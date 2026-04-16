Servir y proteger a las personas que residen en el estado de California es una labor que despierta mucho interés, no solo por la vocación del servicio, sino por las condiciones laborales que ofrece. En caso te hayas preguntado alguna vez si el sueldo que reciben los policías del estado están a la altura, te interesará la información que te brindaré a continuación. En esta nota, sabrás las estructuras salariales de estos agentes, de los pagos por hora hasta los beneficios que perciben. Presta atención a los siguientes párrafos.

Te comentaré que los salarios ofrecidos a los agentes que pertenecen a la dependencia policial de California suelen ser muy competitivos en Estados Unidos; sin embargo, el ingreso varía según la ciudad, la agencia y, sobre todo, la experiencia.

De acuerdo con datos de portales especializados, entre ellos Segurilatam, USA Facts y Mi Próximo Paso, señalaron que el salario inicial de un agente policial en California suele ubicarse en un rango de $70,000 a $110,000 por año.

Un agente policial de California puede recibir un salario entre $70,000 y $110,000, pero dependerá de una serie de factores. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Ahora, si especificamos al pago por hora, el sueldo promedio en el sector se sitúa entre los $33 y $50 por hora , dependiendo directamente de la trayectoria laboral y la jurisdicción correspondiente. Eso sí, en las grandes ciudades el salario puede ser superior.

Por ejemplo, en las ciudades de San Francisco o Los Ángeles suelen ofrecer salarios que superan los $130,000 anuales, pero eso tiene una razón: el alto costo de vida que se registra en estas áreas.

Eso sí, el sueldo de un agente policial que labora en California puede incrementarse con el paso del tiempo, pero dependerá netamente de la experiencia y el tiempo en el cargo, las horas extra realizadas y la especialización.

Dependerá de la experiencia, la ciudad y la especialización del policía para que reciba una mejor remuneración. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué beneficios reciben los policías de California

Más allá del salario base, los oficiales de policía en California perciben un conjunto de beneficios adicionales que complementa su sueldo ordinario. A continuación, te revelaré cuáles son lo más importantes:

Seguro médico, dental y de visión.

Planes de retiro o pensión.

Vacaciones pagadas y días por enfermedad.

Bonos por graduarse de la academia o por desempeño.

Pago adicional por turnos nocturnos o días festivos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí