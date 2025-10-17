El clima en Texas dará un giro importante este fin de semana con la llegada de un frente polar que traerá aire frío y condiciones inestables. Las previsiones indican una baja pronunciada en las temperaturas, formación de heladas en el Panhandle y tormentas pasajeras en el norte y centro del estado. Este fenómeno romperá con la tendencia de días cálidos que se mantenía en la región.

Panhandle (Texas) se prepara para un frío intenso en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) con sede en Amarillo informa que el frente frío ingresará al norte del estado desde la tarde del sábado, impulsado por una masa de aire considerablemente más seca y pesada. Luego de su arribo, se espera un enfriamiento notable, con temperaturas que alcanzarán los registros más bajos del periodo actual.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las temperaturas descenderán de forma significativa entre el sábado por la noche y el amanecer del domingo, con registros cercanos a los 40 °F (4 °C) en gran parte del área y marcas inferiores en algunos puntos.

En regiones elevadas o rurales del Panhandle, el termómetro descenderá a valores de entre 32 °F (0 °C) y 35 °F (1,6 °C) , lo que favorecerá la formación de escarcha durante la madrugada.

Un frente frío en Texas 2025 traerá un descenso de temperatura en el norte y centro del estado este fin de semana, marcando el inicio de un cambio de clima con la llegada del aire del norte. (Foto: Getty Images / Composición Mag)

Este será el pronóstico para el norte y centro de Texas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Fort Worth y Dallas reportó que el frente frío avanzará hacia la zona central de Texas durante el sábado, pudiendo provocar lluvias y tormentas eléctricas aisladas en el norte y centro del estado.

De acuerdo con la entidad meteorológica, las condiciones más favorables para lluvias se concentrarán en el noreste, zona con mayor contenido de humedad y un ascenso de aire más activo. Las probabilidades variarán entre el 20% y el 40%, mientras que en el sur y oeste el panorama será mucho más seco.

El domingo marcará el punto más notable del descenso térmico, con el aire frío y seco dominando la región. Se prevén máximas cercanas a 70 °F (21 °C) y mínimas en torno a 50 °F (10 °C) durante las primeras horas matutinas.

El pronóstico en Texas en la próxima semana, del 20 al 26 de octubre

A principios de la próxima semana se prevé un moderado ascenso térmico que llevará las máximas de nuevo a los 80 °F (27 °C) el lunes. Pese a ello, el ambiente atmosférico continuará activo, y hacia mitad de semana se espera la llegada de otro sistema frontal capaz de generar un nuevo descenso de temperatura.

Lo que debes saber de cada región por el frente frío en Texas

En esta parte del estado, el descenso térmico será más pronunciado. Para el domingo, se esperan mínimas entre 32 °F (0 °C) y 40 °F (4 °C), con posibilidad de heladas en áreas abiertas. Las temperaturas máximas rondarán los 70 °F (21 °C), manteniendo un clima fresco durante la jornada.

Norte y centro de Texas (Dallas–Fort Worth)

El sábado estará dominado por lluvias dispersas y tormentas aisladas, con probabilidades del 20% al 40%. Sin embargo, el domingo se prevé un clima más seco y agradable, con mínimas cercanas a 50 °F (10 °C) y máximas que alcanzarán alrededor de 70 °F (21 °C), reflejando la influencia directa del frente frío.

Regiones del sur de Texas

Aunque el aire gélido perderá intensidad al llegar a esta zona, también se sentirá un descenso térmico moderado. Se anticipan mínimas en torno a 50 °F (10 °C) y tardes ligeramente templadas, sin descartar un ambiente más fresco de lo habitual para la época.