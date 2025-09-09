El Powerball es una de las loterías más populares de Estados Unidos y, cada vez que acumula un premio millonario, miles de personas se animan a probar suerte. Sin embargo, una de las dudas más comunes de los jugadores es: ¿qué pasa si solo aciertas un número?

¿Cuánto paga el Powerball por un número acertado?

Si únicamente aciertas un número del 1 al 69, lamentablemente no recibes ningún premio. La excepción ocurre si el número que acertaste es el Powerball rojo, es decir, el número especial que va del 1 al 26. En ese caso, el jugador obtiene un premio de $4 dólares.

En resumen:

1 número normal (sin Powerball): no paga nada.

no paga nada. Solo el Powerball (número rojo): paga $4 dólares.

Cada sorteo de la lotería Powerball atrae millones de apuestas con la esperanza de alcanzar premios millonarios. | Crédito: Composición ABC

Cómo aumentan las ganancias con más aciertos

El sistema de premios de Powerball está diseñado para ir creciendo conforme el jugador combina más aciertos. Por ejemplo:

1 número normal + el Powerball rojo: paga $4.

paga $4. 2 números normales + Powerball rojo: paga $7.

paga $7. 3 números normales sin Powerball: paga $7.

paga $7. 5 números normales sin Powerball: paga $1 millón.

paga $1 millón. 5 números normales + Powerball rojo: se gana el jackpot millonario, que puede superar los mil millones de dólares.

La lotería Powerball tiene diferentes niveles de premios según la cantidad de aciertos obtenidos en cada jugada. | Crédito: AFP

¿Vale la pena jugar por un solo número?

Aunque ganar con un solo número no representa un gran cambio financiero, el atractivo del Powerball está en la posibilidad de que los pequeños aciertos mantengan viva la ilusión de seguir jugando. Además, muchos jugadores optan por añadir la opción Power Play, que puede multiplicar ciertos premios secundarios hasta por 10.

¿Dónde y cómo se cobra el premio?

Los premios menores como este pueden reclamarse fácilmente en tiendas autorizadas que vendan boletos de Powerball. En cambio, los premios grandes suelen requerir que el ganador se presente en las oficinas de la lotería estatal.

En el caso de llevarse el bote, los jugadores deben decidir entre dos modalidades:

Pago único en efectivo, que suele ser menor al premio anunciado.

30 pagos anuales, que reparten la fortuna en plazos.

