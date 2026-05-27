Uno de los trabajos más buscados en Nueva York en 2026 sigue siendo el de conductor de autobús, ya que su salario se mantiene entre los más altos de Estados Unidos, tanto para choferes de transporte escolar como de transporte público de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) o de los distritos escolares. Ante el interés de muchas personas que quieren ingresar a este sector, en esta nota te contamos cuánto ganan por hora y por qué su sueldo puede variar.

Trabajo bien pagado en Nueva York: esto gana un conductor de autobús por hora y al año en 2026 (Foto: Freepik)

EL SALARIO MÍNIMO POR HORA DE UN CHOFER DE AUTOBÚS EN NUEVA YORK Y POR QUÉ VARÍA

Un conductor de autobús en Nueva York puede ganar entre US$56,000 y US$82,000 al año, según los sitios especializados Bureau of Labor Statistics y Mi Próximo Paso. Si bien el sueldo es atractivo, hay casos en los que puede superar los US$100,000.

Para los que desean saber cuánto ganan los choferes de autobuses por hora, el monto suele ubicarse entre los 24 y 27 dólares cuando son novatos, pero si tienen muchos años de experiencia pueden cobra hasta US$40.

¿Qué otros factores determinan que un salario varié entre uno y otro? La remuneración de un conductor de autobús en Nueva York puede variar no solamente por la antigüedad, también por las horas extras y los beneficios sindicales.

Adicional a lo anterior, también es el lugar o la zona donde maneja, pues manejar un autobús escolar es diferente a uno de transporte público urbano.

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, en el caso de la MTA de Nueva York, el salario es más alto por la carga laboral, las rutas extensas y el sistema sindicalizado. Dicho esto, ellos comienzan con sueldos cercanos a US$50,000 anuales, pero con los años pueden llegar a los seis dígitos. ¿Por qué? Turnos nocturnos, fines de semana y feriados.

Centrándonos en los conductores de autobuses escolares, el sueldo al año llega a los US$56,000, lo que equivale a 27 dólares por hora. La diferencia del anterior es que tiene horarios más estables.

En resumen:

¿Cuánto gana un conductor de autobús en Nueva York? Entre US$56,000 y US$82,000 al año.

Entre US$56,000 y US$82,000 al año. ¿Cuánto gana un chofer de autobuses por hora? Entre 24 y 27 dólares.

Entre 24 y 27 dólares. ¿Cuánto gana un conductor de autobús de MTA de Nueva York? Desde US$50,000 a más de US$100,000 anuales.

Desde US$50,000 a más de US$100,000 anuales. ¿Cuánto gana un chofer de autobuses escolares? Un promedio de US$56,000 al año

Un promedio de US$56,000 al año ¿Cuánto gana un chofer de autobuses escolares por hora? Gana 27 dólares.

Los conductores de buses escolares tienen horarios más estables (Foto: Freepik)

¿QUÉ AYUDA A AUMENTAR EL SUELDO DE UN CONDUCTOR DE AUTOBÚS EN NUEVA YORK?

Los años de experiencia. Un chofer recién contratado ganará menos que uno con más antigüedad.

Un chofer recién contratado ganará menos que uno con más antigüedad. Tener Licencia Comercial CDL (Commercial Driver License). Es un requisito obligatorio para conducir autobuses en Estados Unidos.

Es un requisito obligatorio para conducir autobuses en Estados Unidos. Certificaciones adicionales. Contar con ellas significa obtener un endoso (endorsement) oficial en tu Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés) que te autoriza a transportar pasajeros de manera segura y legal.

Contar con ellas significa obtener un endoso (endorsement) oficial en tu Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés) que te autoriza a transportar pasajeros de manera segura y legal. Historial limpio de manejo o experiencia en rutas complejas. Ambos son considerados a la hora de contratación.

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