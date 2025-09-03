Cuando se habla de lotería, la mayoría imagina de inmediato el premio mayor. Sin embargo, no todos los participantes logran llevarse la bolsa acumulada. De hecho, muchos se preguntan algo más realista: ¿qué pasa si solo acierto 3 números en Mega Millions? La respuesta es interesante, porque aunque no te convierte en millonario, sí significa que tu boleto tiene premio.

Cómo se juega Mega Millions

Cada boleto de Mega Millions cuesta $2 y permite elegir seis números en total:

Cinco bolas blancas del 1 al 70.

del 1 al 70. Una Mega Ball dorada del 1 al 25.

Para ganar el jackpot, hay que acertar todos los seis números. No obstante, la lotería tiene un sistema de nueve formas de ganar, lo que significa que incluso con aciertos parciales se puede obtener dinero.

Con 3 números y la Mega Ball, la lotería Mega Millions paga $200. | Crédito: Justin Sullivan / Getty Images / Justin Sullivan

¿Cuánto ganas si aciertas 3 números en Mega Millions?

Si logras acertar 3 números de las bolas blancas, sin importar la Mega Ball, tu premio es de $10 dólares.

Ahora, si además de esos tres números también aciertas la Mega Ball dorada, la cantidad sube a $200 dólares.

En resumen:

3 números acertados = $10.

= $10. 3 números + Mega Ball = $200.

Probabilidades de ganar con 3 números

La emoción de obtener premio es grande, pero hay que tener claro que las probabilidades son desafiantes:

3 números + Mega Ball : 1 en 14,547.

: 1 en 14,547. 3 números sin Mega Ball: 1 en 606.

Es decir, aunque no es tan común, acertar tres números simples ocurre con mucha más frecuencia que los grandes premios millonarios.

La lotería Mega Millions tiene nueve formas diferentes de ganar dinero. | Crédito: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images / Anadolu

Otros premios posibles en Mega Millions

Para que tengas un panorama completo, estos son los premios según los aciertos:

5 números + Mega Ball : Premio mayor acumulado.

: Premio mayor acumulado. 5 números : $1,000,000.

: $1,000,000. 4 números + Mega Ball : $10,000.

: $10,000. 4 números : $500.

: $500. 3 números + Mega Ball : $200.

: $200. 3 números : $10.

: $10. 2 números + Mega Ball : $10.

: $10. 1 número + Mega Ball : $4.

: $4. Solo la Mega Ball: $2.

Aunque acertar 3 números en Mega Millions no te convierte en millonario, sí es una señal de que la suerte te está sonriendo. Diez dólares pueden parecer poco, pero si además la Mega Ball está de tu lado, la diferencia es notable.

