Todo lo relacionado con vivir en Nueva York siempre despierta una mezcla rara entre ilusión y golpe de realidad, porque la ciudad que nunca duerme sigue siendo ese lugar al que muchos hispanos llegan con la esperanza de construir una vida mejor, pero también con la preocupación constante de si el sueldo alcanzará para cubrirlo todo. Entre el alquiler que sube sin aviso, la compra en el supermercado, el transporte, la guardería y los gastos médicos, la vida diaria en barrios como el Bronx, Queens, Brooklyn o Washington Heights se ha convertido en un ejercicio permanente de equilibrio financiero. Y justamente eso es lo que vuelve tan relevante el informe al que hizo referencia Zohran Mamdani el lunes 6 de abril: pone en números una realidad que millones ya viven, pero que pocas veces se explica con tanta claridad. Cuando uno mira las cifras completas, queda más claro por qué tantas personas sienten que trabajar allí no siempre significa poder estar con tranquilidad.

EL COSTO REAL DE VIVIR EN NUEVA YORK

Vivir en Nueva York es mucho más caro de lo que la mayoría imagina. Según el informe del alcalde:

Costos anuales promedio Monto Familias con hijos US$159,000+ Personas sin hijos US$106,346

Y ojo: estos datos se basan en cifras de 2022. Si se actualizan con la inflación medida por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en 2026 el costo real es todavía más alto.

Para muchas familias hispanas, esto no es una idea abstracta. Es la cuenta que no cierra al final del mes, incluso cuando hay dos trabajos en casa, turnos largos o ingresos compartidos. En una ciudad donde el español se escucha en tiendas, escuelas, templos y estaciones del subway, este nivel de presión económica forma parte del día a día.

Zohran Mamdani dio a conocer esta cifras (Foto: AFP)

¿EN QUÉ SE VA EL DINERO?

Si alguna vez te has preguntado por qué el presupuesto desaparece tan rápido, el informe lo deja bastante claro. No es un solo gasto: es la suma de varios que pesan al mismo tiempo.

🧾 Principales gastos para familias Costo anual aproximado Atención médica US$27,489 (≈ US$30,000 en 2026) Vivienda Elevado, variable según la zona Cuidado infantil Muy alto Alimentación Alto Impuestos Significativos

Lo que más llama la atención es la atención médica, que encabeza los gastos. Y eso refleja una realidad muy estadounidense: incluso en una ciudad con tantos recursos como Nueva York, la salud sigue siendo una de las cargas más pesadas para el bolsillo.

En comunidades latinas, donde muchas familias dependen de empleos de servicio, construcción, limpieza, reparto o atención al público, este peso se siente todavía más. Una visita médica, un seguro insuficiente o una receta fuera de presupuesto pueden alterar por completo la economía familiar.

PARA QUIENES VIVEN SOLOS

GASTO TOTAL PROMEDIO Monto Total anual promedio US$106,346 Mayor gasto Vivienda

¿Y cuánto se gasta en vivienda?

Categoría Costo anual Vivienda US$22,002 (más de US$24,000 ajustado a inflación)

Aquí es donde muchos se sorprenden. Uno podría pensar que vivir solo es más manejable, pero el alquiler en Nueva York sigue siendo un desafío constante, sobre todo en zonas donde conseguir un apartamento decente y accesible se parece cada vez más a una misión imposible.

Y no importa si hablamos de Upper Manhattan, el South Bronx o Jackson Heights: la renta sigue siendo el gasto que más aprieta. Para quien vive en la ciudad, ese cheque mensual suele sentirse como el primer obstáculo del mes, no como una simple obligación.

LA REALIDAD MÁS DURA

Ahora viene la parte que, sinceramente, más impacto genera. El informe revela que:

Indicador Dato Neoyorquinos que no ganan lo suficiente para cubrir el costo de vida 62% Déficit promedio en 2022 US$39,603 Déficit promedio ajustado a 2026 ≈ US$43,600

En otras palabras, la mayoría de las personas vive con una brecha financiera importante. No es una percepción ni una exageración: es una realidad medible.

Para muchas familias hispanas en Nueva York, eso significa compartir vivienda, recortar gastos básicos, depender de turnos extra o hacer verdaderos malabares para que el mes alcance. Es una escena muy conocida en comunidades donde se trabaja duro, pero aun así la cuenta bancaria no refleja ese esfuerzo.

DESIGUALDAD POR RAZA

Y si esto ya suena complicado, hay un dato que obliga a mirar el tema con más profundidad.

Porcentaje de personas que no cubren el costo de vida Porcentaje Residentes blancos 44% Residentes negros 66% Residentes hispanos 78%

Esto deja claro que el problema no solo es económico, sino también estructural. Vivir en Nueva York no cuesta lo mismo para todos, y las diferencias son muy marcadas.

En vecindarios con fuerte presencia latina, como el Alto Manhattan, Corona o partes del Bronx, esta brecha se nota en decisiones cotidianas: qué tipo de vivienda se puede pagar, cuánto se gasta en comida, si alcanza para ahorrar o si toca seguir estirando cada dólar.

ENTONCES, ¿VALE LA PENA?

Nueva York sigue siendo una ciudad de oportunidades, pero también un lugar donde el costo de vida puede superar con facilidad cualquier expectativa.

Lo que hizo Zohran Mamdani fue ponerle números a una sensación que muchos ya tenían desde hace tiempo. Y cuando ves cifras como estas, entiendes por qué tantas personas se preguntan si realmente pueden sostener este ritmo de vida sin quedar ahogadas por los gastos.

Al final, más que desanimar, este tipo de informes ayuda a tomar decisiones con los pies en la tierra. Porque sí, Nueva York puede seguir siendo ese lugar donde muchos hispanos persiguen un mejor futuro, pero hoy ese sueño tiene un precio mucho más alto de lo que muchos estaban dispuestos a pagar.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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