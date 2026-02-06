Cada vez que se acerca el Super Bowl en Estados Unidos, la conversación entre amigos, en la oficina o en los chats familiares no solo pasa por quién llega mejor, qué defensiva presiona más al quarterback o si el show de medio tiempo estará a la altura de otros años. Para muchos hispanos que viven en ciudades como Los Ángeles, Houston, Nueva York, Miami o Chicago, el partido se ha convertido casi en una tradición propia: se organizan watch parties, se mezcla inglés y español en los comentarios, se comparan los comerciales más virales y hasta se planifica el menú con semanas de anticipación, desde carne asada y tacos hasta wings y pizza. En medio de todo ese ambiente, el Super Bowl LX aparece como algo más que un simple juego: es el cierre de la temporada de la NFL, un fenómeno cultural y un punto de encuentro para una comunidad que cada vez tiene más presencia en las gradas, en las audiencias de TV y en las plataformas de streaming.

Este año, el duelo por el trofeo Vince Lombardi tiene un sabor especial: los New England Patriots y los Seattle Seahawks vuelven a cruzarse en el gran escenario, despertando recuerdos de aquella final de mediados de la década pasada (2015) que todavía se comenta en redes y en programas deportivos. El partido se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con kickoff a las 6:30 p.m. ET (3:30 p.m. PT), y podrá verse por televisión abierta y en servicios de streaming muy populares entre la audiencia, lo que garantiza que tanto en apartamentos pequeños como en casas con patio se reúnan familias enteras a verlo en vivo. En ese contexto, además de la emoción deportiva y el espectáculo, hay un tema del que se habla cada año entre los aficionados: el impacto económico que tiene el Super Bowl para los protagonistas que están en el campo.

EL BONO OFICIAL PARA EL CAMPEÓN DEL SUPER BOWL LX

Cada jugador del equipo que gane el Super Bowl 2026 se llevará un bono de US$178,000, una cifra establecida por la NFL dentro de su escala oficial de pagos de postemporada para la temporada 2025‑26. No es un monto improvisado ni negociado semana a semana; está fijado en el Convenio Colectivo de Trabajo (CBA) que rige la relación entre la liga y la NFL Players Association (NFLPA), y que detalla cuánto se paga en cada ronda de playoffs hasta llegar al gran juego.

Este pago representa un aumento de US$7,000 respecto al Super Bowl anterior, lo que confirma la tendencia al alza en los premios económicos de la liga año tras año. Para una superestrella con contrato multimillonario puede parecer un “extra” relativamente pequeño, pero para muchos jugadores de rotación o quienes están cerca del salario mínimo de la NFL, este cheque es un ingreso muy relevante dentro de su presupuesto anual.

¿CUÁNTO COBRAN LOS JUGADORES DEL EQUIPO QUE PIERDE?

Aunque toda la atención suele centrarse en el campeón, el subcampeón también recibe un incentivo económico importante: en el Super Bowl LX, cada jugador del equipo que pierda el partido obtendrá un bono de US$103,000. La diferencia con el premio del campeón es grande, pero sigue siendo una cifra considerable si se toma en cuenta que se trata de un solo juego, a todo o nada, en terreno neutral.

En ambos casos, estos pagos son independientes del salario base que cada jugador tenga en su contrato regular con su franquicia y se suman a los bonos que ya hayan ganado en rondas previas de playoffs, como wild card, divisional y campeonato de conferencia. Un jugador que dispute todos los partidos posibles en esta postemporada puede acumular hasta US$376,000 solo en bonos de playoffs, sumando cada ronda más el Super Bowl, superando lo que se pagó en la temporada anterior.

Resumen rápido de los pagos del Super Bowl LX

Para que se vea más claro, lo dejamos en un cuadro simple:

Resultado en el Super Bowl LX Pago por jugador Equipo campeón US$178,000 Equipo perdedor US$103,000

Este dinero se paga a los jugadores que califican según los criterios definidos por la NFL y el CBA, que consideran factores como el número de partidos jugados en la temporada y el estatus en el roster (activo, inactivo o lesionado) al llegar al Super Bowl.

¿ES ESTE EL ÚNICO DINERO QUE PUEDEN GANAR LOS JUGADORES?

Aquí es donde la historia se vuelve más interesante. El bono oficial del Super Bowl es solo la base; muchos jugadores, especialmente figuras clave o titulares habituales, tienen en sus contratos cláusulas de incentivos ligadas al rendimiento.

Hablamos de condiciones como:

Porcentaje de snaps jugados durante la temporada o en los playoffs.

Estadísticas individuales (yardas, touchdowns, capturas, intercepciones, etc.).

Participación activa en el Super Bowl (estar en el campo cierto número de jugadas, anotar, o incluso ser nombrado MVP, según el contrato).

En casos puntuales, estos incentivos pueden elevar el ingreso total relacionado con el Super Bowl hasta cifras cercanas o incluso superiores al millón de dólares, dependiendo del contrato, el rendimiento del jugador y las cláusulas específicas firmadas con el equipo. No es lo mismo el escenario de una superestrella ofensiva con varios bonuses por yardas y premios individuales que el de un jugador de equipos especiales que apenas ve el campo en situaciones puntuales.

PATRIOTS VS SEAHAWKS: DINERO, LEGADO Y ALGO MÁS

El Super Bowl LX, que se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, tendrá kickoff a las 6:30 p.m. ET y contará con transmisión en cadenas nacionales y en español, además de streaming en plataformas como Peacock y servicios tipo TV en vivo por internet muy usados por la audiencia hispana. Para los New England Patriots, significa el regreso al gran escenario después de una temporada regular de 4‑13 y la consolidación del proyecto encabezado por Mike Vrabel; para los Seattle Seahawks, es la oportunidad de volver a la cima con un equipo que ha sabido reinventarse y que todavía genera recuerdo entre quienes vivieron aquel final dramático ante los Pats en la edición disputada en 2015.

Alrededor del partido, la comunidad latina en Estados Unidos vive el evento como una mezcla de fiesta deportiva y reunión familiar: hay casas donde se prepara carne asada al estilo texano, otras donde no faltan las alitas y las pizzas, y barrios donde se combinan jerseys de la NFL con música en español, comerciales de marcas que buscan conectar con el público hispano y hasta artistas latinos involucrados en el show televisivo. Cuando un jugador pisa el campo en un Super Bowl sabe que hay mucho más que un cheque esperando al final: hay historia, prestigio, exposición mediática y una recompensa económica que, sin ser lo principal, reconoce el esfuerzo de toda una temporada. En la edición LX, ese esfuerzo vale, como mínimo, US$178,000 por cabeza si el anillo termina en la mano correcta, y US$103,000 si toca quedarse en el lado amargo del marcador, siempre con la certeza de haber llegado al escenario más grande del football profesional.

SUPER BOWL LX

Dato Información Edición Super Bowl LX (60) Equipos New England Patriots vs. Seattle Seahawks Fecha Domingo 8 de febrero de 2026 Estadio Levi’s Stadium, Santa Clara, California Hora de inicio (kickoff) 6:30 p.m. ET (3:30 p.m. PT) Trofeo en disputa Vince Lombardi Trophy Transmisión TV (inglés) NBC Transmisión TV (español) Telemundo Streaming principal Peacock Otros servicios habituales Hulu + Live TV, DirecTV Stream, NFL+ (y Fubo según mercado) Bono por jugador campeón US$178,000 Bono por jugador subcampeón US$103,000

