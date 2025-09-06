Con un premio mayor de Powerball de 1.800 millones de dólares en juego, no sorprende que buena parte de Estados Unidos esté comprando boletos con la esperanza de cambiar su destino. Y no es solo una percepción: los datos muestran que aproximadamente la mitad de los adultos del país participan en la lotería al menos una vez al año, sobre todo cuando los premios alcanzan cifras históricas.

¿CUÁNTO GASTAN LOS ESTADOUNIDENSES EN PROMEDIO EN LA LOTERÍA?

El gasto promedio en lotería revela hasta qué punto este juego forma parte de la cultura estadounidense. Según un análisis de LendingTree, el ciudadano medio destina 320 dólares anuales a boletos.

Pero la diferencia entre estados es enorme: mientras en Massachusetts el gasto per cápita es de 915 dólares, en Dakota del Norte apenas llega a 50. En total, en 2023 los estadounidenses invirtieron 103 mil millones de dólares en lotería, de los cuales 69 mil millones se devolvieron en premios.

Powerball es un juego de lotería estadounidense ofrecido en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. (Foto: AFP)

LAS PROBABILIDADES DE GANAR EL POWERBALL

Las probabilidades, sin embargo, no están del lado del jugador. La posibilidad de llevarse el gran premio del Powerball es de 1 en 292 millones, una cifra que convierte el sueño en casi una utopía. Aun así, la tentación permanece: basta recordar el récord alcanzado en noviembre de 2022, cuando Edwin Castro, de California, ganó 2.04 mil millones de dólares y, tras impuestos, recibió casi mil millones en efectivo.

Los expertos recuerdan que la lotería es, en esencia, un juego en el que la casa siempre gana. Cada estado recauda más de lo que entrega, y en lugares como Massachusetts las pérdidas por persona alcanzan los 232 dólares. “Es esencialmente un impuesto a quienes no entienden las estadísticas”, afirmó David Meier, analista de Motley Fool. Aun así, la posibilidad de acertar sigue atrayendo multitudes.

No todo es tan desalentador: las probabilidades generales de obtener algún premio en Powerball son de 1 en 25, aunque la mayoría de las veces se trata de montos pequeños, como 4 dólares. En la práctica, habría que gastar unos 50 dólares en boletos solo para esperar recuperar algo, y aun así lo más probable sería perder dinero.

Elija cinco números del 1 al 69 y un número del 1 al 26 para que sea su Powerball (Foto: AFP) / Jay L. Clendenin

CINCO ESTADOS PERMANECEN AL MARGEN DE ESTA FIEBRE

Alabama, Alaska, Hawái, Utah y Nevada, irónicamente sede de Las Vegas, la capital del juego. En contraste, el noreste del país es la región más apasionada por las loterías. Estados como Massachusetts, Rhode Island y Nueva York encabezan el gasto per cápita, lo que refleja la influencia de la vida urbana y la facilidad de acceso a los puntos de venta.

Para los gobiernos estatales, la lotería es una fuente significativa de ingresos. En promedio, representa el 1% del fondo general de los estados participantes, aunque en lugares como Rhode Island, Dakota del Sur y Virginia Occidental llega al 3%. Gran parte de estos recursos se destinan a educación e infraestructura, lo que permite a los estados justificar el juego como un beneficio colectivo.

Más allá de las estadísticas, lo que impulsa a millones a comprar boletos es la psicología humana. Por solo dos dólares, el jugador adquiere no solo un papel numerado, sino una semana entera de fantasías: viajes, mansiones, autos de lujo y la promesa de una vida sin preocupaciones. Edwin Castro, por ejemplo, invirtió parte de su premio en una mansión en Hollywood Hills y un Porsche antiguo, símbolos de cómo un boleto puede transformar radicalmente la vida de un ganador.

Sin embargo, los expertos advierten sobre el impacto en los hogares más vulnerables. Las familias de bajos ingresos suelen destinar una proporción mayor de su presupuesto a la lotería, lo que puede convertirse en una carga financiera.

“Si tu presupuesto es ajustado y gastas 100 dólares a la semana en boletos, eso es un problema”, señaló Matt Schulz, analista de LendingTree. En otras palabras, jugar puede ser divertido, pero sin control deja de ser un sueño y se convierte en un peso económico difícil de sostener.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!