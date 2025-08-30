En el corazón de Nueva York, donde el bullicio nunca se detiene y los rascacielos parecen tocar el cielo, los taxis amarillos continúan siendo parte del ADN de la ciudad. Con más de 13,000 unidades en circulación y alrededor de 50,000 conductores con licencia, estas icónicas cabinas siguen marcando el pulso de la movilidad urbana, incluso frente al auge de plataformas digitales. Su relevancia no es solo cultural: el debate en torno a cuánto ganan realmente los taxistas en 2025 se ha convertido en un reflejo del alto costo de vida y de los cambios que sacuden al sector transporte.

El trabajo de un taxista en Nueva York no es sencillo. Cada jornada implica enfrentar el tráfico caótico, largas filas en los aeropuertos y la competencia directa de aplicaciones como Uber o Lyft.

Sin embargo, pese a las dificultades, los taxis amarillos mantienen un espacio privilegiado en zonas estratégicas como Midtown Manhattan o en las inmediaciones de LaGuardia, JFK y Newark, donde los pasajeros siguen confiando en ellos como primera opción de traslado.

En los últimos años el panorama de los taxistas en Nueva York ha vivido transformaciones profundas (Foto: AFP)

¿CUÁNTO GANAN LOS TAXISTAS EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK?

De acuerdo con datos de ZipRecruiter, en agosto de 2025 el salario promedio de un taxista en Nueva York es de US$16.29 por hora. Pero lo interesante es la amplitud del rango: desde US$7.36 hasta US$23.41 por hora.

Esta variación muestra que la realidad de los conductores depende mucho de la experiencia, la ubicación y hasta la hora del día en que trabajen. Mientras algunos alcanzan ingresos superiores, otros apenas logran cubrir los gastos básicos, reflejando un mercado con marcadas desigualdades.

Aun así, el panorama laboral no parece ser muy dinámico. Según la misma plataforma, la demanda de nuevos taxistas es reducida, con pocas empresas ofreciendo contrataciones. Esto plantea un reto adicional: quienes desean ingresar a la industria encuentran pocas oportunidades, y quienes ya trabajan en ella deben aferrarse a un sector que se transforma rápidamente.

Por otro lado, los datos de Salary.com ofrecen una perspectiva anual. El ingreso promedio de un taxista en Nueva York es de US$46,320 al año, con una tarifa media de US$22 por hora.

Dentro de esta escala, los salarios varían desde US$31,332 en el percentil más bajo hasta US$65,831 en el percentil 90. La mayoría se ubica en un rango intermedio entre US$38,475 y US$56,533. Estos números muestran que, si bien el oficio puede garantizar cierta estabilidad, los factores individuales —como habilidades, turnos, experiencia y la empresa para la que se trabaje— influyen fuertemente en los ingresos finales.

El salario promedio por hora de un taxista en la ciudad de Nueva York es de 16.29 dólares (Foto: AFP)

EL FUTURO NO ESTÁ EXENTO DE INCERTIDUMBRE

Uno de los grandes temores de los taxistas neoyorquinos es la llegada de los vehículos autónomos. El alcalde Eric Adams ha autorizado a la empresa Waymo a realizar pruebas con ocho taxis sin conductor en la ciudad, una medida que generó fuertes críticas. Para los trabajadores, esto significa una amenaza directa a sus empleos, y no dudan en exigir a la gobernadora Kathy Hochul que detenga el programa piloto antes de que se convierta en una realidad masiva.

Las voces de alerta no provienen únicamente de los taxistas tradicionales. Empresarios del transporte, como Chanel Hernández, advierten que el avance de los taxis autónomos podría arrastrar a la quiebra a decenas de compañías medianas y pequeñas, incapaces de competir con la tecnología respaldada por gigantes financieros. En un contexto de innovación acelerada, la discusión no es solo sobre transporte, sino también sobre cómo proteger los puestos de trabajo y evitar que la modernización tecnológica deje atrás a miles de familias.

