Ganar el premio mayor de Powerball puede parecer un sueño hecho realidad, pero antes de imaginar en qué gastarás la fortuna, es importante entender que no recibirás la cifra anunciada en su totalidad. Existen retenciones fiscales obligatorias que reducen significativamente la cantidad final que llega a tus manos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) considera las ganancias de loterías como ingresos, por lo que debes declararlas igual que cualquier otro rubro. Esto significa que, desde el primer momento, una parte del premio se destinará a pagar impuestos federales y, en algunos casos, estatales.

La tasa federal aplicada de forma inicial es del 24% para quienes tienen número de Seguro Social. Si no cuentas con este documento, el porcentaje sube al 28%. Por su parte, los jugadores que viven fuera de Estados Unidos deben afrontar una retención aún mayor, que alcanza el 30%.

Además, tu estado de residencia también influye. Lugares como Florida y California no aplican impuestos estatales sobre los premios de lotería, pero otros estados sí, lo que implica una reducción adicional en el monto recibido.

Powerball ofrece dos formas de pago: un desembolso inmediato en efectivo o pagos anuales durante 29 años. Aunque el pago único puede sonar tentador, muchos expertos recomiendan la opción de cuotas, ya que permite una mejor gestión del dinero y una menor carga impositiva en cada desembolso.

Cabe señalar que, si decides recibir todo el dinero de inmediato, la carga fiscal total puede llegar hasta el 37% debido a la retención y el ajuste progresivo en tu declaración anual.

Por ello, la mayoría de los ganadores acuden a asesores financieros antes de reclamar el premio. De esta manera, pueden planificar su patrimonio, minimizar riesgos y garantizar que la fortuna dure el mayor tiempo posible.

Todo lo que debes saber sobre la lotería Powerball

Powerball es una popular lotería estadounidense conocida por sus botes que alcanzan cientos de millones o incluso miles de millones de dólares. Se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Los sorteos se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados.

Para jugar, eliges cinco números blancos del 1 al 69 y un número rojo de Powerball del 1 al 26. Puedes seleccionar tus propios números o pedir una “Quick Pick” para que sean elegidos al azar. El objetivo es acertar los seis números para ganar el bote, aunque también hay premios menores por acertar menos números. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción “Power Play” para multiplicar tus ganancias.

El boleto cuesta $2 por jugada, más un dólar si añades “Power Play”. Los boletos se pueden comprar en la mayoría de las tiendas de conveniencia, gasolineras y supermercados en los estados participantes.

En algunas jurisdicciones, también puedes comprar boletos en línea a través de sitios web de lotería estatales autorizados.

