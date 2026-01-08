Seguir al pie de la letra la nueva pirámide alimentaria impulsada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos suena, en el papel, como una decisión inteligente para el cuerpo: menos ultraprocesados, más alimentos reales y un enfoque claro en la prevención. Sin embargo, cuando esa teoría se traslada al pasillo del supermercado, la experiencia puede ser muy distinta. En medio de una crisis de asequibilidad que golpea a millones de hogares, estas recomendaciones prometen bienestar, pero también generan una pregunta incómoda: ¿es viable comer así sin que el presupuesto se resienta? La propuesta prioriza calidad, frescura y densidad nutricional, pero deja fuera un detalle clave para muchos estadounidenses: cuánto pesa realmente esta dieta en el bolsillo cuando se intenta cumplirla semana a semana.

Las nuevas directrices, presentadas esta semana, critican abiertamente los incentivos federales del pasado por promover alimentos de baja calidad, altamente procesados, y por apostar más por la intervención farmacéutica que por la prevención. En su lugar, HHS, bajo la conducción de Robert F. Kennedy Jr., pone el foco en alimentos integrales, grasas saludables y proteínas “de alta calidad”, una combinación que, en la práctica, suele venir acompañada de precios elevados.

EE.UU. actualizó sus recomendaciones dietéticas con un enfoque en cambios graduales y un mayor énfasis en la alimentación cotidiana. | Crédito: realfood.gov

¿Es accesible la nueva pirámide alimentaria de EE.UU.?

El énfasis está en productos ricos en grasas saludables como mantequilla, frutos secos, semillas, aceitunas y aguacate, además de proteínas densas en nutrientes como huevos, aves, mariscos y carne roja. El problema es que muchos de estos alimentos han experimentado aumentos de precio significativos en el último año. Solo la mantequilla, por ejemplo, ha subido un 58%, según un informe de noviembre. En cadenas convencionales, un paquete de mantequilla puede rondar los 7 dólares por libra, mientras que incluso las marcas más accesibles de supermercados orientados a lo orgánico superan los 4 dólares por libra.

Cuando se trata de cumplir con el objetivo de “cargar proteínas”, la lista de compras se vuelve todavía más exigente. Cortes como la entraña alcanzan precios cercanos a los 20 dólares por libra en supermercados de alta gama, mientras que la carne molida no baja de cifras considerables. El pollo, una opción tradicionalmente más económica, también muestra contrastes: en algunas tiendas supera los 7 dólares por libra, frente a opciones algo más baratas en marcas propias, aunque lejos de ser realmente accesibles.

En la pirámide alimentaria de EE.UU., las verduras ocupan un lugar central por su valor nutricional, pero su costo no siempre es accesible. | Crédito: Frederic J. BROWN / AFP

Los frutos secos tampoco ayudan a aliviar la cuenta final. Una bolsa estándar de almendras crudas puede acercarse a los 8 dólares, y las nueces, en presentaciones más pequeñas, rondan precios similares. A eso se suma el capítulo de los mariscos: camarones, salmón y otros pescados recomendados por su perfil nutricional se ubican entre los productos más caros del carrito semanal.

Todo esto ocurre en un contexto de aumentos generalizados. En noviembre, un medio galón de leche entera llegó a costar 5.99 dólares, un incremento de casi 50% respecto al año anterior. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, entre septiembre de 2024 y septiembre del último año, carnes, aves, pescado y huevos registraron un alza promedio del 5.2%.

En la pirámide alimentaria de EE.UU., los huevos son una fuente clave de proteína, aunque su precio también ha ido en aumento. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

¿Cuánto cuesta seguir la nueva pirámide alimentaria de EE.UU.?

El golpe final llega al pasar por caja. Según el ejercicio realizado por The New York Post, una persona sola que intente seguir fielmente esta nueva pirámide alimentaria terminaría gastando alrededor de US$175 por semana en compras si opta por supermercados como Whole Foods en Amazon, y una cifra apenas menor si acude a tiendas físicas tradicionales. Un monto que, para muchos estadounidenses, confirma que aunque la propuesta puede ser saludable y bien intencionada, hoy sigue estando fuera del alcance de los bolsillos más ajustados.

