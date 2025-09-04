Cuando pensamos en la lotería Powerball, lo primero que se nos viene a la mente es ese bote millonario que cambia vidas de la noche a la mañana. Pero no hace falta convertirse en el próximo gran ganador para obtener una suma interesante. De hecho, muchos jugadores no lo saben, pero con tan solo acertar 4 números puedes llevarte un premio más que respetable, incluso sin haber dado en el clavo con el codiciado Powerball rojo.

Powerball es una de las loterías más populares de Estados Unidos y cada semana millones de personas compran un boleto con la esperanza de convertirse en millonarios. Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p. m.

Gracias al Power Play, los premios de la lotería Powerball pueden multiplicarse y alcanzar hasta US$1,000 en la categoría de 4 aciertos. | Crédito: AFP / Piero Hatto

Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar los 5 números principales más el Powerball. En total, existen nueve categorías de premios, que van desde los modestos US$4 por acertar solo el Powerball hasta el gran bote acumulado.

Un boleto cuesta US$2, pero hay un detalle extra que marca la diferencia: por un dólar más puedes añadir la opción Power Play, que multiplica los premios secundarios (excepto el mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10.

El premio por acertar 4 números en Powerball

Ahora bien, vayamos a lo que interesa: ¿qué pasa si aciertas cuatro bolas blancas?

4 números acertados sin Powerball → US$100

→ Con Power Play 2X → US$200

→ US$200 Con Power Play 3X → US$300

→ US$300 Con Power Play 4X → US$400

→ US$400 Con Power Play 5X → US$500

→ US$500 Con Power Play 10X → US$1,000

Es decir, aunque no hayas conseguido el premio mayor, ese pequeño golpe de suerte puede dejarte con un ingreso inesperado que muchos agradecerían.

La lotería Powerball permite cobrar premios menores en tiendas autorizadas, mientras que los mayores se reclaman en oficinas estatales. | Crédito: AFP / PATRICK T. FALLON

¿Dónde y cómo se cobra el premio?

Los premios menores como este pueden reclamarse fácilmente en tiendas autorizadas que vendan boletos de Powerball. En cambio, los premios grandes suelen requerir que el ganador se presente en las oficinas de la lotería estatal.

En el caso de llevarse el bote, los jugadores deben decidir entre dos modalidades:

Pago único en efectivo , que suele ser menor al premio anunciado.

, que suele ser menor al premio anunciado. 30 pagos anuales, que reparten la fortuna en plazos.

