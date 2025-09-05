La lotería Powerball es una de las más famosas en Estados Unidos, reconocida por entregar premios multimillonarios que han cambiado la vida de sus ganadores. Sin embargo, no todos los boletos premiados alcanzan esas cifras astronómicas. Muchas personas se preguntan cuánto se puede ganar si logran acertar solo dos números.

Powerball es una de las loterías más populares de Estados Unidos y cada semana millones de personas compran un boleto con la esperanza de convertirse en millonarios. Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p. m.

Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar los 5 números principales más el Powerball. En total, existen nueve categorías de premios, que van desde los modestos US$4 por acertar solo el Powerball hasta el gran bote acumulado.

Un boleto cuesta US$2, pero hay un detalle extra que marca la diferencia: por un dólar más puedes añadir la opción Power Play, que multiplica los premios secundarios (excepto el mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10.

Muchos jugadores se preguntan cuánto se gana en Powerball al lograr solo dos aciertos. | Crédito: AFP / PATRICK T. FALLON

¿Qué pasa si aciertas dos números?

Si en tu boleto solo logras acertar dos números sin incluir el Powerball, lamentablemente no recibes premio. Es un detalle que muchos desconocen: Powerball no otorga pagos por únicamente dos aciertos entre los cinco números principales.

Pero, si dentro de esos dos aciertos se encuentra el número Powerball, entonces sí puedes acceder a uno de los premios menores, que aunque no son millonarios, sirven como incentivo para seguir jugando.

Para ponerlo en perspectiva:

2 bolas blancas + Powerball = US$ 7 (probabilidad de 1 en 701).

Conocer las categorías de premios en Powerball ayuda a entender mejor las posibilidades de ganar. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini AI

¿Dónde y cómo se cobra el premio?

Los premios menores como este pueden reclamarse fácilmente en tiendas autorizadas que vendan boletos de Powerball. En cambio, los premios grandes suelen requerir que el ganador se presente en las oficinas de la lotería estatal.

En el caso de llevarse el bote, los jugadores deben decidir entre dos modalidades:

Pago único en efectivo , que suele ser menor al premio anunciado.

, que suele ser menor al premio anunciado. 30 pagos anuales, que reparten la fortuna en plazos.

