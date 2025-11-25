El Día de Acción de Gracias 2025 (será este jueves 27 de noviembre) o ‘Thanksgiving Day 2025’ se acerca sin pausa. Realmente, falta poco para dicha festividad, y si aún no has comprado tu respectivo pavo, te comento que en esta nota vas a poder descubrir cuánto cuesta uno en Walmart de California. Prepárate para recibir esa información.

Algo que debo recalcarte ahora mismo es que no debes pensar que has perdido la oportunidad de conseguir un pavo a un buen precio. En el mencionado supermercado hay ofertas interesantes para adquirirlo y aún estás a tiempo para aprovecharlas.

El precio de un pavo en Walmart de California

También hay que decir que, hasta marzo de 2025, según informó El Tiempo, “Walmart operó 309 tiendas en California, incluyendo sus diferentes formatos como Supercenters, Neighborhood Markets y Sam’s Club”. Entonces, en definitiva, tienes la posibilidad de visitar varios locales del supermercado en ese estado. Ahora, si hacer eso es complicado para ti, te queda revisar las ofertas que hay en su página web.

Precisamente, estando en el sitio web oficial de Walmart pude darme cuenta que un pavo Jennie-O de 12 libras cuesta, en promedio, poco más de 10 dólares. Si en caso prefieres otra marca, te digo que un pavo Butterball de 12 libras cuesta, en promedio, poco más de 11 dólares, así que aprovecha.

El ‘Thanksgiving’ es una de las festividades que más reuniones familiares genera en Estados Unidos. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

El regreso de la comida anual de Acción de Gracias de Walmart

Si además del pavo estás buscando los acompañamientos para tu cena especial, te alegrará saber que en el mismo supermercado hay una oferta muy buena. Me refiero al regreso de la comida anual de Acción de Gracias de Walmart.

Según informó corporate.walmart.com, la canasta que ofrece el supermercado contiene “más de 20 artículos de marcas nacionales y privadas, incluyendo un pavo Butterball a $0.97 la libra, su precio más bajo desde 2019, en una canasta de un solo clic para 10 personas por menos de $40. También ofrece entrega exprés gratuita para quienes compran por primera vez el programa de Recogida y Entrega”. Sin duda, que cueste menos de $4 el plato por persona con esta oferta es un verdadero ahorro.

Muchas familias de Estados Unidos, en el Día de Acción de Gracias, optan por cenar pavos ahumados, horneados o fritos, una técnica que ha ganado popularidad en las últimas décadas. (Foto: Karola G / Pexels)

El origen del Día de Acción de Gracias

Esta celebración, que es muy comparable con la Navidad para los estadounidenses, nació en Nueva Inglaterra, cuna de la civilización británica en América. El origen se remonta a 1621, cuando los peregrinos ingleses (Pilgrims) que se habían establecido en Plymouth, Massachusetts, organizaron un banquete para agradecer la buena cosecha obtenida tras un año muy difícil.

Los peregrinos habían llegado a bordo del Mayflower en 1620 y sobrevivieron gracias a la ayuda de los indígenas wampanoag, quienes les enseñaron a cultivar maíz y a adaptarse al clima local. En señal de gratitud, los colonos y los nativos compartieron una comida que más tarde sería considerada el primer Día de Acción de Gracias.