Cada vez más personas y familias dependen de tarjetas de crédito, préstamos y pagos a plazos solo para cubrir la renta, la comida y los servicios básicos. Y aunque a nadie le gusta vivir con la duda de si el salario de fin de mes alcanzará para todo, esa es la realidad de muchos hogares, incluso de quienes trabajan tiempo completo y tienen más de un empleo. La inflación de los últimos años, el aumento de los alquileres y el costo de la salud han hecho que el “sueldo promedio” ya no baste para vivir con tranquilidad, sin atrasos ni sobresaltos. Por tal motivo, te contamos cuánto necesitas ganar en 2026 para vivir tranquilamente y sin deudas en Estados Unidos.

Vale precisar que el ingreso promedio de un hogar hispano, según el censo de 2024, es US$70,950 al año, pero análisis recientes del Urban Institute y del MIT indican que, para estar realmente estable y sin apuros económicos, haría falta ganar entre US$85,000 y US$150,000 anuales.

La mitad de los hogares en EE.UU. ya no alcanza a cubrir el costo real de la vida, y la comunidad hispana es la más golpeada (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿CUÁNTO NECESITAS GANAR SEGÚN EL ESTADO Y EL TAMAÑO DE FAMILIA PARA VIVIR SIN DEUDAS EN EE.UU.?

Para un adulto soltero sin hijos, se calcula que necesita ganar unos US$64,000 al año para no depender de créditos ni préstamos y cubrir sus gastos básicos. En el caso de una familia de cuatro integrantes, ese piso sube y se sitúa entre US$96,000 y US$150,000 anuales, según la edad de los hijos y el estado donde residan, según el Urban Institute.

Adulto soltero: US$64,000

US$64,000 Familia de 4 integrantes: US$96,000 – US$150,000

“La familia promedio estadounidense necesitaría ganar entre US$80,000 y US$90,000 al año para tener un nivel de vida razonable, dado que la inflación ronda entre el 3% y el 4%”, señala Jimmy Fuentes, consultor de California Hard Money Lender.

El pago mensual típico de vivienda para quien compró una casa en marzo de 2026 rondó los US$2,500 dólares, lo que por sí solo representa alrededor del 37% del ingreso bruto medio antes de impuestos. Cuando a esa cifra se le suman comida, transporte, seguros y servicios básicos, casi no queda espacio real para ahorrar o enfrentar imprevistos.

Según Jeffrey Hensel, corredor asociado en North Coast Financial, muchos de sus clientes comentan que, incluso ganando unos US$85,000 al año, cada vez les resulta más difícil cubrir lo esencial, porque los sueldos que reciben no han aumentado al mismo ritmo que los costos de la vivienda, la energía y los alimentos.

El informe “Costo real de la seguridad económica” (TCES) del Urban Institute, actualizado a marzo de 2026, revela que casi la mitad de los estadounidenses (49%) gana menos de lo que se considera un nivel de seguridad económica real, y en el caso de la comunidad hispana esa proporción es aún mayor, llegando al 66%.

Entonces, ¿cuánto necesita ganar una familia hispana para alcanzar estabilidad económica? Más de 102,000 dólares, siempre y cuando tenga dos hijos.

Familia hispana con 2 hijos: US$102,700 anuales

¿Y según el estado?

El ingreso varía según el estado. Un reporte de MoneyLion 2026 brinda datos para familias de cuatro personas:

Mississippi: US$25.35 por hora / promedio de US$52,700 al año (el más bajo del país)

US$25.35 por hora / promedio de US$52,700 al año (el más bajo del país) Florida: US$24.09 por hora / promedio US$50,100 al año

US$24.09 por hora / promedio US$50,100 al año Texas: US$28 por hora / promedio US$58,200 al año

US$28 por hora / promedio US$58,200 al año California: US$46.22 por hora / promedio US$96,100 al año

US$46.22 por hora / promedio US$96,100 al año Nueva York: US$337,875 para una familia de cuatro / US$158,954 para un adulto solo

US$337,875 para una familia de cuatro / US$158,954 para un adulto solo Hawaii: US$69.43 por hora / promedio US$144,400 al año (el más alto del país)

EN RESUMEN

Un adulto solo necesita en promedio alrededor de 64,000 dólares al año para cubrir vivienda, comida, transporte, salud y algo de ahorro sin usar crédito.

Para una familia de cuatro, distintos estudios sitúan el rango de estabilidad entre 96,000 y 150,000 dólares anuales, según el costo de vida local.

El Urban Institute estima que una familia con hijos necesita cerca de 145,000 dólares al año para considerarse económicamente segura, y casi la mitad de los hogares del país no llega a esa cifra.

Renta, comida, transporte y seguros se comen gran parte del salario antes de que llegue fin de mes (Foto: / Freepik)

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