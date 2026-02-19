Desde el 16 de febrero, manejar en Nueva York puede salir bastante más caro que antes, especialmente si eres hispano y vives en el día a día entre el tráfico de Queens, El Bronx, Brooklyn o manejas de madrugada rumbo a tu trabajo en Long Island o Westchester. El Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV) puso en vigor cambios importantes en el sistema de puntos, y aunque la multa base de cada infracción no necesariamente subió, el impacto real en tu bolsillo sí puede aumentar de forma considerable cuando sumas recargos administrativos, riesgo de suspensión de licencia y hasta el incremento del seguro. Para muchos conductores que dependen del auto para ir a limpiar casas, trabajar en construcción, hacer delivery o manejar Uber/Lyft, estos cambios no son solo un tema legal: pueden significar perder ingresos, complicar la rutina familiar y hasta poner en riesgo el estatus migratorio en ciertos casos si se acumulan problemas con la justicia de tránsito. Por eso, entender cómo funcionan ahora los puntos y los recargos del DMV es clave para cualquiera que maneje, ya sea con licencia estatal, licencia de otro estado o con el “driver’s license” que muchos sacaron gracias a la Green Light Law.

Ahora muchas infracciones suman más puntos (y algunas que antes no sumaban nada ahora sí lo hacen). Eso hace que sea más fácil alcanzar el umbral de la Driver Responsibility Assessment (DRA) y también la suspensión de licencia.

Una mujer limpiando la nieve de su auto en Nueva York (Foto: AFP)

¿CUÁNDO EMPIEZAS A PAGAR RECARGOS?

Con el sistema actual:

Con 6 puntos en 18 meses → pagas US$100 por año durante 3 años)

Por cada punto adicional sobre 6 → pagas US$25 extra por año durante 3 años.

Si hay condena por alcohol o drogas → US$250 por año durante 3 años (US$750 en total).

Un caso de DWI conlleva un recargo fijo total de US$750 adicional.

Además, ahora la suspensión puede ocurrir con 10 puntos en 24 meses (antes eran 11 en 18 meses).

En la práctica, esto significa que una serie de “pequeños descuidos” al manejar en la ciudad (un poco de velocidad de más en el expressway, no ceder el paso a un peatón en Manhattan, un tailgating saliendo del trabajo) se pueden convertir rápido en un problema serio para tu récord de manejo y tu presupuesto familiar.

CUÁNTO CUESTAN AHORA, EN LA PRÁCTICA, LAS PRINCIPALES INFRACCIONES

Aquí te detallo con cifras concretas el impacto económico aproximado en recargos administrativos (DRA), además de la multa base del tribunal. Esto es lo que muchos hispanos terminan sintiendo cuando les llega la carta del DMV meses después de la infracción.

Infracción Puntos ahora Impacto económico específico en recargos Conducir bajo alcohol o drogas (DWI/DWAI) 8–11 US$750 fijos por DWI + entre US$150 y US$225 por año durante 3 años si acumula 8–11 puntos (entre US$450 y US$675 adicionales). Total posible en recargos: entre US$1,200 y US$1,425 Conducir con licencia agravada suspendida (AUO) 11 Activa suspensión automática. En DRA: US$100 + (US$25×5 puntos extra) = US$225 por año durante 3 años. Total: US$675 Pasar autobús escolar detenido 8 Si no tenía puntos previos: US$100 + (25×2) = US$150 por año durante 3 años. Total: US$450. Exceso de velocidad 1–10 mph sobre el límite 4 No activa DRA por sí solo. Pero si se combina con 2 puntos más y llega a 6: US$100 por año durante 3 años (US$300). Exceso de velocidad en zona de construcción 8 fijos US$150 por año durante 3 años. Total: US$450. Si suma otro punto, puede subir a US$175 por año US$525 en total. Conducción temeraria (reckless driving) 8 Igual que 8 puntos: US$150 por año durante 3 años. Total: US$450. No ceder paso a peatón 5 No activa DRA solo. Pero con un error adicional de 1 punto ya genera US$100 por año durante 3 años (US$300). Seguir demasiado cerca (tailgating) 5 Igual que el caso anterior: si suma un punto más, US$300 en 3 años. Carrera o competencia de velocidad 5 Con un solo punto adicional: US$100 por año durante 3 años (US$300). Dejar la escena con heridos 5 Si acumula 1 punto más: US$300 en 3 años. No ejercer debido cuidado 5 Con un punto adicional: US$300 en 3 años. Golpear puente por altura excesiva 8 US$150 por año durante 3 años. Total: US$450.

En barrios con alta población latina, como Washington Heights, Corona o Sunset Park, muchas de estas infracciones se dan en calles congestionadas, cerca de escuelas y paradas de bus escolar, donde la policía de tránsito suele hacer más controles.

¿CÓMO SE CALCULAN ESOS MONTOS?

Te pongo un ejemplo sencillo para que se entienda mejor:

8 puntos en 18 meses

US$100 base

US$50 adicionales (2 puntos × US$5)

= US$150 por año × 3 años = US$450

11 puntos

US$100 base

US$125 (5 puntos × US$25)

= US$225 por año × 3 años = US$675 en recargos

Y recuerda: esto es adicional a la multa judicial y al posible aumento del seguro, algo que muchos conductores notan cuando la aseguradora les sube la prima al renovar la póliza del carro.

INFRACCIONES MENORES QUE AHORA PUEDEN COSTARTE US$300 EXTRA

Hay algo que muchos pasan por alto. Estas faltas ahora suman puntos:

Problemas de equipamiento (como luz trasera dañada): 1 punto

Giro en U ilegal: 2 puntos

Obstruir el tráfico: 2 puntos

No cambiar de carril ante vehículos de emergencia (“Move Over”): 3 puntos

Por sí solas no activan la DRA. Pero combinadas con otra infracción pueden llevarte rápidamente a los 6 puntos y hacerte pagar 300300 dólares adicionales en tres años. Es el típico caso de alguien que ya tenía una multa vieja por velocidad y después lo paran por una luz trasera dañada al salir del trabajo de noche.

Los ciudadanos de Nueva York tendrán que afrentar un endurecimiento en el reglamento de las licencias de conducir (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

SUSPENSIÓN: EL GOLPE MÁS CARO

Con el nuevo esquema del New York State Department of Motor Vehicles, llegar a 10 puntos en 24 meses puede significar:

Suspensión de licencia

Pago de recargos DRA (hasta US$675)

Multa base del tribunal

Costos de restablecimiento

Incremento en el seguro

En términos reales, una combinación de dos infracciones graves puede terminar costando fácilmente más de US$1,000 dólares en cargos administrativos, sin contar abogado ni primas de seguro. Para muchas familias hispanas que viven al día y dependen del carro para moverse entre trabajo, escuela, iglesia y actividades, perder la licencia en Nueva York no solo complica la movilidad: puede afectar la estabilidad económica del hogar y añadir estrés a una rutina ya de por sí apretada.