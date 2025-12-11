Durante estos últimos años he visto muchas preguntas repetirse sobre cuánto gana realmente un presidente de Estados Unidos y, en particular, cuánto dinero recibe Donald Trump durante su mandato. No es un tema menor, porque a veces se oye de todo: versiones infladas, cifras mal interpretadas o suposiciones que se alejan de lo que realmente marca la ley. Así que vale la pena ordenar un poco la información para entender cómo funciona el salario presidencial y qué decisiones ha tomado el mandatario respecto a ese dinero.

También ayuda tener claro que el sueldo del presidente no se define según la persona que ocupe la White House, sino que está establecido por el Congreso de Estados Unidos. Eso permite mantener un estándar fijo y evitar conflictos de interés. Por eso, Trump no gana más ni menos que cualquier otro presidente desde que se aprobó la cifra actual. Ahora, lo interesante es qué hizo —y qué hace— con ese salario, porque ahí es donde muchas veces surgen dudas.

¿CUÁNTO GANA OFICIALMENTE UN PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS?

El salario presidencial está fijado por ley federal en US$400,000 dólares al año. Ese monto está vigente desde 2001 y se paga mensualmente, exactamente igual para cualquier mandatario. Además del salario base, existe una asignación adicional de US$50,000 dólares anuales destinada únicamente a gastos vinculados a funciones oficiales. No es dinero libre, no es un bono personal: la ley lo contempla como apoyo operativo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 8 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS

¿QUÉ BENEFICIOS ADICIONALES INCLUYE EL CARGO?

A ese paquete se le suman otros recursos institucionales —no salariales— como el uso oficial del Air Force One, la residencia en la Casa Blanca, transporte de seguridad y cobertura médica. Son beneficios ligados al cargo, no al bolsillo personal del presidente, y se administran dentro del presupuesto federal.

¿QUÉ HACE DONALD TRUMP CON SU SALARIO DE PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS?

Durante su primer mandato, Donald Trump declaró que no usaría su salario presidencial para fines personales. La ley le obliga a recibirlo, pero no a quedarse con él, así que optó por donarlo trimestralmente. Cada tres meses emitía un cheque aproximado de US$100,000 dólares —la cuarta parte del salario anual— dirigido a distintas agencias del gobierno federal.

Entre los destinos más notorios de esas donaciones estuvieron el National Park Service, el Department of Veterans Affairs, el Department of Education, el Department of Homeland Security y agencias de salud pública. Estos aportes se anunciaban a través de comunicados oficiales y, en general, formaban parte de programas o necesidades específicas dentro de esas entidades.

Las razones que expresó públicamente apuntaban a que, debido a su situación económica, el salario presidencial no representaba una necesidad personal. Su decisión buscaba reforzar la idea de que su rol no estaba motivado por un ingreso, sino por lo que él consideraba un acto de servicio. Puede gustar o no, pero esa fue la línea que mantuvo durante todo su primer mandato.

Para 2025, el salario presidencial sigue siendo exactamente el mismo: US$400,000 más la asignación oficial de US$50,000. Lo que todavía no está completamente claro es si Trump repetirá de manera sistemática el patrón de donaciones trimestrales. Existen declaraciones que apuntan a que quiere continuar con esta práctica, pero aún no hay un registro público completo que confirme cada trimestre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 8 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

¿QUÉ REPRESENTA ESE SALARIO FRENTE A SU PATRIMONIO?

Cuando se compara ese monto con el patrimonio estimado de Trump, que alcanza varios miles de millones de dólares según listados financieros internacionales, el salario presidencial resulta pequeño en proporción. Eso ayuda a entender por qué para él fue relativamente sencillo donar esos fondos durante su primer mandato y por qué ese gesto tuvo un componente más simbólico que económico.

