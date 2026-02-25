Criar a una familia de cuatro integrantes en Estados Unidos no es barato, y el costo se incrementa aún más cuando se reside en un estado con un alto costo de vida. Por ello, mantenerla con un nivel de vida digno puede resultar complicado. Si estás pensando en dónde instalarte en el país, pero aún no sabes qué lugar elegir, en los siguientes párrafos te contamos cuáles son los cinco estados que exigen un salario más alto para sostener a una familia y los cinco donde se requiere uno más bajo. Vale precisar que esta información fue proporcionada por MoneyLion, que utilizó los últimos datos disponibles de la Encuesta de Gastos del Consumidor de 2024 para determinar los gastos de manutención anuales de una familia de cuatro personas en los 50 estados.
En el análisis se define a familia como una pareja casada con dos hijos menores. En los costos de vida se incluyen vivienda, alimentos, servicios públicos, atención médica y transporte.
LOS ESTADOS QUE EXIGEN UN SALARIO MÁS ALTO PARA VIVIR EN EE.UU.
PUESTO 5: MARYLAND
- Salario mínimo vital por hora: US$41
- Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$66,912
- Costos anuales de comestibles: US$10,253
- Costos anuales de vivienda: US$31,072
- Costos anuales de atención médica: US$8,718
PUESTO 4: NUEVA YORK
- Salario mínimo vital por hora: US$43,63
- Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$73,515
- Costos anuales de comestibles: US$9,917
- Costos anuales de vivienda: US$37,624
- Costos anuales de atención médica: US$9,096
PUESTO 3: CALIFORNIA
- Salario mínimo vital por hora: US$46,22
- Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$79,367
- Costos anuales de comestibles: US$10,301
- Costo anual de vivienda: US$38,298
- Costos anuales de atención médica: US$8,387
PUESTO 2: MASSACHUSETTS
- Salario mínimo vital por hora: US$54.25
- Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$89,72
- Costos anuales de comestibles: US$9,812
- Costo anual de vivienda: US$49,063
- Costos anuales de atención médica: US$10,788
PUESTO 1: HAWÁI
- Salario mínimo vital por hora: US$69.43
- Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$110,782
- Costos anuales de comestibles: US$12,505
- Costo anual de vivienda: US$62,903
- Costos anuales de atención médica: US$10,321
LOS ESTADOS QUE EXIGEN UN SALARIO MÁS BAJO PARA VIVIR EN EE.UU.
PUESTO 1: MISISIPI
- Salario mínimo vital por hora: US$25.35
- Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$45,424
- Costos anuales de comestibles: US$9,036
- Costo anual de vivienda: US$14,788
- Costos anuales de atención médica: US$7,541
PUESTO 2: OKLAHOMA
- Salario mínimo vital por hora: US$25.65
- Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$45,620
- Costos anuales de comestibles: US$9,074
- Costo anual de vivienda: US$14,304
- Costos anuales de atención médica: US$7,501
PUESTO 3: TENNESSEE
- Salario mínimo vital por hora: US$26,11
- Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$47,879
- Costos anuales de comestibles: US$9,275
- Costo anual de vivienda: US$17,485
- Costos anuales de atención médica: US$7,066
PUESTO 4: MISURI
- Salario mínimo vital por hora: US$26,31
- Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$47,405
- Costos anuales de comestibles: US$9,122
- Costo anual de vivienda: US$16,389
- Costos anuales de atención médica: US$7,783
PUESTO 5: VIRGINIA OCCIDENTAL
- Salario mínimo vital por hora: US$26.35
- Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$46,600
- Costos anuales de comestibles: US$9,208
- Costo anual de vivienda: US$14,915
- Costos anuales de atención médica: US$7,340
¿SE PUEDE AHORRAR CUANDO EL COSTE DE LA VIDA ES SUPERIOR AL DE LOS SALARIOS?
Según los expertos, si una persona que recibe un salario bajo que le alcanza para cubrir sus necesidades quiere ahorrar, lo que debe hacer es ajustar su presupuesto, publica USA Today. “Elige solo una categoría de gasto excesivo y redúcela un 20% este mes. El mes que viene, afronta otra”, dijo Dmitry Savransky, director ejecutivo de la aplicación de finanzas personales y presupuestos PocketGuard.
Para eso, recomienda eliminar suscripciones innecesarias, no gastar en restaurantes y recortar gastos superfluos, precisó Rudri Bhatt Patel, asesora certificada en salud financiera, en un blog de MoneyLion.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!