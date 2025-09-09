Cuando se habla de la lotería Mega Millions, lo primero que viene a la mente son los enormes botes que alcanzan cientos de millones de dólares. Sin embargo, no todos los premios dependen de acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Muchas personas se preguntan cuánto se puede ganar con algo más simple: acertar solo un número.

La respuesta depende de qué número logres adivinar. En Mega Millions, el boleto ganador puede empezar a dar frutos incluso con el acierto más pequeño, siempre que ese número sea la Mega Ball dorada.

Acertar un solo número en Mega Millions

Si el único número que aciertas es la Mega Ball , automáticamente ganas $2 dólares . Puede parecer modesto, pero es lo que convierte al juego en accesible, ya que te devuelve prácticamente el costo del boleto.

, automáticamente ganas . Puede parecer modesto, pero es lo que convierte al juego en accesible, ya que te devuelve prácticamente el costo del boleto. En cambio, si aciertas solo un número de los cinco principales y no la Mega Ball, no recibes premio. Es decir, la clave para que el acierto de un solo número tenga valor está en que sea la bola dorada.

Escalera de premios

Para entender mejor, conviene ver el contexto de premios:

1 número (solo Mega Ball) → $2

→ $2 1 número principal + Mega Ball → $4

→ $4 2 números principales + Mega Ball → $10

→ $10 Y así sucesivamente hasta llegar al gran premio, que es para quienes logran los cinco números más la Mega Ball.

Mucha gente compra boletos pensando únicamente en el jackpot, pero conocer los premios menores ayuda a entender que cada combinación tiene un valor. Aunque acertar solo la Mega Ball no te hará millonario, sí significa que tu participación fue premiada y, en algunos casos, puedes seguir jugando con ese mismo dinero.

Probabilidades de ganar el Mega Millions

4 números + Mega Ball: 1 en 893,761

1 en 893,761 4 números sin Mega Ball: 1 en 38,859

Aunque las probabilidades no son sencillas, estos niveles de premio son alcanzados con mayor frecuencia que los grandes jackpots.

