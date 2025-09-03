Imagina este escenario: compras un boleto de la lotería Powerball, miras el sorteo con expectativa y, de repente, ¡aciertas tres números! Puede que no sea el premio mayor de millones de dólares, pero sin duda es una situación emocionante. Entonces, surge la duda: ¿qué pasa exactamente si logras acertar tres números en el Powerball?

La respuesta es clara: si aciertas tres bolas blancas, ganas 7 dólares. Según la web de Powerball, este premio es fijo, no cambia con el acumulado del jackpot ni con la cantidad de boletos vendidos. Lo que sí cambia son las probabilidades: la opción de lograr exactamente tres números tiene una probabilidad de 1 en 579.

Entender los premios intermedios de la lotería Powerball ayuda a valorar la emoción más allá del gran jackpot. | Crédito: Justin Sullivan / Getty Images / Justin Sullivan

Ahora bien, no todo se limita a tres bolas blancas. Existe otra combinación que también paga lo mismo: dos bolas blancas más la Powerball roja. Ese resultado también te entrega 7 dólares, aunque las probabilidades son un poco menores, de 1 en 701.

Para ponerlo en perspectiva:

3 bolas blancas = US$ 7 (probabilidad de 1 en 579).

= (probabilidad de 1 en 579). 2 bolas blancas + Powerball = US$ 7 (probabilidad de 1 en 701).

Aunque la suma parezca pequeña, recuerda que Powerball ofrece premios incluso con menos aciertos: con una bola blanca y la Powerball o solo con la Powerball, ya puedes recibir 4 dólares.

La lotería Powerball ofrece distintas combinaciones ganadoras, y algunas sorprenden con recompensas que no todos conocen. | Crédito: Justin Sullivan / Getty Images / Justin Sullivan

Lo importante es entender que los premios intermedios existen para mantener la emoción del juego. No necesitas esperar a acertar los cinco números más la Powerball para llevarte algo de dinero a casa.

En resumen: si aciertas 3 números en el Powerball, te corresponden 7 dólares. No es el boleto dorado, pero sí es la prueba de que la suerte puede sonreírte en cualquier momento y mantener viva la ilusión del gran premio.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!