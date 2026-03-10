Viajar a Nueva York en 2026 no será solo cumplir el sueño de caminar por Times Square o ver la Estatua de la Libertad con tus propios ojos: también será, para muchos hispanos que viven en Estados Unidos, la oportunidad de combinar vacaciones, fútbol y reencuentros familiares en una de las ciudades más emblemáticas del país y del mundo. Desde ya, en comunidades latinas de estados como Nueva Jersey, Florida, Texas o California se habla de aprovechar la Copa Mundial de la FIFA 2026 para “darse una escapadita” a la Gran Manzana, visitar a parientes, tomar fotos tipo película en Central Park y subir, aunque sea una vez, a un mirador con vista al skyline de Manhattan. Pero antes de reservar vuelos o pedir esos días libres en el trabajo, hay una pregunta clave que todos terminamos haciéndonos: ¿cuánto vas a gastar realmente en transporte, comida y atractivos turísticos durante un día?

Nueva York no solo es uno de los destinos más visitados del mundo, también es uno de los más caros para el turista promedio, incluyendo a quienes ya viven en Estados Unidos y cuelan desde otro estado. Saber cuánto cuesta un día completo de turismo —desde el primer viaje en metro hasta el último café antes de regresar al hotel o al Airbnb— puede marcar la diferencia entre un viaje improvisado y uno bien organizado, sobre todo si viajas en familia o en grupo de amigos.

Además, 2026 será un año especial. Estados Unidos será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la región de Nueva York y Nueva Jersey tendrá un papel central. Habrá partidos en el MetLife Stadium, incluida la gran final, así que es probable que los precios de alojamiento y algunos servicios suban en las fechas de mayor demanda. Muchos viajeros planean combinar turismo, fútbol y compras en outlets cercanos, aprovechando la visita para tachar de la lista lugares icónicos como la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn o el One World Observatory.

Con ese contexto, vale la pena revisar cuánto puede costar un día típico de turismo en Nueva York en 2026 si piensas moverte en metro, comer como lo haría cualquier residente hispano en un día de paseo y visitar al menos una atracción de pago. Por ello, te presento toda la información, de acuerdo con un informe publicado por El Diario.

¿CUÁNTO CUESTA SUBIR A LOS MIRADORES MÁS FAMOSOS?

Si hay algo que casi todos los visitantes quieren hacer es ver el skyline de Manhattan desde lo alto. La ciudad tiene algunos de los observatorios más famosos del mundo y, aunque los precios pueden variar según el horario, la temporada o el tipo de entrada (general, con acceso exprés o experiencias especiales), estos son los costos aproximados para 2026.

Mirador Precio aproximado por adulto Empire State Building desde US$44 hasta US$79 con acceso a pisos 86 y 102 Top of the Rock entre US$40 y US$60 Edge at Hudson Yards entre US$38 y US$48 SUMMIT One Vanderbilt alrededor de US$58 One World Observatory entre US$44 y US$55

En la práctica, la mayoría de los turistas elige solo uno o dos miradores, porque subir a varios en el mismo día puede disparar el presupuesto rápidamente. Un truco habitual entre hispanos que viven en Estados Unidos y visitan la ciudad es reservar el mirador para el atardecer, para aprovechar la vista de día y de noche pagando una sola entrada.

ATRACCIONES ICÓNICAS QUE PUEDES VISITAR GRATIS

Algo que muchos viajeros descubren cuando llegan es que algunas de las experiencias más famosas de Nueva York no cuestan nada. Y esto es especialmente útil si viajas en familia o buscas ahorrar para gastar más en comida o en entradas a partidos y conciertos.

Por ejemplo:

Pasear por Times Square, tanto de día como de noche.

Caminar o hacer picnic en Central Park (ideal para comprar algo económico en un deli o food truck y comer en el césped).

Cruzar el Puente de Brooklyn y tomar fotos con el skyline de fondo.

Recorrer barrios como SoHo, Chinatown, Little Italy o Greenwich Village.

Solo Times Square recibe más de 50 millones de visitantes al año, mientras que Central Park supera los 40 millones. Es decir, aunque la ciudad sea cara, siempre hay planes que no afectan el presupuesto, algo que muchos viajeros hispanos aprovechan para tener un “día barato” en medio del viaje.

EL COSTO DE VISITAR LA ESTATUA DE LA LIBERTAD

Para muchos viajeros, el viaje a Nueva York no está completo sin ver de cerca la Estatua de la Libertad, un símbolo que también conecta con la historia de la migración hacia Estados Unidos, incluyendo la de miles de familias latinas.

La visita incluye el ferry oficial hacia Liberty Island y también permite recorrer Ellis Island, donde se encuentra el Museo de la Inmigración.

Precio aproximado en 2026:

Adultos: desde US$26.

Ese precio incluye el transporte en ferry y el acceso a los museos. Conviene reservar con anticipación desde la página oficial, sobre todo en fechas cercanas a partidos del Mundial, fines de semana largos o feriados.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

¿CUÁNTO CUESTA MOVERSE POR LA CIUDAD?

El transporte es otro gasto inevitable, aunque aquí hay una buena noticia: el sistema del Metropolitan Transportation Authority sigue siendo una de las formas más económicas de moverse para turistas y residentes.

El metro de Nueva York conecta prácticamente toda la ciudad y un viaje sencillo cuesta aproximadamente US$3 en 2026. Si durante el día usas el metro varias veces —por ejemplo, para ir de Midtown a Lower Manhattan, cruzar a Brooklyn o regresar de Queens después de un partido— el gasto promedio suele ser:

Tipo de gasto Precio aproximado Viaje sencillo en metro US$3 Uso diario promedio entre US$10 y US$15

Para un turista, el metro suele ser la opción más rápida y económica. Muchos hispanos que viven en Nueva York o Nueva Jersey recomiendan evitar taxis en horas pico y optar por el metro o por caminar distancias cortas, especialmente en zonas como Manhattan y Brooklyn.

El Metro de Nueva York es el servicio de transporte público más usado por los ciudadanos y turistas (Foto: MTA)

¿CUÁNTO CUESTA COMER DURANTE UN DÍA DE TURISMO?

En Nueva York hay comida para casi cualquier presupuesto. Puedes gastar poco o mucho dependiendo del lugar donde comas y del tipo de experiencia que busques: desde un slice de pizza en la esquina hasta un restaurante con vista al río.

Un cálculo bastante común sería algo así:

Tipo de comida Precio aproximado Almuerzo rápido (pizza, sándwich, hot dog callejero) entre US$10 y US$15 Restaurante informal (comida latina, asiática o fast casual) entre US$20 y US$30 Cena en restaurante promedio entre US$25 y US$40

En total, la comida diaria suele moverse entre US$35 y US$60 por persona si se combinan opciones sencillas con un restaurante por la noche. Muchos viajeros hispanos aprovechan los food trucks, los delis y los pequeños restaurantes de comida latina en barrios como Washington Heights, Jackson Heights o el Bronx para comer rico, abundante y algo más económico que en las zonas más turísticas de Manhattan.

OTROS GASTOS QUE SUELEN APARECER

Hay pequeños gastos que muchos viajeros no consideran al principio, pero que casi siempre terminan apareciendo durante el día, especialmente cuando se trata de un viaje corto en el que se quiere “aprovechar todo”.

Los más comunes son:

Entradas a museos o exposiciones especiales.

Souvenirs (camisetas de “I ❤️ NY”, imanes, gorras, banderas de equipos o selecciones).

Café o snacks durante el recorrido.

Taxis, aplicaciones de transporte o traslados nocturnos.

En promedio, estos extras pueden sumar entre US$20 y US$30 adicionales al presupuesto diario. Si viajas en familia, es recomendable considerar un margen un poco mayor, sobre todo si hay niños o adolescentes.

¿CUÁNTO CUESTA EN TOTAL UN DÍA TURÍSTICO EN NUEVA YORK?

Si se suman los gastos más habituales —transporte, comida y al menos una atracción importante— el cálculo aproximado para un día típico de turismo en Nueva York en 2026 queda así:

Categoría Costo estimado Mirador entre US$40 y US$60 Transporte entre US$10 y US$15 Comida entre US$35 y US$60 Otros gastos entre US$20 y US$30

Total estimado por día: entre US$110 y US$165 por persona.

Por esa razón, muchos visitantes optan por pases turísticos que incluyen varias atracciones con descuento, o combinan días “caros” (con miradores y tours) con días “ligeros”, centrados en paseos gratuitos por parques y barrios.

ES UNA DE LAS CIUDADES QUE MÁS TURISTAS ATRAE

A pesar de los precios, la realidad es que Nueva York sigue siendo uno de los destinos más visitados del planeta. En los últimos años, la ciudad ha recibido más de 64 millones de turistas anuales, según datos de NYC Tourism + Conventions, y se espera que 2026 mantenga cifras muy altas por la Copa Mundial y otros grandes eventos.

Y es fácil entender por qué. Entre sus miradores, museos, parques, barrios históricos y su ambiente multicultural —donde se escucha español en casi cada esquina— la ciudad ofrece experiencias que difícilmente se encuentran en otro lugar del mundo. Para muchos hispanos en Estados Unidos, visitar Nueva York es casi una peregrinación urbana: una mezcla de nostalgia, cine, fútbol y fotos para subir a redes y compartir con la familia en otros países.

Si estás pensando en viajar en 2026 —especialmente durante la Copa Mundial de la FIFA 2026— conocer estos costos con anticipación puede ayudarte a planificar mejor el presupuesto, ajustar tus fechas y disfrutar cada rincón de una de las ciudades más fascinantes del planeta sin sorpresas en la billetera.

