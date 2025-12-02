A veces, entre tantos cambios en las regulaciones de viaje en Estados Unidos, es fácil perderse. Y aunque el tema de la Real ID lleva años apareciendo y desapareciendo en los titulares, todavía genera dudas entre quienes planean vuelos domésticos. Por eso, vale la pena aclarar qué viene, cuándo viene y, sobre todo, cuánto costará no cumplir con este requisito.

En los últimos meses he visto que muchas personas siguen confundidas respecto a las nuevas reglas de la Transportation Security Administration (TSA), especialmente ahora que ya se confirmó un cobro adicional para quienes intenten pasar por los controles sin una identificación que cumpla con los estándares federales. Así que, para evitar sorpresas en el aeropuerto, conviene revisar los detalles.

En la imagen, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde se veían las señales de recomendación a los viajeros sobre la implementación de Real ID (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

LA TARIFA QUE SE APLICARÁ DESDE FEBRERO DE 2026

A partir de febrero de 2026, cualquier pasajero que llegue al control de seguridad en un aeropuerto de Estados Unidos sin una Real ID o sin un pasaporte vigente deberá pagar una tarifa de US$45, según informó la TSA. No será opcional ni negociable: si la identificación no cumple con la Ley Real ID, habrá que pagar.

¿POR QUÉ SE COBRA ESTE MONTO?

De acuerdo con la Administración de Seguridad del Transporte, el dinero cubrirá los costos de verificación adicional y los procedimientos administrativos que deben aplicarse cuando un viajero presenta un documento que no es válido a nivel federal. La agencia explicó que así se evita que esa carga recaiga en los contribuyentes. Curiosamente, la tarifa original que se había considerado era de US$18, pero el monto final terminó siendo bastante más alto.

LA LEY REAL ID

Todo esto se relaciona con la Ley Real ID, aprobada en 2005 tras los atentados del 11 de septiembre. Esta ley impulsó estándares más estrictos para las identificaciones estatales, pero su aplicación completa se fue postergando durante casi dos décadas, lo que generó confusión y un retraso generalizado entre los estados y los ciudadanos.

¿CÓMO SE OBTIENE UNA IDENTIFICACIÓN REAL ID?

Para conseguir una Real ID —la que se reconoce por la estrella en la esquina superior—, el solicitante debe acudir en persona a una oficina de vehículos motorizados (DMV). Allí debe presentar documentos como nombre legal, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, dos comprobantes de residencia y evidencia de estatus legal en el país, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Es un trámite más meticuloso que el de una identificación estatal tradicional.

Durante muchos años, los estadounidenses pudieron volar dentro del país usando licencias tradicionales. Con el inicio formal del requisito, es probable que vuelvan las filas, los retrasos y la demanda de última hora en los DMV, tal como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando el plazo estuvo cerca de entrar en vigor.

En la imagen referencial, un agente de la TSA revisa una identificación en la fila de seguridad (Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP)

¿Y QUÉ PASARÁ CON LOS INDOCUMENTADOS?

Un detalle que la TSA aclaró es que esta tarifa de US$45 no impedirá que inmigrantes indocumentados que salgan voluntariamente del país puedan abordar vuelos internacionales, incluso si no tienen una Real ID. En estos casos, la agencia seguirá utilizando otros mecanismos de verificación de identidad aceptados para estos procesos.

Aunque febrero de 2026 parece lejano, esperar hasta el final suele complicar el trámite. Y si alguien planea viajar con frecuencia dentro de Estados Unidos, lo más práctico será obtener la Real ID para evitar pagos innecesarios, contratiempos en el aeropuerto y revisiones adicionales.

