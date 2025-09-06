El premio mayor de Powerball ha alcanzado una cifra histórica, subiendo a la asombrosa cantidad de $1.80 mil millones de dólares para el sorteo de este sábado. Con un valor en efectivo de $826.4 millones, este premio se convierte en el segundo más grande en la historia de la lotería en Estados Unidos, superado únicamente por el récord de $2.04 mil millones ganado en California en 2022. La expectativa por el sorteo crece exponencialmente, atrayendo a millones de jugadores que sueñan con cambiar sus vidas de la noche a la mañana.

El sorteo de este sábado, que es el número 42 desde la última vez que se ganó el premio mayor, se transmitirá en vivo a las 10:59 p.m. ET desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. Los afortunados ganadores del premio mayor tendrán dos opciones de pago: una anualidad por el valor total o un pago único en efectivo de $826.4 millones antes de impuestos. El actual ciclo de sorteos ha generado más de 100 boletos ganadores de premios de un millón de dólares o más, lo que demuestra que, a pesar de no haber un ganador principal, hay muchas oportunidades de ganar.

Los boletos de Powerball tienen un costo de $2 por jugada y se pueden adquirir en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, el sorteo ha capturado la imaginación de la nación. Desde su creación en 1992, Powerball ha generado más de $36 mil millones de dólares para causas benéficas, demostrando el impacto positivo que tiene en las comunidades.

El sorteo del Powerball del sábado 06 de septiembre 2025 reveló a su ganador. Conoce los números premiados y el monto del jackpot histórico en Estados Unidos. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿Cuánto de impuestos se paga por el premio mayor de Powerball?

Si ganas el premio mayor de Powerball, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) realiza una retención federal obligatoria del 24% para premios que superan los $5,000. Por ejemplo, si eliges la opción de pago en efectivo de $826.4 millones, el 24% se traduce en una retención inicial de $198.3 millones. Sin embargo, es importante saber que la ganancia te sitúa en la categoría impositiva del 37%, por lo que tu factura final de impuestos federales será mayor.

¿Cómo se calcula la tasa de impuestos del 37%?

La tasa del 37% no se aplica a la totalidad del premio. Para 2025, esta tasa se aplica a los ingresos imponibles que superen los $626,350 para individuos y los $751,600 para parejas que presentan una declaración conjunta. Por lo tanto, si ganas el premio mayor, pagarás una cantidad fija más el 37% de la parte de tu premio que exceda ese umbral de ingresos. El monto total de impuestos que deberás pagar después de la retención inicial del 24% dependerá de otros factores, como las deducciones aplicadas.

Resultados del Powerball del 06 de septiembre 2025: descubre los números ganadores del sorteo con un premio mayor récord de 1.800 millones de dólares. | Crédito: abcnews.go.com

¿Se deben pagar impuestos estatales por ganar la lotería?

La respuesta corta es: Sí, ya que la mayoría de los estados tienen impuestos adicionales sobre los premios de lotería. El monto a pagar dependerá del estado donde resides y de dónde compraste el boleto. Algunos estados no aplican impuestos a los premios de lotería o no tienen impuesto sobre la renta, mientras que otros tienen tasas impositivas que pueden superar el 10%. Es fundamental que consultes las leyes fiscales de tu estado para tener una estimación precisa de lo que deberás pagar en impuestos.