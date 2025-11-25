El Día de Acción de Gracias 2025, que se celebrará este jueves 27 de noviembre, está cada vez más cerca. Si todavía no has comprado tu pavo, esta nota te servirá muchísimo, ya que podrás conocer cuánto cuesta actualmente en Walmart de Texas. Prepárate, porque esa información te ayudará a organizar mejor tu celebración familiar. No te lo puedes perder.

Quiero aclararte algo importante: aún no es tarde para encontrar un pavo a un precio conveniente. En Walmart de Texas puedes hallar ofertas interesantes para adquirirlo sin gastar de más, y todavía estás a tiempo de aprovecharlas antes de que llegue Thanksgiving Day 2025.

El precio de un pavo en Walmart de Texas

¡Atentos compradores del Estado de la Estrella Solitaria! En Walmart ya se puede encontrar un pavo entero de la marca Butterball de 16-24 libras (aproximadamente 11-17 personas) por tan solo US$20.13 , lo que se traduce en apenas US$0.97 por libra.

Una cifra sorprendentemente baja para esta temporada de Acción de Gracias, lo que convierte esta oferta en una excelente oportunidad para quienes desean organizar una comida memorable sin romper el presupuesto.

Este precio no solo es una ganga sino también una señal de que Walmart está apostando fuerte por que las familias celebren sin preocupaciones. Según la cadena, esa tarifa de 0.97 US$/lb es la más baja desde 2019. Así que, si estás en Texas y todavía no has elegido tu pavo, esta oferta en Walmart podría ser la pieza central ideal para tu festín.

El regreso de la comida anual de Acción de Gracias de Walmart

Si además del pavo estás buscando los acompañamientos para tu cena especial, te alegrará saber que en el mismo supermercado hay una oferta muy buena. Me refiero al regreso de la comida anual de Acción de Gracias de Walmart.

Según informó corporate.walmart.com, la canasta que ofrece el supermercado contiene “más de 20 artículos de marcas nacionales y privadas, incluyendo un pavo Butterball a $0.97 la libra, su precio más bajo desde 2019, en una canasta de un solo clic para 10 personas por menos de $40. También ofrece entrega exprés gratuita para quienes compran por primera vez el programa de Recogida y Entrega”. Sin duda, que cueste menos de $4 el plato por persona con esta oferta es un verdadero ahorro.

El origen del Día de Acción de Gracias

Esta celebración, que es muy comparable con la Navidad para los estadounidenses, nació en Nueva Inglaterra, cuna de la civilización británica en América. El origen se remonta a 1621, cuando los peregrinos ingleses (Pilgrims) que se habían establecido en Plymouth, Massachusetts, organizaron un banquete para agradecer la buena cosecha obtenida tras un año muy difícil.

Los peregrinos habían llegado a bordo del Mayflower en 1620 y sobrevivieron gracias a la ayuda de los indígenas wampanoag, quienes les enseñaron a cultivar maíz y a adaptarse al clima local. En señal de gratitud, los colonos y los nativos compartieron una comida que más tarde sería considerada el primer Día de Acción de Gracias.

