En medio de los despidos que se están viendo en muchas partes de Estados Unidos, muchos neoyorquinos están tratando de ahorrar dinero para crear un fondo de emergencia que los ayude en caso de quedar desempleados. La idea es tener un colchón financiero que permita cubrir los gastos básicos durante algunos meses.

Un nuevo análisis de GOBankingRates explica exactamente cuánto dinero deberían tener ahorrado los residentes de Nueva York para cubrir tres meses de gastos esenciales. La compañía tomó como referencia el Consumer Expenditure Study de 2023, elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales, que detalla cuánto se gasta en distintos rubros.

La cifra se obtuvo usando datos de 2023 del Consumer Expenditure Study. (Foto referencial: Freepik)

Según ese estudio, se consideraron “necesidades” los gastos en alimentos, vivienda, servicios básicos, combustible y servicios públicos. Con esa base, el informe concluye que un neoyorquino necesita $12,158 para poder cubrir tres meses de gastos; sin embargo, dado que se usaron datos de 2023, la cifra actual probablemente sea un poco más alta.

El análisis también comparó cuánto se necesita ahorrar en otros estados y determinó que Nueva York tiene el cuarto monto más elevado. Solo Massachusetts ($13,723), California ($13,830) y Hawái ($17,980) requieren fondos más altos para cubrir ese mismo periodo, debido al costo de los artículos esenciales en esas regiones.

El estado tiene el cuarto monto más alto del país, solo por detrás de Massachusetts, California y Hawái. (Foto referencial: Freepik)

Por otro lado, en estados vecinos como Nueva Jersey, los residentes necesitan $11,186 para tres meses, mientras que en Connecticut deben contar con $10,953.

En el extremo opuesto se encuentra Oklahoma, donde los costos son los más bajos del país y las personas requieren solo $8,358 para un fondo de emergencia equivalente.

A diferencia de Nueva York, Oklahoma es el estado donde se requiere menos dinero para un fondo de emergencia similar. (Foto referencial: Freepik)

La lista completa con las cifras por estado puede consultarse en el enlace original del estudio.

Consejos para crear un fondo de emergencia en caso de despido

Define tu meta de ahorro calculando tus gastos esenciales fijos por tres a seis meses, ya que este es tu colchón de seguridad. Calcula cuánto necesitas exactamente para cubrir la vivienda, comida y servicios. Luego, establece una transferencia automática mensual a una cuenta separada: trata este ahorro como la factura más importante de tu presupuesto.

La clave es la seguridad y la liquidez. Guarda este dinero en una cuenta de ahorro aparte de tu cuenta corriente. Debe ser fácilmente accesible, pero difícil de gastar impulsivamente. Evita invertir este fondo en productos volátiles como acciones, ya que la prioridad es la protección del capital, no el crecimiento.

Una vez creado, este fondo es solo para emergencias serias, como el despido. Si tienes que usarlo, tu única prioridad financiera es reponerlo a su meta original lo antes posible. Mientras lo construyes, practica recortando gastos no esenciales para acostumbrarte a vivir con un presupuesto más austero, lo que te será útil en una crisis.

