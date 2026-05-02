Si estás pensando en trabajar como electricista en Florida durante 2026, es importante que sepas que se trata de una opción laboral con buenos ingresos y oportunidades de desarrollo profesional. Aunque lo que ganas puede cambiar dependiendo de varios factores, hay datos concretos que te ayudan a tener una idea clara de cuánto se puede ganar en este trabajo y qué cosas afectan tu sueldo.

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El salario de un electricista en Florida en 2026 depende de múltiples factores como experiencia, licencias y ubicación geográfica (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO PUEDES GANAR COMO ELECTRICISTA EN FLORIDA?

Según ZipRecruiter, un electricista en Florida gana en promedio alrededor de US$45,877 al año, lo que se traduce en 22.06 dólares por hora. Esta cantidad representa un punto medio dentro de un espectro más amplio, ya que algunos salarios pueden ser mucho más bajos o bastante más altos.

Sin embargo, debes tener en cuenta que su sueldo no es el mismo para todos. De acuerdo con información de plataformas de empleo, el salario más bajo registrado está cerca de los US$23,900 al año, cifra que normalmente corresponde a aprendices o personas con poca experiencia en el campo.

Por otro lado, los profesionales con más años de trabajo o con conocimientos técnicos especializados pueden llegar a ganar hasta US$73,235 anuales, pero la mayoría de los electricistas en Florida se encuentra en un rango medio, con ingresos que van desde US$37,400 hasta US$51,200 al año.

Esta variación depende de aspectos como la experiencia acumulada, las certificaciones que tengas, las licencias obtenidas y el tipo de trabajo en el que participes. No es lo mismo realizar instalaciones en casas que involucrarte en proyectos industriales o comerciales de mayor envergadura.

¿EN QUÉ CIUDADES DE FLORIDA PAGAN MEJOR?

La ubicación también hace una gran diferencia. En ciertas zonas de Florida, los salarios son más altos debido al costo de vida, la necesidad de trabajadores calificados y el tipo de construcción que predomina. Entre ellas están:

Rockland Key: cerca de $65,395 al año ($31.44 por hora)

Summerland Key: alrededor de $65,386

Merritt Island: aproximadamente $64,331

Marco Island: cerca de $62,628

Miami-Dade: unos $62,526

Port St. Lucie: cerca de $61,389

Estos números dejan ver que el sur de Florida y las zonas costeras ofrecen las mejores oportunidades salariales en este sector, detalla El Diario.

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