habría sido aproximadamente 3.0%, frente al 2.8% usando el CPI-W.

En 7 de los últimos 10 años, el ajuste habría sido mayor.

TSCL incluso propone un modelo llamado “CPI-BEST”, que garantizaría un mínimo de 3% anual. De haberse aplicado en la última década, el COLA promedio habría rondado el 4%, lo que se habría sentido como un respiro extra para quienes viven con ingresos fijos y ven subir el costo del supermercado, la renta y los servicios año tras año.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA 2027?

Si la inflación continúa moderándose, es probable que el COLA de 2027 se mantenga en ese rango cercano al 2.8%. Eso indica cierta estabilidad económica, pero también aumentos pequeños para quienes dependen del Seguro Social como principal o único ingreso.

Muchos jubilados sienten que, aunque la inflación general baje, sus gastos médicos, las primas de Medicare y los costos de vivienda siguen subiendo más rápido que su cheque mensual. Esa es la tensión constante: el COLA está diseñado para proteger el poder adquisitivo, pero en la práctica no siempre lo logra, especialmente en comunidades hispanas donde a veces varios miembros de la familia comparten renta y gastos para poder sostener el hogar.

Entrada a una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

LO QUE CONVIENE TENER EN CUENTA AHORA

Aunque todavía faltan meses para la cifra oficial, prepararse para un aumento modesto puede ser una estrategia prudente. Entre las recomendaciones más comunes de asesores financieros en Estados Unidos están:

Revisar gastos recurrentes y eliminar suscripciones innecesarias (streaming, servicios que casi no se usan).

Aprovechar descuentos para personas mayores (senior discounts en supermercados, farmacias, transporte y restaurantes).

Considerar ingresos adicionales dentro de los límites permitidos por la SSA antes de la edad plena de jubilación.

Crear un fondo específico para cubrir primas de Medicare y otros gastos médicos, aunque sea con pequeños aportes mensuales.

En muchos hogares hispanos es habitual que hijos o nietos apoyen con parte de los gastos, pero aun así planificar con anticipación ayuda a que el cheque del Seguro Social rinda un poco más.

En resumen, todo apunta a que el aumento del Seguro Social en 2027 será moderado, alrededor del 2.8%, si se cumplen las proyecciones actuales. No es un recorte, pero tampoco un alivio significativo frente al aumento sostenido del costo de vida. Valdrá la pena estar atentos a la actualización oficial en octubre de 2026, porque en temas de retiro —y más cuando se vive con un presupuesto ajustado en Estados Unidos— cada punto porcentual hace una diferencia real en el día a día.

