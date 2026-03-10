Tener un auto en Estados Unidos suele verse como un paso natural para millones de personas, en especial para quienes viven en ciudades donde el transporte público no siempre llega a todos lados o no se ajusta a los horarios de trabajo. En muchos lugares del país, desde los suburbios alrededor de Nueva York, Miami, Houston o Los Ángeles hasta pequeñas ciudades del Midwest, el automóvil no solo representa comodidad, sino también independencia: es lo que permite ir al trabajo, hacer compras en el súper o en el mall, llevar a los hijos a la escuela o a las prácticas deportivas, visitar familiares que viven en otro condado, o incluso generar ingresos adicionales mediante aplicaciones de transporte y entregas a domicilio como Uber, Lyft o DoorDash. Pero algo que muchos hispanos comentan en el día a día —en el break del trabajo, después de la iglesia o en reuniones familiares— es que, con la inflación, los seguros más caros y la gasolina subiendo y bajando, cada vez se siente más en el bolsillo el peso real de tener un vehículo en Estados Unidos.

Sin embargo, cuando converso con amigos o colegas sobre este tema, casi siempre aparece la misma sorpresa: el costo real de tener un vehículo va mucho más allá del precio de compra. Gasolina, seguro, mantenimiento, financiamiento y depreciación forman una lista de gastos que, sumados, pueden representar una parte importante del presupuesto anual de cualquier conductor en Estados Unidos, especialmente para familias latinas que deben organizar muy bien cada dólar del mes.

EL COSTO ANUAL DE TENER UN AUTO EN ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con el informe “Your Driving Costs” de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el costo promedio de tener y operar un vehículo nuevo en el país supera los US$12,182 al año.

Eso equivale aproximadamente a:

Concepto Costo aproximado Costo anual promedio US$12,182 Costo mensual promedio US$1,015 Millas recorridas al año (promedio) US$15,000

Este cálculo incluye combustible, seguro, mantenimiento, depreciación, financiamiento y otros gastos asociados al uso del vehículo. Es decir, no se trata solo de comprar el auto: mantenerlo funcionando todos los días también cuesta dinero.

La propia AAA ha explicado en su análisis que la depreciación del vehículo sigue siendo el gasto más alto para muchos propietarios, algo que muchas veces pasa desapercibido cuando alguien decide comprar un automóvil, ya sea en un dealer de confianza del barrio o mediante financiamiento en un concesionario grande.

LOS PRINCIPALES GASTOS QUE IMPLICA TENER UN VEHÍCULO

Si uno desglosa el costo total, aparecen varios rubros que explican por qué el gasto anual puede superar fácilmente los diez mil dólares.

Los principales son:

Gasolina

Seguro del vehículo

Mantenimiento y reparaciones

Financiamiento o pago del préstamo

Depreciación del automóvil

Cada uno de estos factores puede variar según el modelo del vehículo, el estado donde se conduce y los hábitos del conductor. No es lo mismo manejar todos los días en el tráfico de Miami o Los Ángeles que usar el auto solo los fines de semana en una ciudad pequeña.

GASOLINA: EL GASTO MÁS VISIBLE

Para la mayoría de los conductores, el combustible es el gasto más evidente porque se paga constantemente. Cada vez que se llena el tanque se siente directamente en el bolsillo, sobre todo en estados donde los precios suelen ser más altos.

Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) indican que los precios de la gasolina pueden fluctuar dependiendo de factores como:

Inflación

Demanda energética

Situaciones geopolíticas

Producción petrolera

Para quienes conducen largas distancias todos los días —algo común en muchas ciudades estadounidenses, donde el commute puede tomar entre 30 minutos y más de una hora— el gasto anual en gasolina puede sumar cientos o incluso miles de dólares. Muchas familias hispanas que viven en suburbios y trabajan en el centro de la ciudad lo notan mes a mes cuando revisan los estados de cuenta.

Sin gasolina, los autos no avanzan, así que representa un gasto diario (Foto: AFP)

EL SEGURO DEL AUTO TAMBIÉN PESA EN EL PRESUPUESTO

Otro gasto importante es el seguro. En Estados Unidos prácticamente todos los conductores necesitan contar con una póliza para circular legalmente, y manejar sin seguro puede traer multas y problemas serios.

Según estimaciones del sitio de finanzas personales NerdWallet, el costo promedio del seguro de auto puede superar los US$2,000 al año.

Este monto depende de varios factores:

Estado donde vive el conductor

Edad y experiencia al volante

Historial de accidentes o infracciones

Tipo de vehículo asegurado

Nivel de cobertura contratado

En algunos estados con mayor índice de accidentes o robos de vehículos, las primas pueden ser considerablemente más altas. Es común escuchar a conductores en Florida, Nueva York, California o Texas comentar que el pago del seguro se lleva una parte importante de su paycheck mensual.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: UN GASTO INEVITABLE

Un automóvil requiere mantenimiento constante para funcionar correctamente. Aunque muchos conductores intentan reducir costos, hay gastos que simplemente no se pueden evitar.

Entre los más comunes están:

Cambios de aceite

Reemplazo de llantas

Revisiones mecánicas

Baterías

Reparaciones inesperadas

Según cálculos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el mantenimiento y las reparaciones pueden superar los US$1,500 al año en promedio.

Y algo importante: este costo suele aumentar con el tiempo, especialmente cuando el vehículo acumula más millas y años de uso. Muchos conductores latinos prefieren “aguantar” un poco más con el mismo auto para evitar un nuevo financiamiento, pero eso también puede implicar más visitas al taller mecánico.

LA DEPRECIACIÓN: EL GASTO QUE MUCHOS OLVIDAN

Aquí aparece uno de los factores más importantes y, al mismo tiempo, menos visibles: la depreciación.

En términos simples, significa que el automóvil pierde valor con el paso del tiempo. Desde el momento en que sale del concesionario, el precio del vehículo comienza a disminuir.

Según la AAA, este factor representa la mayor parte del costo total de tener un automóvil. Aunque no se paga directamente mes a mes, el propietario lo termina asumiendo cuando decide vender el auto o cambiarlo por uno nuevo, algo muy común cuando una familia crece y necesita más espacio o mejor rendimiento de gasolina.

Un ejemplo sencillo: si alguien compra un auto nuevo por US$35,000 y algunos años después lo vende en US$22,000, esos US$13,000 que perdió en el camino forman parte del costo real de haber tenido ese vehículo.

UN GASTO QUE MUCHOS SUBESTIMAN

Cuando uno revisa todas estas cifras juntas, se entiende por qué tantos expertos en finanzas personales recomiendan calcular bien el presupuesto antes de comprar un vehículo.

Porque al final, tener un auto en Estados Unidos no significa solo pagar el precio del concesionario. También implica asumir una serie de gastos constantes —gasolina, seguro, mantenimiento y depreciación— que pueden superar fácilmente los US$12,000 al año, algo especialmente relevante para las familias hispanas que buscan estabilidad financiera y tratan de ahorrar para otros objetivos, como la renta, la universidad de los hijos o el envío de remesas a sus países de origen.

Y si algo queda claro al mirar los números, es que el automóvil sigue siendo una herramienta esencial para millones de personas, pero también uno de los compromisos financieros más importantes en la vida cotidiana. Entender este costo total ayuda a tomar decisiones más informadas, ya sea al comprar un carro nuevo, buscar uno usado más económico o incluso considerar alternativas como compartir auto o combinarlo con transporte público cuando sea posible.

Millones de hispanos en Estados Unidos conducen un auto (Foto: AFP)

